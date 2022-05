Edmundo Valladares: “La remodelación del Monumental va a seguir pendiente si se cambia de presidente a cada año”

Hace menos de dos semanas, Edmundo Valladares (41) dejó la presidencia de Colo Colo. El periodista abandonó la testera con un reconocimiento transversal del hincha, pese a que parte de la dirigencia intentó bajarle el perfil a su trabajo.

¿Cómo han sido estos días después de su salida de la presidencia de Blanco y Negro?

Ha ido bajando la intensidad y me ha permitido poder encontrarme más con la familia, más con los amigos y tener más de tiempo que el que tenía hasta el 25 de abril.

¿Esperaba una situación como la que se dio?

Uno siempre cree que, cuando se llevan a cabo procesos, estos van a tener una continuidad un poco mayor para poder seguir desarrollando el trabajo. Si me hubiesen preguntado hace un par de meses, no lo hubiera esperado, pero cuando se acercaba la junta sentí que no había el apoyo necesario.

¿Lo notó cuando le piden la vicepresidencia?

Se pide ceder la vicepresidencia y, como lo dije en otras oportunidades: a nosotros, más que por los roles o por el nombre de un cargo determinado, lo que nos mueve son los proyectos y los equipos de trabajo. Y, en ese sentido, no nos pareció bien interrumpir a medio camino la labor de un equipo de trabajo. No estábamos buscando el poder por el poder, sino que íbamos en pos de un objetivo. Y, cuando sentimos que lograr el objetivo se iba a dificultar, pensamos que para nosotros hubiera sido una deslealtad seguir adelante.

¿Qué le pareció el rol de Mosa en todo esto?

Ya está todo dicho...

¿Y cómo tomó que Alfredo Stöhwing dijera que los avances en la gestión eran de todos y no solo atribuibles a su gestión?

Siempre lo hemos dicho: acá hay un trabajo conjunto, colaborativo. En este caso, de parte de la presidencia y vicepresidencia, con directores nombrados por el Club Social, con una administración que tratamos de hacer más robusta, donde incorporamos un gerente de finanzas que no había; un subgerente de operaciones que tampoco había; y una jefatura de comunicaciones que estaba acéfala. Tratamos de dar esa estructura y siempre lo entendimos como un trabajo en equipo y, de hecho, a nivel de comisiones buscamos dar participación a todos, sobre todo en la de fútbol y la de gestión. Es un trabajo colaborativo y que el equilibrio que le otorga el Club Social y Deportivo Colo Colo, en los roles de presidencia y vicepresidencia, ha sido vital y los resultados están a la vista. Nunca hemos ocultado que es un trabajo colaborativo.

¿Qué opinión tiene de Stöhwing?

Es una persona afable, que tiene buenas intenciones para Colo Colo. Yo espero que le vaya muy bien. Porque si le va bien, les va a ir bien a todos los colocolinos y colocolinas. Espero de Alfredo Stöhwing que pueda terminar de entender la importancia central del Club Social y Deportivo Colo Colo al interior de la institución y que se puedan generar mayores espacios de participación para el club, para su gente y que Colo Colo es un club popular.

¿Ha podido hablar con él?

Sí, conversamos en un par de ocasiones. Le deseé el éxito necesario y le dije que como club vamos a estar disponibles para ayudar todo lo que sea necesario en lo que creamos que es el camino correcto para Colo Colo y que, por cierto, también vamos a ser la voz de los socios e hinchas en los temas que creamos que hay que corregir.

Foto: Jose Francisco Zuñiga/AGENCIAUNO

¿Cuál será el rol del Club Social en este nuevo directorio?

