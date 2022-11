Ramiro González, uno de los defensores que está en la carpeta de los albos: “Sería un lindo desafío llegar finalmente a Colo Colo”

Es una situación extraña, por decir lo menos. En junio pasado, Colo Colo abrochaba al primer refuerzo para el segundo semestre: el zaguero argentino nacionalizado chileno Ramiro González.

Sin embargo, la incorporación solo duró 24 horas, ya que el jugador no pasó los exámenes médicos por una potencial lesión de meniscos en la rodilla derecha.

Una mala noticia para el técnico Gustavo Quinteros, quien había dado expresamente el nombre del exdefensor central de Unión Española.

Una situación que tomó por sorpresa al propio jugador, quien en ese entonces había aclarado a El Deportivo que los supuestos problemas físicos los arrastraba desde 2013, aunque nunca significaron un impedimento en su carrera.

Cinco meses más tarde, el nombre del futbolista, quien hoy milita en Platense de la primera categoría de Argentina, vuelve a rondar las oficinas del estadio Monumental, otra vez por petición del entrenador de los albos.

Pero González no quiere ser taxativo con este nuevo interés. Es cierto que el club ha vuelto a sondear al ex León de México, según informaron a El Deportivo desde Macul. Aunque el jugador lo toma con calma, después del fallido paso en la anterior ventana de fichajes.

“Yo no he sabido nada, estoy de vacaciones. Hace dos semanas que terminamos el campeonato argentino, he estado trabajando y descansando. Pero no he hablado con mi representante sobre un supuesto interés de Colo Colo, estoy tranquilo”, afirmó a campeón.

“La otra vez no se dio”

Tal como lo reconoció en ese entonces, el jugador no esconde su deseo de militar en el flamante campeón del fútbol chileno. Y aunque deja en claro que llegar al Monumental es una idea que no le desagrada, también recuerda que no firmar hace algunos meses no fue una situación agradable.

“No lo voy a esconder, sería un lindo desafío llegar finalmente a Colo Colo. La vez anterior no se dio la opción de llegar, así que por ahora no hay mucho más que decir al respecto”, aseguró el jugador.