¿Cuándo juega la Sub 20? ¿Quién lo transmite?: Todo lo que debes saber de la Rojita a días del debut en Colombia

Las próximas semanas serán decisiva para el futuro de la Selección Chilena Sub 20. La Roja disputará el Sudamericano que se jugará en Colombia, el cual se desarrollará entre el 19 de enero y el 12 de febrero, para intentar meterse al Mundial de la categoría que se realizará en Indonesia.

La Roja busca volver a ser protagonista en las citas mundialistas. El equipo que hoy entrena en Juan Pinto Durán no acude a la máxima cita desde el 2013 y en la cual solo podría meterse si logra meterse entre los cuatro primeros del continente. Por lo mismo, el equipo dirigido por Patricio Ormazábal ya tiene sus 23 elegidos y prepara su debut ante Ecuador el próximo 20 de enero a las 21:30 horas (Estadio Deportivo Cali).

Luego los chilenos le disputarán los tres puntos a Uruguay (el domingo 22 de enero a las 20:30 horas) y a Bolivia (martes 24 a las 21:30 horas), en el mismo recinto de su debut, para terminar su participación en la fase de grupos con Venezuela (sábado 28 de enero, 20:30 horas, estadio Pascual Guerrero).

De posicionarse entre los tres primeros lugares de su apartado (B), el Equipo de Todos ingresará a un hexagonal final y buscará los boletos para la cita planetaria. Y aunque este torneo también le da la llaves de los Panamericanos 2023 a los tres primeros lugares, Chile no entra en esa competencia pues ya está clasificado por ser el anfitrión de la importante justa deportiva que se disputará en octubre y noviembre próximo.

La Selección Chilena Sub 20 le ganó dos veces a Brasil durante su preparación.

La transmisión televisiva

Canal 13 anunció en las últimas horas que será la televisora encargada de llevar a sus pantallas todos los partidos que dispute el elenco de Ormazábal en las tierras cafeteras.

El mismo en el que se podrá seguir a las grandes promesas del fútbol criollo, tales como Lucas Assadi y Dario Osorio de Universidad de Chile. De hecho, todos los ojos estarán puestos en los jóvenes de Universidad de Chile. Otros de los futbolistas que generan expectativas son Tomás Áviles (Racing), Joan Cruz (Colo Colo) y Vicente Conelli de Unión Española.

Patricio Ormazábal dando instrucciones en la derrota ante Marruecos, en España.

El recuerdo de Turquía

La última vez que Chile asistió a la fiesta universal de la categoría fue en Turquía 2013 y al igual que ahora, en esos momentos, tenía varios nombres que buscaban ser más que una promesa. Nicolás Castillo, Ángelo Henríquez, Diego Rubio, Cristián Cuevas y Bryan Rabello eran las figuras de ese combinado nacional y lograron los pasajes a la cita planetaria tras una buena fase de grupos y un hexagonal final de altos y bajos: le ganaron a Colombia y Ecuador, empataron con Perú y cayeron ante Uruguay y Paraguay.

Y si bien ahora también posee valores interesantes, su adiestrador Patricio Ormazabal aseguró a El Deportivo que nadie le exigió meterse en el Mundial. “El único objetivo que me han pedido desde que llegué acá ha sido que la Selección Sub 20 tiene que formar jugadores para pasar a la Sub 23 y Adulta. Nunca ha venido alguien a decirme ‘usted tiene que clasificar al Mundial’ o ‘su obligación es clasificar al Mundial’. Por lo menos, no he tenido esas conversaciones a nivel oficial”, señaló.

Eso sí, el estratega sabe que los resultados mandan y adelantó que “tenemos que enfocarnos solo en los cuatro primeros partidos que tendremos, que van a ser muy difíciles. Esa es la misión. Ir partido a partido, enfrentándolos de la mejor manera”. Luego concluyó que el “ideal es que la gente vea un equipo, se identifique con un equipo que da todo en la cancha, que juega bien, que propone y que diga ‘me gusta este equipo de Chile’. Resultados uno no puede prometer, porque juega contra un rival”.