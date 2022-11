Cinco nombres a seguir en Qatar 2022: las promesas que ya son una realidad y prometen brillar en el Mundial

Cada vez falta menos para el arranque del Mundial de Qatar, el gran evento deportivo del año. El domingo 20 se sube el telón de la primera Copa del Mundo en territorio árabe, que será (seguramente) el último baile de muchos consagrados. La cita planetaria no solo tendrá el aditivo de ver la despedida de las leyendas, sino que también será la posibilidad de ver con especial atención a los que prometen ser los cracks del futuro.

La nueva era del fútbol está en marcha y en Qatar se verá a una serie de jóvenes que tienen el cartel de promesas, aunque a toda velocidad se convierten en unos consolidados, pese a que no superan los 22 años. Aquí, un repaso a un quinteto de jugadores que darán que hablar en medio del desierto.

Pedri (19 años, España)

Dos días después del debut de España (ante Costa Rica), Pedro González López, más conocido como Pedri, cumplirá 20 años. El joven mediocampista ha explotado en el Barcelona, al punto de ganarse un lugar como titular en el seleccionado de Luis Enrique. Oriundo de Tegueste, Tenerife, en 2018 hizo una prueba en el Real Madrid, pero su incorporación no se dio. Después, acaba recalando en la Unión Deportiva Las Palmas.

Pedri, la figura de España. FOTO: REUTERS

El salto lo da en 2019, cuando firma con el Barcelona. Pese a no salir del riñón culé, su juego tiene el ADN que gusta en Cataluña. Un mediocampista muy técnico, que ha circulado por la Sub 17 y la Sub 21 de España, antes de ser convocado para la adulta por primera vez, en 2021. Obtuvo la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio y, de inmediato, se integró al plantel que disputó la Eurocopa. Luis Enrique lo quería tener.

“¿Hubiese jugado en el Real Madrid? Creo que sí. Mi ambición era abrirme paso como futbolista profesional y hubiese sido muy difícil rechazar la oferta de uno de los grandes de la historia. Aquel tren pasó y dos años más tarde acabé fichando por el equipo de mis sueños. El de mi familia y el de mi primer ídolo futbolístico, Andrés Iniesta”, manifestó en entrevista con la revista ICON. En la misma instancia, dijo que tiene fe en que España puede hacerlo bien en Qatar: “Tenemos un equipo joven y muy competitivo. Ya en la Eurocopa hicimos un gran partido en las semifinales contra Italia, y estoy seguro de que si no hubiésemos perdido por penales hubiésemos ganado la final”.

Según Transfermarkt, el valor de mercado de Pedri es de, nada menos, 100 millones de euros.

Jude Bellingham (19 años, Inglaterra)

“Uno de mis mayores sueños mientras crecía era jugar en una Copa del Mundo, estoy muy agradecido de haber tenido la oportunidad de hacerlo”. Eso posteó el joven volante del Borussia Dortmund una vez que se conoció la nómina de Inglaterra para Qatar 2022. Bellingham, una de las joyas del fútbol británico, es el único futbolista convocado por Gareth Southgate que no juega en la Premier League.

Jude Bellingham, seleccionado inglés. FOTO: REUTERS

Este mediocampista, categoría 2003, nació en Stourbridge y a los ocho años se unió a las inferiores del Birmingham City, club que recientemente fue adquirido por el exdelantero argentino Maxi López. A los 16, hizo la pretemporada con el plantel de honor. A esa edad, en 2019, debutaría como profesional. Ya era relacionado con varios clubes de primer orden, hasta que a mitad de 2020 ficha en el Dortmund por 25 millones de euros. Dos años después, su valor de mercado es cuatro veces mayor. Transfermarkt lo avalúa en 100 millones de la moneda europea.

Fue internacional con Inglaterra en la Sub 16 y Sub 17, hasta llegar al combinado absoluto, en el cual debutó el 12 de noviembre de 2020, en un amistoso ante Irlanda. Con 17 años y 137 días, Bellingham se convirtió en el tercer jugador más joven en participar con el equipo mayor de los Tres Leones. El año pasado fue parte del plantel subcampeón de Europa.

Pese a que tiene contrato con los alemanes hasta 2025, no son pocos los equipos que están interesados en ficharlo. A lo menos, hay dos colosos que le siguen los pasos, según los periódicos del Viejo Continente: Real Madrid y Manchester City.

Jamal Musiala (19 años, Alemania)

Otra estrella emergente la disfruta Alemania, que tiene en Jamal Musiala a un volante ofensivo no solo para el presente, sino que también para el futuro. Nació en Stuttgart, de padre nigeriano-británico y madre alemana, y pasó gran parte de su infancia en Inglaterra, donde él y su familia se mudaron cuando tenía siete años.

