Boris Becker prevé el pronto retiro de Nadal: “Sus días en el tenis están contados”

Rafael Nadal se las sigue arreglando para poder permanecer en lo más alto del circuito internacional de tenis. Claro que las constantes lesiones sufridas en el último tiempo han afectado no solo su rendimiento físico, sino también su estabilidad emocional.

El último golpe de Nadal fue una lesión que presentó en el Psoas Ilíaco de la pierna izquierda mientras competía en la segunda ronda del Abierto de Australia contra el estadounidense Mackenzie McDonald, y que lo tendrá de seis a ocho semanas fuera de actividad.

Tras ese encuentro, fue el propio Nadal el que entregó señales de que estaba evaluando el retiro. “Estoy cansado y frustrado por estar en procesos de recuperación de lesiones en gran parte de mi carrera. Pero siempre lo he aceptado. No puedo decir que no estoy mentalmente destrozado porque estaría mintiendo”, confesó tras el duelo.

“Puedo venir aquí y decir que la vida es fantástica y que hay que mantenerse positivo, pero no lo voy a hacer ahora. Es un momento y un día duro y lo acepto porque hay que seguir. A nivel deportivo, el vaso se va llenando y puede haber un momento que se rebalse”, añadió evaluando un posible retiro.

Y uno a de las personas que avizora esta situación es Boris Becker. El ex tenista alemán, hoy convertido en comentarista, fue claro en señalar que el deportista manacorí está viviendo sus últimos días dentro del circuito profesional

“Si la pregunta es si Rafa jugará hasta los 40, la respuesta es que no lo creo. La derrota ante McDonald fue el primer paso a la retirada porque una lesión así toma tiempo de recuperación y él ya tiene una edad. Sus días en el tenis están contados”, aseguró a la cadena Eurosport.

“Creo que querrá jugar en París una vez más. No sé si volverá a Australia. Por eso hay que disfrutar de su presencia mientras esté en competición”, añadió más adelante.

De hecho, el tema de su retiro fue una de las preguntas que el hispano debió enfrentar antes de iniciar su paso por el primer Grand Slam del año, tras unas declaraciones que entregó Alexander Zverev, quien apostaba que Nadal se retiraría después de Roland Garros este año.

“Tengo buena relación con Zverev pero no tanto como para confesarle algo así. Estoy aquí para jugar al tenis, hacer un gran 2023 e intentar seguir luchando por todas las cosas por las que he luchado durante toda mi carrera deportiva. No estoy pensando en mi retirada”, comentó antes de sufrir la lesión.

Baja en Medio Oriente

Debido al tiempo de recuperación de la lesión como tal, más el trabajo para volver a estar en forma competitiva, Rafael Nadal se perderá los torneos de Doha (20 al 26 de febrero) y Dubái (27 de febrero al 4 de marzo).

También quedó en duda un partido de exhibición que estaba programado para el 5 de marzo en Las Vegas contra Carlos Alcaraz previo al Masters 1000 de Indian Wells.