Arturo Vidal molesta a Gerard Piqué tras la canción de Shakira: “¿Rolex o Casio?”

Arturo Vidal se suma a polémica entre Shakira y Piqué, su excompañero en el Barcelona durante dos temporadas. Lo hace a través de las redes sociales, una de las plataformas que más utiliza el chileno. De momento, parece no estar decaído por los problemas físicos que lo marginarán del duelo frente a Madureira, por el Campeonato Carioca. El Rey, sin embargo, se ha encargado de exhibir los trabajos que está realizando para retornar lo antes posible.

El propio Flamengo informó mediante sus redes sociales que el mediocampista formado en Colo Colo se encuentra con problemas físicos que le impedirán jugar el siguiente duelo del Fla: “Vidal tenía molestias musculares y no fue convocado en el partido contra Madureira”.

Vidal, sin embargo, no pierde el buen ánimo. En Instagram, la red social que utiliza a diario para estar más cerca de sus seguidores, el chileno se sumó a la polémica canción que lanzó Shakira junto al argentino Bizarrap, en la que repasa duramente a su expareja Gerard Piqué.

El dos veces campeón de América aprovechó un filtro de la red social que bromea con la situación de Shakira y Piqué. La aplicación consulta si el reloj que prefieres es un Casio o Rolex, una de estrofas más llamativas de la canción de la cantante colombiana. El juego, finamelnte, determinó que el futbolista se inclina por un Rolex, tras realizar una especie de tómbola aleatoria.

La semanada pasada, Piqué sorprendió y anunció un vínculo con Casio, que no dejó a nadie indiferente. “Casio nos ha dado relojes. Tenemos un acuerdo con Casio, la King’s League ha llegado un acuerdo con Casio», anunció el exfutbolista entre las carcajadas de sus compañeros de escena. Varios creyeron que se trataba de una broma. No lo era hasta hoy. La empresa, a través de un comunicado en sus redes sociales, desmintió el vínculo. “Hay un Casio para todo el mundo seas King, loba o el mismísimo Pikachu (...) Por eso no somos patrocinadores oficiales de ningún bando”, cierra.