Jamal Musiala, seleccionado alemán. FOTO: REUTERS

Pasó cuatro meses en las inferiores del Southampton antes de ser reclutado por el Chelsea, en donde recibió una beca de formación. Su progreso fue tan veloz que debutó en la Sub 18 de los Blues con 15 años, dos meses y 13 días. En julio de 2019, Musiala se unió al Bayern Múnich, con solo 16 años. Arrancó en la Sub 17, para luego ascender a la Sub 19, hasta que llegó su oportunidad en el primer equipo, con el cual debutó el 20 de junio de 2020 por la Bundesliga, ante Friburgo. Se erigió como el debutante más joven del equipo bávaro en la liga, con 17 años y 115 días.

Como suele suceder en estos tiempos con una sociedad multicultural, el futbolista tenía la opción de elegir entre más de una selección. En combinados juveniles, transitó entre Inglaterra y Alemania. Finalmente, en 2021, se decantó por el cuadro germano. Ya participó de la última Eurocopa, en donde cumplió con otro hito. Al hacer su estreno en el duelo ante Hungría, se convirtió en el alemán más joven en jugar en una Euro o Mundial (18 años y 117 días).

Gavi (18 años, España)

Pablo Martín Páez Gavira, más conocido como Gavi, es uno de los “regalones” de Luis Enrique. Uno de 26 convocados por España para la Copa del Mundo, antes de comenzar el torneo es dueño de un hito. Pasó a ser el jugador más joven convocado por un seleccionador para un Mundial, con 18 años. Superó la marca de Cesc Fábregas, quien estuvo en Alemania 2006 con 19. Se ganó un lugar en el final four de la pasada Nations League y no salió más: 12 partidos, nueve como titular.

FILE PHOTO: Soccer Football - Nations League - Final - Spain v France - San Siro, Milan, Italy - October 10, 2021 Spain's Gavi in action REUTERS/Alberto Lingria/File Photo

En 2015, con 11 años de edad, fue fichado por el Barcelona. En 2020, firmó su primer contrato como profesional y sube del equipo cadete al juvenil. Por su juego, se le comparó con Xavi Hernández, su actual entrenador. Hace poco más de un año (en agosto de 2021) tuvo su estreno en Primera División, ante el Getafe. No obstante, en 2022 ha explotado, más allá de su precocidad. En septiembre renovó su vínculo con la tienda culé hasta junio de 2026 con una cláusula de rescisión sideral: 1.000 millones de euros. Remitiéndose a su valor de mercado, Transfermarkt lo avalúa en 90 millones de la moneda europea.

Además, este año logró el Trofeo Kopa en la gala del Balón de Oro, reconocimiento para el mejor jugador Sub 21 de la temporada, y el Premio Golden Boy, que otorga el diario italiano Tuttosport, al mejor europeo menor de 21 años. Qatar 2022 puede ser su plataforma definitiva.

Rodrygo (21 años, Brasil)

Brasil tiene la enorme virtud de sacar jugadores de manera interminable. Uno de sus ejemplos es Rodrygo Silva de Goes, categoría 2001, delantero que cada vez tiene más actividad con la camiseta del Real Madrid. En los últimos duelos merengues, ha sido el improvisado 9 ante la ausencia de Karim Benzema.

Rodrygo, por Brasil. FOTO: REUTERS

Algo tiene en común con Neymar, la estrella de la selección brasileña: ambos nacieron de la cantera del Santos. Rodrygo se unió al equipo juvenil del Peixe en 2011, cuando tenía 10 años. El técnico que primero lo llamó a una práctica del equipo adulto fue Dorival Júnior, quien recientemente ganó la Copa Libertadores con Flamengo. En julio de 2017 firmó su primer contrato profesional y al año después se concretó el acuerdo para su traspaso al Real Madrid. Es el primer jugador nacido en el siglo XXI en anotar un gol por los merengues.

Por el Scratch pasó por la Sub 17, la Sub 20 y la olímpica, antes de llegar al combinado absoluto. Está en la nómina de 26 de Tite para Qatar. “Sí, me imagino (ganar la Copa del Mundo), voy con ilusión. Defender la selección siempre ha sido mi sueño más grande y espero que hagamos un gran Mundial”, dijo en DIRECTV Sports después del duelo ante Cádiz, el jueves, el último antes del receso mundialista.

Hay más jóvenes que pueden dar que hablar en el Mundial. El francés Eduardo Camavinga (20), del Real Madrid; el inglés Bukayo Saka (21), del Arsenal o el ecuatoriano Moisés Caicedo (21), del Brighton, son otros nombres interesantes.