Los directores que nombra el CSD Colo Colo son autónomos en su toma de decisiones. Obviamente que existe un lineamiento que ellos siguen y que tiene que ver con el programa de trabajo que el club había propuesto. Hay algunas definiciones de lo que entendemos que es bueno para Colo Colo, que sin duda Alejandro (Zúñiga) y Javiera (García) van a seguir, pero no existe predeterminadamente una orientación. Lo que siempre esperamos de los directores que son nombrados en Blanco y Negro es que busquen lo mejor para la institución. Y, ahora, con una tarea doble y distinta a la de años anteriores; ellos nos han señalado que van a buscar cuidar todo lo que se avanzó y que se pueda seguir cumpliendo lo que proponía en el programa del CSD Colo Colo, y en eso hay pilares fundamentales: mayores recursos para el fútbol joven, terminar de profesionalizar al fútbol femenino, mantener una base mayoritaria con más del 60% de jugadores formados en casa para el primer equipo. Y que exista un trato deferente para los hinchas y socios del club.

Con esta nueva composición, ¿sienten que eso podría estar en peligro?

No quiero adelantarme a los hechos. Espero que sea una administración que continúe lo bueno que se ha hecho y que quienes han ingresado tengan una mirada colocolina. Entendemos que la sociedad anónima abierta busca cuidar el interés social de la compañía, pero eso tiene que ir en equilibrio con el hecho de administrar una institución popular como Colo Colo. Espero que quienes van a estar en la mesa tengan esa claridad y terminen de entender la importancia que tiene Colo Colo para el pueblo chileno. Que se guíen bajo esa línea, porque sentimos que sí se puede lograr el equilibrio. Nosotros tratamos al máximo de poner una mirada basada en los valores fundacionales de la institución, pero que también pudo conversar muy bien con la gestión comercial, donde se aumentaron en cerca de un 100 por ciento los ingresos por publicidad y marketing en el último año.

¿Cree que se logró demostrar que los socios también pueden dirigir el club?

Creemos que sí. Humildemente creo que se ha podido demostrar que los socios, los hinchas de Colo Colo, sí podemos administrar de buena forma la institución. La experiencia que hemos tenido así lo comprueba. Más allá de los nombres, las capacidades no están solo en sectores empresariales.

¿Se ve volviendo a la presidencia de Blanco y Negro?

No lo descarto en un futuro. Habrá que ver. De todas formas, siempre partimos de la base de decisiones colectivas. Las que pueda tomar yo van a corresponder a definiciones que tenga el directorio en curso del Club Social y Deportivo Colo Colo. Esa es nuestra casa y yo en particular, si es que se diera alguna posibilidad en ese sentido, siempre va a ser en una conversación con el Club Social.

¿Quedó con gusto a poco?

Uno siempre aspira a desarrollar más cosas. Colo Colo es un barco gigante donde hay demasiadas cosas que hacer. Te diría que, más que quedar con gusto a poco, nos sentimos tranquilos, bastante satisfechos por haber ayudado a la institución todo lo que pudimos en ese tiempo. Y tranquilos porque al entender que la labor no iba a tener las garantías mínimas que creemos que se necesitan para seguir trabajando y empujando el programa que queremos para Colo Colo, nos pareció aconsejable dar un paso al costado. De lo contrario, un siguiente periodo no se hubiese dado en las condiciones que queríamos. Por lo tanto, creemos que dar ese paso al costado era más sano que mantenerse a todo evento o por conservar determinados cargos de poder.

¿Cómo se puede capitalizar mejor el apoyo de los 78 mil socios que tiene el Club Social?

Porque existe un apoyo popular muy grande, estamos llevando adelante el mandato del club, que es avanzar en los mecanismos que permitan que las socias y los hinchas tengan el grado de participación al interior de la institución que creemos que amerita. Y, en la medida en que podamos empujar esa idea, se va a capitalizar de mejor forma. Hay muchos proyectos. Por ejemplo, el club está disponible a entregar recursos, más allá de que la concesión esté vigente, para hacer mejoras inmediatas al Estadio Monumental. Y lo otro que le queremos proponer a la asamblea es poder buscar un lugar de reunión y recreacional para socios y deportistas del club.

¿Cómo esperan enfrentar los años que quedan de concesión?

