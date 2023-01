Se acabó la paciencia con Gustavo Quinteros: Roberto Tobar denuncia al técnico de Colo Colo por sus dichos contra Véjar

Gustavo Quinteros acostumbra a reclamar contra el arbitraje. El técnico de Colo Colo, en más de una oportunidad, ha señalado públicamente su disconformidad por la actuación de los jueces. En la caída frente a Magallanes, por la Supercopa, no fue la excepción. La cabeza del Cacique apunto a Fernando Véjar, el juez encargado del encuentro.

“Que el Campeonato Nacional no sea dirigido por árbitros que no están capacitados como éste (Fernando Véjar)”, señaló Quinteros. “Lo que nos pasó contra Palestino en la fecha 7 del 2021, un codazo increíble contra Costa en el que el VAR le decía que era penal y expulsión, no cobró nada (...) Hoy en el primer gol de ellos el delantero se apoya sobre Ramiro González y no dijo nada. Luego una jugada que Gil (era Thompson) se va mano a mano no cobró nada. Cada vez que nos dirija es difícil que podamos ganar un partido. Podemos empatar, como empatamos hoy, pero con este árbitro...”, agregó.

Quinteros, incluso, acusó al colegiado de entrar derechamente al campo de juego a perjudicarlos. “Antes de empezar el partido le dije a los jugadores ‘muchachos, tenemos que ser muy, pero muy superiores en este partido para ganarlo porque nos dirige este árbitro’. No sé si es malo o cobra a propósito en contra de Colo Colo. Pero para que no tengamos problemas con los jugadores, que no nos dirija más, le diré al club que haga algo. Cada vez que dirige nos perjudica mucho”, señaló el estratega.

Las palabras de la cabeza del equipo de Macul no cayeron bien en la comisión de árbitros. Roberto Tobar, el presidente recientemente asumido, sacó la voz para defender a su pupilo. “El desempeño de Fernando Vejar nos dejó muy satisfechos como Comisión de árbitros, ya que estuvo a la altura de una final muy competitiva y no incidió bajo ningún punto de vista en el resultado del encuentro”. Y, de paso, repasó al estratega del Cacique. “Las declaraciones del señor Quinteros son muy desafortunadas, ya que en nada aportan al desarrollo del fútbol y mucho menos en la actividad en todas sus facetas (...) Este tipo de opiniones exponen ante la opinión pública e hinchas a un árbitro que realizó una muy buena labor. Sin duda no lo podemos aceptar”, complementó.

La molestia de Tobar, sin embargo, no se quedó solo en palabras. El ex juez FIFA presentó una denuncia en el Tribunal de Disciplina contra Gustavo Quinteros. Según pudo averiguar El Deportivo, la comisión de árbitros se cansó de las constantes críticas del estratega a los colegiados, que vienen desde la temporada pasada.

Es que al interior de la comisión de árbitros consideran que las declaraciones de Quinteros buscaron menoscabar la imagen de Véjar y, de paso, dañaron su autoridad técnica y moral, al deslizar que busca perjudicar al Cacique. Además, con sus dichos busca presionar para futuras convocatorias del apuntado árbitro para conducir los encuentros del equipo de Macul.

Frente a tal escenario, Tobar denuncia al técnico del campeón de la temporada 2022 basándose en el artículo primero, inciso segundo, del código de procedimiento y penalidades que busca castigar a todos los que transgredan el principio de fairplay, que considera la buena fe deportiva. Y se ampara en el artículo 18 del código de procedimiento que faculta a la comisión de árbitros para denunciar este tipo de hechos.

Este jueves, el tribunal de disciplina recibirá la denuncia contra Quinteros. Y, de paso, evaluará los pasos a seguir. Citar al técnico de Colo Colo para escuchar sus descargos será uno de los primeros puntos. Y, posteriormente, definir si sancionan al DT. ¿El castigo? Según establece el artículo 60, la cabeza de Colo Colo puede ser advertido o recibir hasta 50 partidos de suspensión por sus graves dichos.