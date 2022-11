Lío Monumental: el agente de Pablo Solari demanda a Colo Colo en el TAS y el Cacique ficha a Eduardo Carlezzo para defenderse

Pablo Solari fue una verdadera pesadilla para Colo Colo, en Viña del Mar. Anoche, en el estadio Sausalito, el Pibe anotó dos goles y dio una asistencia en el triunfo de River Plate por 4-3 sobre el Cacique, en el partido que inauguró el triangular internacional de fin de año, donde también participará el Betis de Manuel Pellegrini y Claudio Bravo. Lo que no sabían los hinchas albos es que el jugador argentino, que los salvó del descenso en 2020, no solo es un dolor de cabeza dentro de la cancha, sino también fuera de ella, debido a los graves problemas que existen entre su representante y el elenco de Macul.

El lío escaló a tal nivel que su agente, Ariel Kiperszmid, interpuso una millonaria demanda contra Blanco y Negro en el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS, por sus siglas en francés), en reclamo por el no pago de aproximadamente US$ 500.000, correspondientes a las comisiones acordadas en la transferencia del delantero al cuadro que aún dirige Marcelo Gallardo. ¿Y a quién llamó el actual campeón del fútbol chileno para defenderse? Según información exclusiva de El Deportivo, se trata de quien ya es, a estas alturas, un viejo conocido para el medio local: el abogado brasileño Eduardo Carlezzo, el mismo que contrató la Federación de Fútbol de Chile (FFCh) para acusar a Ecuador por el caso de Byron Castillo.

El inicio del conflicto

Si bien Pablo Solari era la gran estrella del equipo de Gustavo Quinteros, eso no se veía reflejado en el sueldo que percibía mensualmente. En un principio, cuando el transandino era solo una apuesta, no había problema, pero todo cambió cuando su estatus comenzó a elevarse casi a la altura de un ídolo, en especial, luego de su icónico gol ante Universidad de Concepción, que salvó a los de Pedreros de bajar a la Primera B.

Durante sus primeros meses en Chile, el Pibe ganaba apenas US$ 2.000 y además tenía que costearse él mismo los gastos de vivienda. Luego de renovar hasta diciembre de 2021, su renta líquida se incrementó a 3.000 dólares, más dos pasajes en avión para cubrir la ruta Santiago-Córdoba y el arriendo de un departamento. Así estaba pactado el contrato que firmó en noviembre de 2020, cuando llegó a préstamo al estadio Monumental, proveniente desde Talleres.

Ante tales condiciones, Kiperszmid, agente del argentino, intentó de diversas formas que ByN mejorara los emolumentos del futbolista, más allá de lo acordado, considerando su creciente importancia en el equipo y para que estuviera cómodo. Sin embargo, no tuvo éxito, por lo que no le quedó más alternativa que conseguirle una buena oferta del exterior, para obligar a los albos a venderlo, o bien, a negociar un nuevo vínculo. Las relaciones entre las partes ya estaban tensas.

Recién en 2022, después de que Colo Colo le comprara a la T el 80% del pase del atacante, la remuneración de Solari creció algo más. Aun así, seguía muy por debajo de lo que le estaban ofreciendo, a esas alturas, clubes poderosos del continente como el América de México. El Pibe quería irse, pero el rechazo de los albos se impuso, ya que querían contar con el transandino para jugar la Copa Libertadores, en la que finalmente quedaron eliminados en fase de grupos.

La negativa de la institución presidida, en ese entonces, por Edmundo Valladares, terminó por quebrar la relación de todos los involucrados. Tanto así, que Kiperszmid, dueño de la empresa Smarter Players SRL, que hoy tiene demandado a Colo Colo en el TAS, le envió un sentido correo al directorio de ByN.

En la misiva, el representante le advierte a la mesa de la sociedad anónima del “grave error” de no vender al futbolista, ya que perjudica el patrimonio del Cacique como del propio Pablo Solari. En el mensaje, el agente también asegura que el propio Pibe le solicitó escribir esa carta para que el club le hiciera una nueva oferta salarial, en las próximas 48 horas, y así quedarse tranquilo en el club.

La concesionaria hizo oídos sordos de la petición del agente y el jugador. Meses después, el diestro terminó siendo vendido a River Plate, en julio, por alrededor de US$ 5 millones. Y aquí es cuando estalla la guerra.

Comisiones, antecedentes y Carlezzo

La empresa Smarter Players SRL, que asesora y representa a Pablo Solari, reclama que Colo Colo le adeuda aproximadamente US$ 500.000, correspondientes al pago por concepto de comisión del 10% de la transferencia del Pibe al equipo del Muñeco, que este domingo, ante el Betis del Ingeniero Pellegrini, en Mendoza, dirigirá su último partido al mando del cuadro de Núñez, en el marco del triangular en el que también participan los albos.

