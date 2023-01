Rafael Nadal estará fuera de las canchas por cerca de dos meses tras la lesión sufrida en Australia

Rafael Nadal vuelve a estar fuera de las canchas. El tenista español se hizo una resonancia este jueves en Melbourne y conoció el estado de la lesión que lo afectó durante la caída por 6-4, 6-4 y 7-5 contra el estadounidense Mackenzie McDonald en la segunda ronda del Abierto de Australia.

El manacorí sufrió una lesión de segundo grado en el psoas ilíaco de la pierna izquierda, por lo que estará fuera de acción entre seis y ocho semanas, tal como lo ha dejado claro a través de un comunicado en sus redes sociales.

“He realizado pruebas médicas tras la derrota en el día de ayer. La resonancia magnética muestra una lesión grado 2 en el Psoas Ilíaco de su pierna izquierda. Ahora toca reposo deportivo y fisioterapia anti inflamatoria. Tiempo normal de recuperación 6 a 8 semanas”, informó.

Si bien esta dolencia lo afectó durante el encuentro contra el estadounidense, Nadal decidió continuar con el duelo, intentando evitar que la situación empeorara, debiendo cambiar su forma de juego tal como lo reconoció en la conferencia de prensa posterior, donde además dejó planteado que evalúa el retiro.

“He notado algo en la cadera y se acabó. Había notado algo en los días previos pero nada como hoy. Tengo un histórico de problemas en la cadera que me han obligado a hacer tratamientos en el pasado”, reconoció el deportista en la oportunidad.

“Estoy cansado y frustrado por estar en procesos de recuperación de lesiones en gran parte de mi carrera. Pero siempre lo he aceptado. No puedo decir que no estoy mentalmente destrozado porque estaría mintiendo”, continuó indicando.

En cuanto a la evaluación del retiro, apuntó que “puedo venir aquí y decir que la vida es fantástica y que hay que mantenerse positivo, pero no lo voy a hacer ahora. Es un momento y un día duro y lo acepto porque hay que seguir. A nivel deportivo, el vaso se va llenando y puede haber un momento que se rebalse”.

También explicó por qué decidió continuar con el partido en vez de retirarse para evitar una lesión mayor. “No le pregunté al fisio si me tenía que retirar porque conozco mi cuerpo. Soy lo suficientemente mayor para tomar mis propias decisiones. No quería retirarme y abandonar la pista porque era el defensor de la corona aquí. Lo que he hecho es intentar seguir sin hacerme más daño. No podía correr y tampoco pegar el revés”.

A pesar de la dolencia, Nadal siguió compitiendo contra el estadounidense Mackenzie McDonald. Foto: Reuters.

Alejado de Medio Oriente

Con este resultado, Nadal, además de perder la posibilidad de retener el título del Abierto de Australia y, por consiguiente, la pérdida de 1.995 puntos, tampoco podrá sumar unidades en la próxima gira del tenis por Medio Oriente.

Así, queda descartada la presencia del hispano para los torneos de Doha (20 al 26 de febrero) y Dubái (27 de febrero al 4 de marzo). Además queda en duda un partido de exhibición que estaba programado para el 5 de marzo en Las Vegas contra Carlos Alcaraz previo al Masters 1000 de Indian Wells.