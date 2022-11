La dura confesión de Mbappé que lo hizo meditar su renuncia de la selección de Francia: “No puedo jugar para la gente que piensa que soy un mono”

A poco más de una semana del inicio del Mundial de Qatar las selecciones han estado dando a conocer las nóminas de jugadores para enfrentar la competencia. Una de ellas ha sido la de Francia que espera revalidar el título alcanzado en Rusia 2018.

Entre los nombres convocados por el técnico Didier Deschamps está el del delantero del Paris Saint-Germain Kylian Mbappé, claro que como ha revelado el atacante, esta situación estuvo a punto de no darse.

A través de una entrevista con el medio Sports Illustrated reveló que hubo un momento en el que pensó dejar de representar a su país a causa del racismo que se vio potenciado después de la eliminación del conjunto francés de la Eurocopa de 2020.

“Dije, ‘No puedo jugar para la gente que piensa que soy un mono. No voy a jugar’. Pero después, tomé una reflexión con toda la gente que juega a mi alrededor y me anima, y creo que no fue el buen mensaje para rendirme. Porque creo que soy un ejemplo para todos”, señala en la publicación.

“Esta es la nueva Francia. Es por eso que no renuncié a la Selección. Porque es un mensaje para la generación joven para decir: ‘Somos más fuertes que eso’”, agregó en su respuesta.

“Me siento francés porque nací en Francia y me dieron esta oportunidad de crecer normalmente. La gente piensa muchas cosas sobre los suburbios sin ir allí. Allí aprendí muchos valores. Cuando hablo de esto con la gente no creen que sea real cuando digo: ‘Sí, no hay problema ahí. No hay. Es como en todas partes’”, continuó.

Listo para el Mundial

Con una Copa del Mundo en su palmarés, la idea de volver a representar a su país en Qatar sigue entusiasmando a Mbappé. Así lo ha reflejado a través de su cuenta de Instagram después de que se hiciera oficial el listado de seleccionados franceses.

“Siempre es un sueño jugar la competencia más grande con mi país”, escribió el atacante de 23 años en la red social, acompañando el mensaje con una fotografía sosteniendo el trofeo.

Si bien la meta que se espera es volver a ser protagonistas, el cuadro de Deschamps debe estar consciente de que tienen que volver a recuperar su mejor versión, pues en sus últimas presentaciones mostraron un bajo rendimiento, alcanzando tres derrotas, un empate y un triunfo en la Nations League, quedando eliminados en el grupo.

Francia es parte del Grupo D de Qatar 2022. Allí deberá medirse contra Australia, Dinamarca y Túnez por el paso a los octavos de final de la competencia.