La concesión en su primera etapa termina el 2035, luego se va a renovar en condiciones distintas, dependiendo de si se paga la deuda fiscal o no. Si se paga, el 51% quedará para el Club Social y Deportivo Colo Colo, el restante para los accionistas. Si no se paga, el 99% queda para el CSD. Estamos convencidos de que se necesita acrecentar la participación de los socios y de los hinchas y de que se requiere de mayor legitimidad. Por lo mismo, es que hemos retomado con fuerza el impulso al proyecto de ley que modifica a las sociedades anónimas deportivas, que está en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, donde esperamos que el gobierno pueda darle urgencia a la colocación en tabla de este proyecto. Sentimos que es muy necesario. Queremos apuntar a que, de aquí al corto o mediano plazo, existan modificaciones en torno a garantizar una mayor participación de socios e hinchas en las diversas instituciones; que hasta un 51% de la propiedad pueda ser de los socios e hinchas; que las acciones en las sociedades anónimas puedan ser suscritas por las corporaciones y los clubes sociales. Inclusive, ante un aumento de capital, que exista una preferencia; que no exista multipropiedad; terminar con la participación de representantes que puedan tener participación en la propiedad de algunas instituciones; y a apuntar a una mayor fiscalización por parte del IND. Creemos que eso no se ha establecido de buena forma y hasta ahora hemos encontrado una buena acogida de las nuevas autoridades de deporte.

¿Siente que fue una materia pendiente remodelar el Estadio Monumental?

Es una tarea pendiente. Lo asumimos y creo que va a seguir pendiente si se cambia de presidente de Blanco y Negro a cada año. En los últimos cuatro años ha habido cuatro presidentes para la concesionaria y ningún proyecto o idea se sostiene así. Mientras esto no cambie, lo veo difícil. A nuestro estadio le tenemos un cariño inmenso, ganamos cosas importantes; nuestra gente lo quiere y lo siente como su casa, pero obviamente hay modificaciones que hay que hacer. Por eso estamos disponibles a hacer unas primeras mejoras mínimas, que tienen que ser los accesos y áreas de servicios, y después está la disponibilidad para conversar sobre un proyecto de fondo que tiene que involucrar a toda la institución, a la Inmobiliaria, al CSD Colo Colo... Eso está y es un anhelo transversal de todos. Esperamos tener una gran participación a nivel internacional, pero eso tiene que ir de la mano con una mejora en infraestructura. Eso es la base y lo que les ha permitido crecer a los clubes más importantes del mundo.

¿Qué le parece que siga Daniel Morón?

Me parece muy bien. Nosotros siempre lo dijimos: Daniel le entrega a Colo Colo un trabajo 24/7, un conocimiento completo del medio y de lo que es la identidad colocolina. Pero más importante aun, Daniel le entrega mucha humanidad también a Colo Colo.

¿A Colo Colo le falta humanidad?

Yo creo que siempre es bueno tener mucha más humanidad. Y figuras como la de Daniel ayudan muchísimo a eso, que es parte de la esencia que debe tener la institución.

A fin de año termina su periodo en el Club Social. ¿Piensa seguir en la presidencia?

Creo que es muy bueno siempre dar la oportunidad y la participación a más personas. Hay muchos socios y socias en nuestro club que están capacitados para tomar estos roles. Voy a cumplir ocho años en el Club Social, he pasado por distintos cargos: fui vicepresidente de filiales, vicepresidente general, luego presidente; estuve cuatro años en Blanco y Negro, fui presidente... Por lo tanto, considero que lo más saludable es que puedan aparecer nuevos liderazgos y eso va a ayudar a que tengamos personas capacitadas para el momento de tomar la administración completa de Colo Colo.

Anunciada esta decisión, ¿para dónde va su futuro? ¿Hacia una carrera política?

No lo he pensado profundamente. El otro día le decía a un amigo que me encantaría tener un programa deportivo o ser comentarista. No me proyecto tanto más allá o no le he dado la vuelta. El área de periodismo deportivo siempre me va a seducir y también lo que pueda ayudar a mejorar el deporte. Las áreas de desarrollo de deporte me interesan mucho, sobre todo por lo que me tocó trabajar en los últimos años desde el club.