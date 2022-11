Senegal sufre una devastadora baja: Sadio Mané no logra recuperarse y se pierde el Mundial

Sin duda que Sadio Mané es uno de los jugadores más queridos por los hinchas. No solo por su calidad como futbolista, sino que por sus valores humanos. Por eso, la confirmación definitiva de que se perderá la Copa del Mundo de Qatar 2022 fue un baldazo de agua fría para todos los fanáticos. El delantero había sufrido una lesión jugando por el Bayern Múnich ante el Werder Bremen, el 8 de noviembre pasado, lo que de inmediato encendió las alarmas.

“Sadio Mané sufrió una lesión en la cabeza del peroné derecho. Está fuera para el partido contra el Schalke. Se realizarán más exámenes en los próximos días, FC Bayern se pondrá en contacto con el área médica de la Asociación Senegalesa de Fútbol”, informaba el conjunto alemán sobre el jugador que fue sustituido a los 20 minutos del primer tiempo.

Con el pasar de los días, la lesión no evolucionó e, incluso, la federación recurrió a trabajos de brujería y otros métodos no convencionales para que el atacante lograra recuperarse. Nada de eso surtió efecto.

“Hemos evaluado la progresión de Sadio Mané que sucedió a principios de noviembre, y tomando en cuenta el informe que nos hizo llegar el Bayern Munich, sometimos al jugador a una nueva evaluación el día de hoy para saber si podíamos contar con él o no para la Copa del Mundo y podemos informar que no estará”, afirmó el médico Manuel Afonso.

“Lamentablemente, la resonancia magnética de hoy nos muestra que la evolución no es favorable como nos lo imaginábamos y desafortunadamente decidimos declarar baja a Sadio para la Copa del Mundo”, agregó.

El apoyo de Van Dijk

Horas antes de que se confirmara la ausencia de Sadio Mane, su excompañero Virgil van Dijk lamentó no poderlo enfrentar en el duelo de este lunes entre Países Bajos y Senegal. “No creo que juegue. Me siento triste por él, ante todo. No estoy feliz en este caso, ya que he estado en esa situación en la que me perdí la Eurocopa”, manifestó el defensor neerlandés.

“Nosotros, como jugadores, trabajamos muy duro para llegar a esta etapa, y él ha sido una figura muy importante en ese grupo para su país. Sé con certeza que pondrá cara de valiente, pero es difícil y lo siento por él”, complementó.

Argentina suma bajas

No solo en Senegal se vivió un momento triste, ya que el delantero argentino Nicolás González también se despidió de Qatar en la jornada de jueves. “Tras el entrenamiento de hoy, el futbolista Nicolás González sufrió una lesión muscular y quedará desafectado de la nómina mundialista. En su reemplazo, el CT de Argentina convoca a Ángel Correa”, explicó el seleccionado transandino en su cuenta de Twitter.

El miércoles, en tanto, Francia fue otra de las selecciones que tuvo que lamentar una baja por lesión. Christopher Nkunku protagonizó un choque en durante una de las prácticas con Eduardo Camavinga. Cayó mal y terminó con un esguince de rodilla izquierda que lo inhabilitó de participar en la cita.