Polémica por la nómina de España: el ninguneo de Luis Enrique al Betis de Pellegrini en la lista del Mundial

Con el Mundial de Qatar a la vuelta de la esquina, las selecciones están revelando sus convocados a la gran cita que arranca el próximo domingo 20. Este viernes fue el caso de España. Luis Enrique fue quien, a través de una conferencia de prensa, presentó a sus 26 elegidos para intentar obtener por segunda vez en la historia la Copa del Mundo.

La nómina no estuvo exenta de polémica, principalmente por las ausencias. Se quedaron afuera nombres de peso como Sergio Ramos, David de Gea y Thiago Alcántara. Otro aspecto que generó resquemores dice relación con que el ex DT del Barcelona no citó a ninguno del Betis, pese a que el equipo de Manuel Pellegrini arrastra un destacado presente y finalizó la temporada pasada ganando la Copa del Rey y clasificando a la Europa League. Las principales apuestas eran por el volante Sergio Canales y el delantero Borja Iglesias. En un segundo escalón, también estaba el lateral Alex Moreno.

Los dos primeros fueron incluidos en la prelista de 55 jugadores, sin embargo no pudieron colarse en la de 26. Los jugadores aludidos, al no tener Copa del Mundo, integran la delegación verdiblanca que viaja a Sudamérica para los amistosos que tendrá ante River Plate y Colo Colo. ¿Cómo respondió el Betis? Publicó una foto de los tres candidatos a la selección en sus redes sociales. El caso más llamativo es el del ‘Panda’ Iglesias, toda vez que se trata del máximo goleador español de la temporada con ocho goles en 13 partidos de LaLiga. Además, Luis Enrique solo convocó a un centrodelantero: Álvaro Morata.

En la rueda de prensa, Luis Enrique no solo evitó hablar de los que no fueron citados, sino que también aplicó una dosis sarcástica en su análisis. “Con todos los palos que voy a recibir, digo que soy el mejor entrenador de la faz de la tierra”. “¿Cómo voy a tener dudas? No hay mejor seleccionador que yo en la historia del fútbol mundial, otra cosa es que yo me lo crea, pero no puedo dudar”, declaró.

El diario sevillano Estadio Deportivo, que cubre todos los días las novedades de los andaluces, fue especialmente crítico con el seleccionador español por la no presencia de ninguno del Betis. “Luis Enrique ha hecho una bonita bola de papel que ha encestado en la papelera de su despacho en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas”, menciona.

“Ni un solo representante del Betis en España, un desprecio que, sin embargo, no evitará que el club verdiblanco se reivindique en Qatar 2022 con su récord histórico de mundialistas”, añade. En efecto, son cinco los pupilos del Ingeniero que estarán en el Mundial: Germán Pezzella y Guido Rodríguez, con Argentina; William Carvalho, con Portugal; Youssouf Sabaly, con Senegal y Andrés Guardado, con México (a confirmar).

Argentina tiene a los 26

Durante el día también se conoció la nómina de Argentina para el Mundial. Lionel Scaloni presentó a sus elegidos, con la baja confirmada del lesionado Giovani Lo Celso.

Arqueros: Emiliano Martínez, Franco Armani y Gerónimo Rulli.

Defensas: Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Juan Foyth, Nicolás Otamendi, Germán Pezzella, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Marcos Acuña y Nicolás Tagliafico.

Volantes: Rodrigo De Paul, Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Guido Rodríguez, Alejandro Gómez y Alexis Mac Allister.

Delanteros: Lionel Messi, Ángel Di María, Paulo Dybala, Nicolás González, Julián Álvarez y Joaquín Correa.