“No llego en un buen momento de mi carrera”: los tristes episodios detrás de la inesperada confesión de Fabián Castillo, nuevo refuerzo de Colo Colo

Colo Colo tiene un nuevo refuerzo para enfrentar la temporada 2023 del fútbol nacional, donde intentará llegar a lo más alto en el torneo local y conseguir una buena participación en la Copa Libertadores.

Con esto en mente Gustavo Quinteros solicitó la presencia del lateral Fabián Castillo, quien llega a suplir las sensibles bajas de Gabriel Suazo y Gabriel Costa que dejaron desnivelado el sector izquierdo del ataque.

Claro que el colombiano llegó al país sembrando dudas. En su arribo al aeropuerto de Santiago, el lateral comentó que estaba “feliz de estar acá, en el más grande. Espero incorporarme pronto y empezar a entrenar para iniciar el torneo con todo”.

Sin embargo, más adelante lanzó una nueva frase que terminó sembrando algunas dudas en la fanaticada del Cacique. “No llego en un buen momento de mi carrera”, señaló en la oportunidad, complementando que “pienso que es una linda oportunidad para volver a ser ese Fabián que la gente conoce y que le gusta ver jugar”.

Estas palabras pronto encontraron la reacción de Jorge Valdivia. El ex jugador de Colo Colo criticó el error comunicacional del refuerzo albo. “¡Burro! Se cortó la cabeza solo, le faltó un poco más de juego de palabras. No es bueno decir no estoy en mi mejor momento, podría señalar ‘vengo falto de fútbol o con desconfianza’. Está siendo sincero, pero demasiado sincero”, expresó.

Las explicaciones

Con el pasar de los días, Fabián Castillo tuvo la posibilidad de aclarar estas declaraciones, indicando que todo tenía que ver por el amargo último paso por los Xolos de Tijuana, con los que apenas pudo estar presente en 9 partidos, ingresando como titular en solo una oportunidad debido a decisiones técnicas.

En su presentación, el jugador de 30 años indicó que “debo reconocer que me expresé un poco mal al decir eso. No eran las palabras adecuadas”.

“Me refería a que había tenido muy poca participación en los últimos 6 meses. No venía jugando con regularidad, pero físicamente y futbolísticamente me siento al 100%”, afirmó el colombiano a continuación.

“En Tijuana no tuve la posibilidad de jugar mucho en los últimos seis meses por decisiones técnicas, pero ya estoy listo y preparado para afrontar este lindo reto y espero aportarle mucho al equipo. Me considero un buen jugador y espero plasmarlo dentro de la cancha”, argumentó.

En la ocasión aprovechó también de compartir cuáles serán sus desafíos personales en Colo Colo y de que forma espera aportar al plantel de Gustavo Quinteros en la temporada.

“Estoy emocionado por que ya arranque la Copa (Libertadores). Es un torno en el que nunca he tenido la posibilidad de competir y estoy bastante ilusionado. Creo que Colo Colo está proyectado para ganar todo, así que vamos a ir por todo, a apostar todo”.

“Respecto a lo que el profe quiere de mí, me quiere potenciar otra vez, que vuelva a ser ese Fabián que fui en México, que me vuelva a sentir con toda la confianza y que pueda explotar otra vez. Siento que le voy a poder aportar mucho al equipo y estoy muy agradecido con el profe que me ha abierto las puertas de Colo Colo”, continuó.

En cuanto a su posición, afirmó ser un jugador que le gusta asociarse con sus compañeros desde las bandas. “Puedo aportar mucho en eso. Soy un jugador de equipo. No me gusta pensar en los objetivos individuales. Soy un jugador que siempre trata de que primero se cumplan los objetivos grupales. Para mí eso es lo más importante y creo que al final del día lo grupal te lleva a tener un buen rendimiento en lo individual. Así que lo primero va a ser el equipo, aportarle mucho y tratar de acoplarme a lo que quiere el profe. Al final del día, para eso me trajeron aquí”, cerró.

Ahora Colo Colo deberá enfocarse en su debut en el Torneo Nacional. El Cacique deberá viajar hasta la Región de Atacama para medirse contra Deportes Copiapó. El duelo está programado para este domingo 22 de enero a partir de las 18.30 horas.