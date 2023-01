Leandro Fernández toma distancia de las malas campañas de la U: “Los que llegamos ahora trajimos cosas positivas ”

El inicio del Campeonato Nacional está a la vuelta de la esquina y Universidad de Chile pretende dejar atrás las cuatro malas campañas seguidas que cosechó en los últimos años.

Es tanta la expectativa que hay en el Centro Deportivo Azul que hasta su presidente, Michael Clark, presenció la rueda de prensa de Leandro Fernández. “Hicimos una muy buena pretemporada y ganamos el último amistoso, lo cual nos dejó cosas positivas y muchas ganas de que comience el torneo”, aseguró el refuerzo estrella de la U.

“Mis expectativas son las mejores para este año y deseamos ir paso a paso, partido a partido, para tratar de agarrar bien la idea del entrenador”, agregó.

“Hay muchas expectativas y ganas de revertir las malas campañas anteriores. Los que llegamos ahora trajimos cosas positivas y los que estaban también tienen la voluntad de dejar eso en el pasado”, señaló el transandino. Y para que no quedaran dudas, añadió: “Uno siempre quier ser campeón y en la semana trabajamos para ganar. Si antes no quise ser tan efusivo en mis respuestas es porque no ha empezado el campeonato. Pero estoy seguro que -con el correr de los partidos- agarraremos la idea del profesor y te digo que los jugadores siempre queremos ser campeones”.

Consultado por el partido del lunes, ante Huachipato (19 horas), el ariete reveló: “Hemos visto varios videos y trabajamos en base al rival y también para ir puliendo los detalles que nos permitan enfrentar mejor el partido”. Acto seguido tuvo palabras para el estado de la cancha del Santa Laura y concluyó: “La gente de Unión Española está haciendo lo posible para que llegue en buenas condiciones... Tengo muchas ganas de jugar de local y con nuestra gente y por último, la cancha estará igual para los dos”.