Guillermo Ramírez confirma que no irá a la reelección en la UDI: “El nombre de Alessandri es extraordinario”

Tras dos años al mando del partido, el diputado Guillermo Ramírez no buscará la reelección en el cargo. Explica que en la colectividad deberían apostar por una mesa que lidere durante los próximos cuatro años la tienda con el objetivo de enfrentar el nuevo ciclo electoral sin interrupciones.

El parlamentario también adelanta su respaldo a la candidutara de Jorge Alessandri, quien si bien ya había abierto la puerta a competir contra Pablo Longueira, esté fin de semana, en entrevista con El País, confirmó sus intenciones.

¿Por qué decide no continuar?

Después de conversarlo con muchísimos parlamentarios, alcaldes, militantes de base, he tomado la decisión porque creo que es importante que ahora se inicie un nuevo proceso de cuatro años que pueda abarcar tanto la elección municipal, parlamentaria y presidencial, que viene en el siguiente ciclo, y para eso es necesario que asuma una nueva directiva. La historia demuestra que los mejores resultados se producen cuando el proceso se toma como un todo. Y así se lo he dicho a todos los que han manifestado interés en competir.

¿Qué balance hace de sus dos años al mando del partido?

Me tocó asumir en un momento complicado, donde había causas judiciales que tenían a la UDI haciendo noticias por razones ajenas a la política. Tuvimos un avance muy importante: aumentamos en un 50% nuestra cantidad de alcaldes, tuvimos el mejor resultado en concejales en 20 años y obtuvimos más gobernadores regionales que cualquier partido de derecha. Y en la parlamentaria tuvimos un decepcionate resultado en senadores, pero a nivel de diputados tuvimos muy buen resultado con un recambio que va a ser muy importante para el futuro de la UDI y una directiva con nuevos liderazgos.

En ese sentido, ¿considera injustas las críticas que han llegado desde figuras como Víctor Pérez?

Por supuesto que no las comparto. Él ha hecho de una costumbre criticar a las directivas y no decir las cosas en privado. Lo hizo con Ernesto Silva, con Javier Macaya, conmigo y otros.

Hay una sensación de que se está empezando a tensionar la elección…

Es un hecho que vamos a tener una elección interna, de todas maneras, eso ya está definido. Pablo Longueira ha dicho que quiere competir y Jorge Alessandri ha dicho lo mismo.

¿Le gusta el nombre de Alessandri?

Me daría mucha alegría que Jorge compita. Creo que va a ser una competencia muy interesante entre dos proyectos que son diferentes. Y a mí como presidente lo que me corresponde es garantizar que sea una elección con juego limpio y propositiva (...). El nombre de Alessandri es extraordinario. Conocimos que es el parlamentario mejor evaluado de acuerdo a la CEP. Su liderazgo es reconocido por todo Chile.

Longueira anuncia su candidatura bajo la crítica de que se ha perdido la identidad de la “UDI popular”. ¿Qué le parece ese cuestionamiento?

La impronta de la UDI popular no se ha perdido. Nuestros alcaldes obtienen grandes votaciones porque están todos los días en la calle. Lo mismo nuestros diputados que en las semanas distritales trabajan de sol a sol. Yo mismo tomé la decisión de cambiarme del distrito 11 al 9 porque entiendo que el presidente de la UDI tiene que ser representante de un sector popular. Esa impronta no se ha perdido.

¿Ha podido hablar con Longueira desde que lanzó su candidatura?

No, no hemos conversado, pero siempre estoy abierto a hacerlo porque en mi calidad de presidente de partido pretendo ser lo más ecuánime posible durante la elección.

Está la percepción que acá se reactivó una disputa generacional. ¿Comparte?

Es innegable que algo de eso hay, pero no es lo único que explica la contienda que se va a producir. Acá hay una mirada respecto de cuáles deben ser las posiciones de la UDI, que yo creo que tienen que mostrarse con nitidez. Yo al menos tengo diferencias con las afirmaciones que se han hecho respecto a que el gobierno debería haber apoyado la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU, en circunstancias que ella es la candidata de la izquierda internacional. También estoy en desacuerdo con decir que que no se debería haber hecho lo que se hizo con el Mepco, en circunstancias de que el fisco está en una situación realmente precaria.

¿Le preocupa la postura más crítica que ha asumido Longueira respecto al gobierno?

Es una postura válida, pero la postura que hemos tomado desde el inicio es que, al menos en esta primera etapa, nosotros debemos aportar con nuestra expertise ganada de los gobiernos del presidente Piñera. Por ejemplo, después de la aprobación del proyecto de recontrucción, la UDI va a promover nuevas reformas como la indemnización laboral a todo evento, profundos cambios al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental y la aprobación del proyecto de Sala Cuna bien diseñado para garantizar la reactivación del creciemiento económico.

¿Sería un retroceso que se eligiera a Longueira?

No creo que en una interna el lenguaje adecuado sea decir que su elección va a ser un retroceso. Todos los militantes de la UDI merecen el mayor de los respetos.

Pero al mismo tiempo plantea la necesidad de dar el espacio a nuevos liderazgos…

Esa ha sido una postura que hemos mantenido siempre. Hemos hecho un esfuerzo importante por abrirle espacios a nuevas generaciones al interior del partido, pero eso no quiere decir que pueda haber un retroceso.

¿Hay espacio para una lista de consenso?

Veo a los dos candidatos muy decididos en competir. Por supuesto que me gustaría una lista de consenso porque las elecciones internas dejan heridos al interior de los partidos. Pero por como están las cosas hoy día, va a haber competencia de todas maneras.

¿Cuál va a ser su rol en la campaña? ¿Estará en la lista con Alessandri?

La decisión sobre la lista y quiénes lo van a acompañar será de Jorge. Él hoy día cuenta con el apoyo de prácticamente todos los parlamentarios, de la gran mayoría los alcaldes y otros militantes destacados, así que tiene muy buenas opciones.