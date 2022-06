Alfredo Stöhwing: “En ligas de Europa más del 50 por ciento de los equipos tiene de sponsor a casas de apuestas”

Alfredo Stöhwing (Valdivia, 17 de junio de 1952) se alista para completar su segundo mes al mando de Colo Colo, un periodo corto pero muy acontecido. En su primera entrevista desde que asumió, el ingeniero comercial habla de su etapa inicial al frente de Blanco y Negro y de los desafíos, especialmente, mirando al centenario de la institución en 2025.

¿Cómo han sido estos dos primeros meses?

Muy movidos, bastante intensos. Usted sabe cómo es Colo Colo, lo grande de esta institución, y que todo repercute mediáticamente. Llegando, me tocó la participación en Copa Libertadores, los viajes, los temas de seguridad. Después vino el tema de los refuerzos, que siempre tiene tanta connotación periodística. De repente, el día a día ni siquiera deja concentrarse en los temas a mediano plazo, pero ha sido un honor y un orgullo para un colocolino como yo.

Precisamente, le tocó esa eliminación de la Copa...

Efectivamente. Creo que tuvimos muy mala suerte. Todavía me dan vuelta los goles que nos perdimos contra Alianza, en Lima, lo que nos hubiera facilitado mucho la labor. Después tuvimos mala suerte y un mal arbitraje contra River, en Santiago, y luego el castigo de jugar el último partido sin público. Fue una frustración muy grande.

Más de algún hincha dice que la eliminación tiene que ver con el cambio de directorio.

Yo creo que no tiene ninguna relación, las cosas se vienen haciendo de la misma manera. Los planes ya estaban diseñados para la participación en Copa Libertadores. No es mucho lo que uno puede agregar o disminuir.

¿En qué estado encontró al club cuando asumió?

Tengo bastante experiencia. Fui director durante cuatro años y pasé por diferentes actividades en el club. Ya lo conozco, pero siempre es diferente ocupar la presidencia, por la importancia que tiene en Colo Colo. Había un desafío importante de fortalecer la administración. Por ejemplo, había varios cargos vacantes, que hemos estado trabajando.

¿Y cómo estaba esa estructura administrativa?

Siempre me he tratado de enfocar en fortalecer la administración. Cuando llegué, estaba venciendo el contrato del gerente deportivo, había dos gerencias de área vacantes... Le aprovecho de contar que hace una semana asumió el nuevo gerente de Operaciones, que es don Rodrigo Herrera, un distinguido general en retiro de Carabineros, en el que tengo mucha confianza que con su equipo va a poder dirigir todos los problemas de seguridad y mejorar la experiencia estadio, que es uno de los objetivos que teníamos.

¿Cómo es su relación con Gustavo Quinteros, quien suele expresar públicamente sus sentimientos cuando algo no está resultando?

Sí, los expresa con mucha franqueza, pero tengo una buena relación con Gustavo. Siempre que nos hemos reunido en persona, cada uno desde su lugar, hemos tenido buenas conversaciones e intercambios muy útiles desde los distintos puntos de vista. Es un gran entrenador, que se ha ganado el cariño de la hinchada. Esperemos coronar este año siendo campeones, que es un deseo, aunque no se puede garantizar nada, y después proyectar lo que viene en el siguiente año. Estoy muy contento con su presencia en el club.

¿Qué le pareció que el representante ofreciera a Quinteros a la Selección el mismo día del partido con River?

Fue curioso. No toqué el tema con él. Trato de no hacer eco de lo que no son conversaciones personales porque, si uno pone atención a todo lo que sale en los medios o redes sociales, es imposible abordar todo. Como no me tocó el punto y yo tampoco quise, nunca lo conversamos y ahí quedó.

¿Le molestó?

No, porque hay tanta filtración y tantas cosas que uno no sabe de dónde vienen, que yo prefiero las comunicaciones más personales y serias. Él tenía el legítimo derecho de querer ser entrenador de la Selección y nosotros queríamos que se quedara en Colo Colo, pero siempre tuve confianza de que iba a continuar, así que no le di mayor importancia.

