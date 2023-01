Gustavo Quinteros dispara contra Lucero: “Está equivocado, el club tiene razón y espero que se haga justicia; pero perdimos al jugador”

Gustavo Quinteros, técnico de Colo Colo, estaba encendido tras la derrota ante Magallanes en la Supercopa. No por el cometido de sus jugadores, sino por todo lo que rodeó al equipo en la antesala de un “torneo que debió haberse aplazado”, según comentó.

Sin embargo, la partida de Juan Martín Lucero aún es tema en el equipo de Macul. Así se explayó el entrenador cuando fue consultado sobre la partida del jugador a Fortaleza de Brasil.“Fue un problema grande, Lucero se fue el 2 de enero y ahí ya no lo tuvimos. Tuvimos que salir a buscar y eso nos perjudicó mucho. Lucero está equivocado, el club tiene razón y espero que se haga justicia. Pero nosotros perdimos al jugador. No pudimos reemplazarlo a tiempo. Se empezó a jugar un título antes, se adelantó la temporada respecto del año pasado. Pedimos hace dos meses que lo aplazaran y no pudimos jugar amistosos”, dijo el santafesino.

La queja es más profunda. “Nos afectó un montón salir a buscar un delantero, nos golpeó mucho. Fue un jugador muy importante, hizo 24 goles, perdimos 24 goles. Con Costa perdimos 12 o 14. Tenemos que empezar a jugar sin tenerlos. Fue una desventaja muy grande”, sostuvo.

Las contrataciones son el gran tópico de los albos, sobre todo después de perder el primer título del año ante el recién ascendido cuadro carabalero. “Todavía falta el lateral derecho, el nueve y un extremo. Tenemos el 60% de un equipo nuevo. Necesita tiempo para el funcionamiento. Los hinchas deben tener paciencia. Esperamos tener completo el equipo la próxima semana”, explicó el DT. E insistió: “Es un mercado difícil para nosotros. Cuando venga Castillo le seguiremos dando funcionamiento al equipo. Ahora tenemos a Wiemberg, Castillo y Leandro Benegas… Antes eran Costa, Suazo y Lucero. Cambiamos casi todo el costado izquierdo. Esto es así. Uno piensa que se puede fortalecer un equipo de una temporada a otra. Algunos jugadores se van libres y otros de mala manera, por eso tuvimos que salir a buscar un delantero”, puntualizó.

“Después que completemos el plantel, ojalá la próxima semana pueda ser, esperamos estar mejor. Tras eso seguro jugaremos bien, como en el torneo anterior, seremos un equipo competitivo para disputar el campeonato nacional como lo hicimos el año pasado”, añadió.

Sobre la llegada del colombiano Fabián Castillo, mostró conformidad. “Yo lo elegí, el club lo contrató y no pudo llegar antes de la Supercopa. Tenemos que formar un equipo competitivo y que podamos pelear el campeonato nacional. Es un jugador desequilibrante que también puede jugar por dentro. Es como Gabriel Costa”, afirmó.

Consultado sobre lo que mostró Colo Colo en Sausalito, Quinteros dijo estar conforme con lo hecho por sus jugadores, en líneas generales. “Hoy se jugó bien, presionamos alto, generamos ocasiones y solo nos faltó hacer más goles. Teníamos que reemplazar al goleador antes. Benegas estuvo parado mucho rato por el viaje”, afirmó el entrenador.

Pese a ello, se quejó por la fecha en la que se jugó el partido: “Pusieron la Supercopa una semana antes y eso no nos ayudó para nada. Tuvimos que iniciar con los jugadores que estaban en la pretemporada, como con Bolados de nueve, que no lo es. El equipo jugó para ganar, el rival empató se refugió bien y se definió en los penales, donde fallamos y ellos acertaron. Son merecidos campeones. Fueron mejores pateando y pudieron ganar otro título”, apuntó.

Quejas contra el árbitro

En el final de la conferencia de prensa, el técnico de Colo Colo se tomó un minuto para hablar ex profeso del árbitro Fernando Véjar, el juez encargado de dirigir el duelo ante Magallanes.

“Ojalá que el campeonato no sea dirigido por árbitros que no están capacitados, como este. En la fecha 7 le pegaron un codazo a Costa que no cobró. En el gol de ellos el delantero se apoya en Ramiro González. Cada vez que nos dirige es difícil ganar un partido. Conmigo no tiene nada, pero debe de tener algo contra Colo Colo. Después de ese partido contra Palestino lo congelaron. Antes del partido les dije a los jugadores que tenemos que ser muy superiores, porque este árbitro no sé si es malo o solo cobra contra Colo Colo. Pediré a los dirigentes que hablen para que no nos dirija más. Cada vez que lo hace nos perjudica mucho. Pero no tiene nada que ver con el resultado. Me gusta decir las verdades de frente”, lanzó Quinteros. Fue su último disparo.