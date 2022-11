Los ojos puestos en la Segunda Sala del Tribunal: los escenarios del caso Antofagasta que revuelven el descenso y los clasificados a la Sudamericana

En estricto rigor, el Torneo Nacional 2022 no se terminó el pasado domingo. Falta un partido, un flanco abierto que nuevamente provoca que los escritorios puedan alterar el desenlace del fútbol de Primera División. Sucedió el año pasado con el caso Melipilla y su descenso. Ahora ocurre con el castigo de la Primera Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP a Deportes Antofagasta (por el partido que no se pudo jugar ante Palestino, por la falta de disponibilidad del estadio, sentenciando la victoria de la visita por 3-0), cuyo “segundo tiempo” será hoy, con los alegatos en la Segunda Sala.

Para las 16.30 de este viernes está programado el proceso en la segunda instancia, que tendrá en sus manos la decisión final del caso: si ratifica el fallo de la Primera Sala (la sanción a los pumas), si lo amplía o lo revierte. Esto ultimo es lo que quieren los nortinos para jugarse su última carta en pos de la permanencia en la máxima categoría. Los escenarios son diversos, que afectan directamente tanto los descensos como la clasificación a las copas internacionales de 2023. Son cuatro los equipos que estarán pendientes de la resolución. Además de Antofagasta y Palestino, son O’Higgins y Coquimbo Unido.

¿Qué puede pasar si el fallo se revierte y el partido entre pumas y árabes se disputa? Lo primero que hay que considerar es la tabla actual. Abajo, lo único claro es que bajó Deportes La Serena, luego de su derrota con Audax Italiano. Los granates alcanzaron los 27 puntos y una diferencia de gol de -28. Estarán en la B en 2023. Coquimbo está 14° con los mismos 27 puntos, pero con mejor diferencia (-20). Antofagasta tiene una unidad menos, en el último lugar. Más arriba, tres de los cuatro cupos para la Sudamericana están fijos: Cobresal, Universidad Católica y Audax Italiano. El restante, hoy, lo tiene O’Higgins, con 44 puntos. Palestino está inmediatamente después, con 43. Si la primera resolución se mantiene, Antofagasta desciende (lo que conlleva la salvación pirata) y Palestino tiene tres puntos más, con lo cual salta a los 46 y clasifica al certamen Conmebol, desplazando a los de Rancagua.

Javier Torrente, afuera del Calvo y Bascuñán. FOTO: CAMILO ALFARO/AGENCIAUNO

Pero todo puede cambiar en una eventual reprogramación, otra vez, del duelo pendiente. El que gane ese hipotético encuentro, concreta su objetivo primordial. El CDA alcanzaría 29 unidades y se salvaría, condenando a Coquimbo. Por su parte, los de La Cisterna harían 46 y estarían en la Sudamericana. Sin embargo, un tema que genera incertidumbre es que en ese supuesto partido el empate le serviría a los dos involucrados para concretar sus objetivos. Ese escenario cerraría aún con más polémica la temporada de la Primera División.

Hay que tener presente lo siguiente: con un punto más, tanto Antofagasta como Palestino “celebran”. El cuadro del norte puede alcanzar las 27 unidades, las mismas que Coquimbo y La Serena; sin embargo, tiene una mejor diferencia de gol que aurinegros y granates (-11). Como este es el primer criterio de definición en caso de igualdad de puntaje, los pumas mantendrían la categoría en ese caso. A los árabes también les serviría la igualdad. Llegarían a 44 puntos, los mismos que tiene O’Higgins, pero con mejor diferencia (+7, contra 0 de los celestes), con lo cual entrarían en la Sudamericana 2023.

Si se revierte el fallo de primera instancia, ¿quién dirigiría a los baisanos en el polémico cotejo? Gustavo Costas se va a la selección de Bolivia y Palestino ya tiene definido a su reemplazante de cara a la próxima temporada: Pablo “Vitamina“ Sánchez.

A un día de los alegatos, se conoció algo relevante del caso. Este martes, el mismo día de las elecciones de la ANFP, Jorge Yunge, secretario general del ente de Quilín, entregó por escrito una declaración voluntaria relatando los hechos que finalizaron en la suspensión del duelo en el Calvo y Bascuñán. La versión del directivo exculpa del papelón a Antofagasta, que presentará como prueba a favor esta declaración voluntaria.

En la Segunda Sala no se pueden presentar testigos. Es por eso que el equipo que preside Jorge Sánchez le solicitó al directorio de la ANFP que entregara su versión por escrito. ¿Otro dato? Los abogados Ciro Colombara y Aldo Díaz defenderán los intereses del elenco del norte.

Coquimbo Unido no se quedó callado. Respondió tras conocerse los dichos de Yunge. “Ante la absoluta irregularidad de las declaraciones del señor Jorge Yunge, secretario general de la ANFP, quien realizando intervencionismo, intenta indicar la existencia de fuerza mayor en el partido no realizado después de tres reprogramaciones, es que nos vemos en la obligación de señalar que su declaración, no solo afecta los principios que gobiernan al fútbol, sino que falta el respeto a la primera sala del Tribunal Autónomo de Disciplina, que de forma unánime y con sustento jurídico resolvió absolutamente lo contrario”.