¿Proyecta el próximo año con él?

No hemos conversado nada, falta bastante. Hay que hacer las evaluaciones respectivas. Él lo ha manifestado y nos gustaría que continúe. Se ha hecho un buen trabajo y sería lo más lógico.

¿Pone algún objetivo en la Sudamericana?

No sacamos nada con poner objetivos, el fútbol tiene muchas variables. Nos encantaría pasar de ronda ante un rival muy difícil, que está en un gran momento. Sí nos interesa mucho clasificar a copas internacionales. Colo Colo nunca debería estar fuera de la Copa Libertadores.

¿Cómo evalúa esta ventana de refuerzos?

Vale la pena decir algo desde el comienzo, y es que en enero conformamos un plantel para el año. Tenemos un gran plantel, juveniles de mucho futuro. Soy un fanático de los juveniles. Se dio en esta puerta que se abrió para contratar tres alternativas, lo conversamos con Gustavo e hicimos todos los esfuerzos. Solo hace un par de días pudimos contratar un extranjero (Agustín Bouzat) y trataremos de ver la opción de algún otro, pero no está fácil.

Entonces, ¿llegarán dos jugadores más?

Seguiremos viendo si surge una alternativa, pero no queremos contratar por contratar, ya hemos visto en el pasado que no resulta bien eso. Queremos que lleguen jugadores que sean un aporte y no tapar juveniles por taparlos. Si se da, para fortalecernos en el Campeonato Nacional o un eventual paso a cuartos de final de la Copa Sudamericana, puede ser, porque nos queda algo de plazo.

El técnico quería contar con Ramiro González, pese a que no pasó los exámenes...

El club tiene un protocolo y si un jugador no pasa los exámenes, lo serio es no firmar. Estamos resguardando recursos ajenos de los accionistas y nos pasarían la cuenta. No se puede actuar por tincada, sino que hay un diagnóstico. Muy lamentable, porque era una muy buena alternativa.

¿Puede partir algún jugador ahora?

No, salvo la oferta que llegó por Solari, anteriormente, no hay ninguna más. La intención es mantener el plantel.

A propósito, ¿pudo hablar con Solari?

Es natural que sienta cierta frustración. Imagínese que le llegan ofertas de grandes números, se produce mucha presión. No son momentos fáciles de manejar, pero él es una muy buena persona, además de un gran jugador, y creo que va a concentrarse profesionalmente en Colo Colo. Lo necesitamos para los logros del segundo semestre.

¿Cuál es la realidad económica del club?

Pasamos por períodos muy difíciles hace un par de años. Se ha venido recuperando, en el periodo pasado se trabajó bastante en eso. Ahora estamos mejor, pero no todo lo holgado que nos gustaría para hacer mejores cosas, incluso, en el tema de contrataciones. La llegada de este nuevo sponsor a partir de 2023 va a ser muy importante.

¿Los montos con Coolbet van a ir a las contrataciones?

Todo lo que nos llegue se va a ir distribuyendo y una parte importante se va a ir a remuneraciones del plantel y contrataciones, sin duda.

¿Qué le parece la irrupción de las casas de apuestas en el fútbol? ¿Le genera ruido?

En ligas de Europa más del 50 por ciento de los equipos tiene de sponsor a casas de apuestas. Me parece bien mientras sea una actividad legítima sujeta a las leyes. Ellos están ligados al deporte y al fútbol, así que bienvenidos.

¿Qué tal está el ambiente en el directorio?

Ha estado bastante tranquilo. Yo espero que todos hagamos esfuerzos en la medida de que depongamos las ambiciones personales, las ganas de figuración y de popularidad. Hemos trabajado bien, estoy bien presente en el club. Trato de estar bastante encima, voy a ver los entrenamientos, también me preocupo del fútbol femenino, que queremos estructurarlo mejor.

¿Cómo está la relación con el Club Social?

