Se busca centro delantero: la eterna incomodidad de Alexis Sánchez en la posición de ‘9’ y las soluciones que propone Marsella

Alexis Sánchez vive un momento pleno, en lo que a goles se refiere. Su eterna obsesión. Pero en un puesto en la cancha en el cual no se siente cómodo. Así lo hizo saber nuevamente de manera pública tras el triunfo con remontada de Olympique de Marsella, duelo en que el tocopillano marcó el segundo tanto del cuadro de la Costa Azul en la victoria de 3-1 sobre Lorient.

“La única que tuve, en la posición que juego es muy complicado. Jugar de espalda al arco es difícil; siempre jugué de frente y ahora me tengo que sacrificar por el equipo”, dijo el chileno el sábado, tras la victoria el Vélodrome.

Más que nada una declaración de principios. Y es que el técnico Igor Tudor no ha cambiado su disposición táctica en toda la pretemporada. Un 3-4-2-1 bien marcado en el que el chileno fue el exclusivo delantero centro del equipo en los 20 partidos en los que fue titular: 14 por la Ligue 1, cinco por la Champions League y uno por la Copa de Francia.

Tras la cesión del polaco Arkadiusz Milik a la Juventus de Italia, a comienzos de temporada, el cuadro de la Costa Azul perdió al único referente de área en la ofensiva del equipo. Es cierto que cuando Sánchez no ha sido titular, lo ha hecho el colombiano Luis Suárez, pero al técnico nunca convenció el rendimiento del cafetalero.

En ese escenario, la llegada de Sánchez al equipo fue una de las grandes soluciones para encontrar el camino al gol en un equipo en el cual el balcánico también es debutante esta temporada.

Así lo explicó el propio entrenador antes del debut de Sánchez, cuando aún no estaba claro cuál sería la posición definitiva que ocuparía el chileno en el campo de juego. Según si discurso, el Niño Maravilla arribaba al equipo para solucionar parte de esos problemas.

“A Alexis Sánchez puedo usarlo en las tres posiciones ofensivas, a la derecha, a la izquierda, en el centro. Lo veremos moverse. Cuando tienes un jugador tan fuerte, ya sea que esté diez metros un poco más a la derecha o a la izquierda, no cambia mucho. Me gustó mucho lo que mostró en los partidos que disputó en la temporada. Es cierto que no jugó mucho con el Inter de Milán, pero jugadores de esa calidad son muy fuertes”, decía Tudor en agosto pasado.

Un eterno ‘9′

Pero a medida que pasaron los partidos el rol del jugador chileno siempre fue el mismo. Nunca salió del centro del ataque y se convirtió en la principal arma de gol para un equipo que tiene mucho volumen ofensivo, pero que depende muchos del tocopillano para marcar en el arco contrario.

Una situación que desde el principio no acomodó al jugador nacido en Tocopillano. Así lo hizo saber el fin de semana pasado, pero ya lo había hecho cuando llevaba solamente dos meses en la disciplina del exentrenador del Hellas Verona de Italia.

“Jugando como siempre dependo de los que están atrás de mí. Es muy difícil, porque voy al espacio para allá o por acá constantemente, y muchas veces no te meten balones. Yo siempre he jugado atrás y siempre tratando de meter balones, para el uno contra uno. Ahora dependo de que me entreguen balones a mí. Es más difícil, pero estoy a disposición del equipo para tirar el carro hacia adelante”, afirmó el 4 de octubre pasado, después de que su equipo se impusiera 4-1 ante Sporting de Portugal, por la Champions League.

A pesar de los reclamos del atacante, sus números están el alza. Ha marcado 9 goles en 20 partidos, como máximo goleador del OM en esta temporada. Además, es quien más pases clave ha logrado en la temporada, con 20 completados. Asimismo, es el mejor en cuanto a los tiros totales (34) y en los remates al arco (20). De la misma manera, es el segundo del Olympique en cuanto a ocasiones creadas, con siete positivas.

Se busca compañero

Sin embargo, los reclamos del goleador han sido escuchados por el club de la Costa Azul. En la dirigencia del equipo están conscientes de la importancia del chileno en el éxito del equipo. Es más, el Niño Maravilla firmó contrato por una temporada con opción a una segunda, siempre y cuando ambas partes estén de acuerdo.

En ese escenario, incluso, el artillero histórico de la Roja podría llegar a un acuerdo ahora para marcharse a otro equipo después del 30 de junio. Una situación que, de ninguna manera, agrada a la presidencia que dirige el español Pablo Longoria.

Según el diario La Provence, el más importante de la ciudad portuaria, la secretaría técnica del equipo ya trabaja en el arribo de un centro atacante para darle más aire al juego de Sánchez. Según la misma publicación, la opinión de Jean-Pierre Papin, ex artillero del equipo y actual consejero del timonel focense, el club trabaja para lograr ese refuerzo antes del 31 de enero.

Según el Balón de Oro 1991, Sánchez necesita con urgencia ese jugador de área que permita aprovechar mejor las características del mejor refuerzo del Marsella en esta temporada.