Por esta razón, el 10 de octubre, dicha firma interpuso en el TAS una solicitud de arbitraje contra el Cacique. “De acuerdo con el Artículo S20 del Código de Arbitraje del Tribunal Arbitral del Deporte (el ‘Código’), (edición 2020) aplicable al presente procedimiento ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), este arbitraje ha sido asignado a la Cámara de Arbitraje Ordinario del TAS y en sus méritos será tramitado de acuerdo al Artículo R38 y siguientes del Código”, establece la notificación que llegó desde Lausana, Suiza, hasta las oficinas de Macul.

Aquí es donde aparece nuevamente la figura de Eduardo Carlezzo. Si bien adquirió notoriedad en el país tras ser contratado por la Federación de Fútbol de Chile (FFCh) para demandar a la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) por supuestas irregularidades en la elegibilidad de Byron Castillo, ya antes había defendido con éxito los intereses de la selección chilena, cuando acusó a Bolivia de alinear indebidamente a Nelson Cabrera.

No así los de Colo Colo, a quien también asesoró con anterioridad. De hecho, fue este año, en plena Copa Libertadores. Los albos contrataron sus servicios para que revirtiera el castigo impuesto por la Conmebol de jugar sin público ante Fortaleza, en el Monumental. Sin embargo, no le fue bien: el equipo de Gustavo Quinteros tuvo que disputar a puertas cerradas un partido clave ante los dirigidos de Juan Pablo Vojvoda, en el que perdió por 3-4, sellando su temprana eliminación y consumando un nuevo fracaso internacional.

El socio del brasileño

Eduardo Carlezzo, cuya oficina tiene sede en Sao Paulo, es el socio internacional del bufete del chileno Javier Gasman, exjugador de Universidad Católica y conocido por ser el actual abogado de Universidad de Chile, Huachipato y La Serena, entre otros clubes nacionales, además del empresario Fernando Felicevich.

Lo curioso es que Gasman demandó a Colo Colo por el no pago de los traspasos de Javier Parraguez y Ronald de la Fuente, en el pasado, reclamos donde los albos, finalmente, tuvieron que desembolsar los recursos que correspondían. Sin embargo, aquella relación ahora parece no importarle demasiado a ByN, que no tuvo problemas para fichar otra vez a su aliado internacional.

Los plazos del litigio

Blanco y Negro, presidido actualmente por Alfredo Stöhwing, tuvo 20 días para contestar a la reclamación, de conformidad con el artículo R39 del Código Arbitral. Eso sí, antes, los agentes del Pibe se mostraron interesados en someter la controversia a una mediación, para así evitar irse a juicio. Sin embargo, no hubo acuerdo. ¿Por qué? Porque en Pedreros aseguran que no le deben nada a Smarter Players. “La negociación se efectuó directamente con River Plate, sin intermediarios”, sostiene una alta fuente del directorio.

Al respecto, un antecedente que puede complicarle la vida al Cacique es que, en diciembre de 2021, cuando le compró el 80% del pase a Talleres, ByN acordó formalmente con Ariel Kiperszmid el pago de US$ 130.000, en seis cuotas, por concepto de comisión, tras gestionar dicha operación.

Además, dentro de ese mismo pacto, que quedó sellado a través de la celebración de un contrato de asesoría, a fines del año pasado, se establece una cláusula que resulta clave en este conflicto y que señala lo siguiente: Colo Colo se compromete a pagarle al representante una comisión equivalente al 10% del monto líquido que reciba de una futura venta a un tercer club. Y esa transferencia fue a River. El documento está firmado por Alejandro Paul, gerente general de ByN; Edmundo Valladares, expresidente de la concesionaria y Ariel Kiperszmid, agente del Pibe.

De todas formas, el Cacique, con Carlezzo a la cabeza, tendrá que enfrentar en la máxima instancia jurídica a la empresa que representa a Pablo Solari, el gran baluarte albo de los últimos dos años. Una relación que empezó de la mejor forma, pero que terminó de la peor.

Un nuevo conflicto legal le explota de lleno al conjunto de Pedreros, que ya en agosto pasado fue condenado por el propio TAS a pagarle US$ 400.000 a San Lorenzo, por una deuda con el pase de Nicolás Blandi. Sin embargo, esta vez el problema es mucho más simbólico y genera sensaciones encontradas, porque involucra a un futbolista que sí rindió, y con creces, como lo fue Pablo Solari.