Hemos tenido una muy buena relación, trabajamos muy bien con Edmundo (Valladares) y Edison (Marchant). Estamos tratando de trabajar en equipo con el Club Social. Ellos pueden aportar mucho en diferentes cosas. Por ejemplo, en los temas de seguridad, en la experiencia estadio.

¿Cómo piensa enfrentar los problemas de seguridad?

Los temas de seguridad han sido lo más álgido que hemos tenido. Estoy muy preocupado. Encargué un estudio y se diseñaron ciertas tareas de corto, mediano y largo plazo. Es algo multidisciplinario, no nos corresponde solo a nosotros, porque en el país hay problemas de violencia que no solo afectan al fútbol. Todo el entorno del estadio ha sido muy difícil, por las avalanchas. Tengo confianza en que con una gerencia de operaciones empoderada podamos coordinarnos bien para tratar de hacer mejor nuestra parte, pero necesitamos la colaboración de las autoridades. El tema de la seguridad es prioritario. Me preocupa mucho.

¿En que está la opción de remodelar el Monumental?

Me corresponde comenzar a pensar ya y tirar líneas para el centenario de Colo Colo. Es un sueño mío tratar de hacer algo para la remodelación. No es solo un deseo, sino una necesidad poner al día el estadio. He pensado algunas ideas, he tenido algunas reuniones para entender la problemática. No ayuda la situación económica actual en el mundo, pero en los próximos meses queremos profundizar este tema y ver si podemos hacer algo.

¿Y los plazos darían?

Depende de las metas que uno se ponga. No hay que pensar en un estadio completamente nuevo, sino que lo que uno puede es remodelarlo; fortalecer ciertas debilidades, hacerlo más amigable. Eso se podría abordar en ese plazo, siempre que se den todas las coyunturas favorables. Nuestro estadio está bien en lo fundamental, pero necesita muchos arreglos para hacer mejor la experiencia de la gente.

Edmundo Valladares decía que nunca se iba a retomar la remodelación si cada año se cambia el presidente...

Es una apreciación legítima. Efectivamente, la estabilidad da muchas más posibilidades de que se hagan cosas de mediano y largo plazo. Los sponsors o los entes que pueden ayudar en un proyecto de esa envergadura se fijan mucho en la estabilidad y me lo preguntan mucho. Así que es una opinión muy válida.

¿Hay alguna postura del club en las elecciones de la ANFP?

No lo hemos planteado todavía, pero la ANFP necesita un fortalecimiento; ser más ágil y renovarse. Además, me gustaría que Colo Colo tuviera una presencia más importante. No puede ser que un club como Colo Colo no esté en ninguna comisión. Pienso que se necesita contar con una ANFP que sea un aporte al fútbol chileno.

¿Cree que la ANFP debe separarse de la Federación?

Sin haber profundizado lo suficiente, sí, es lo mejor.

¿Cómo le gustaría que fuera recordada su presidencia?

Mire, cuando era muy niño, mis padres se fueron a hacer patria a Chile Chico, una localidad que en esa época estaba desconectada de Chile, sin luz eléctrica ni nada. Entonces, le pregunté a mi papá, que fue un remero bien destacado, por los clubes y me dijo que Colo Colo era el más popular y el más chileno, porque ocupaba puros jugadores chilenos, y eso me gustó. Entonces, mi única preocupación era andar con una radio y una antena muy larga para escuchar los partidos de Colo Colo. Y alguna vez dije que, si llegaba a ser algo de Colo Colo, lo que hiciera lo iba a hacer por esos niños de todos los rincones de Chile. Por eso trato de dar mi mejor esfuerzo para que sea una institución seria y darle satisfacciones a toda la hinchada.

¿Imaginó que a los 70 años estaría al mando de Colo Colo?

Tengo todo el entusiasmo y la fuerza, me siento muy joven para llevar a cabo los proyectos que ayuden a Colo Colo. Es algo que me entusiasma mucho y lo hago por el cariño, porque esto deja preocupaciones, desgaste y a veces hasta rabia, pero lo hago pensando en ese tiempo en que era niño y aspiraba a que el equipo tuviera los mejores éxitos.