SUSCRÍBETE 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Guillermo Ramírez confirma que no irá a la reelección en la UDI: “El nombre de Alessandri es extraordinario”

    Aunque el actual presidente gremialista no cierra la puerta a una lista de consenso, agrega que "veo a los dos candidatos muy decididos en competir". Sobre Pablo Longueira, sostiene: "Tengo diferencias con las afirmaciones que se han hecho respecto a que el gobierno debería haber apoyado a Bachelet".

    Pedro RosasPor 
    Pedro Rosas

    Tras dos años al mando del partido, el diputado Guillermo Ramírez no buscará la reelección en el cargo. Explica que en la colectividad deberían apostar por una mesa que lidere durante los próximos cuatro años la tienda con el objetivo de enfrentar el nuevo ciclo electoral sin interrupciones.

    El parlamentario también adelanta su respaldo a la candidutara de Jorge Alessandri, quien si bien ya había abierto la puerta a competir contra Pablo Longueira, esté fin de semana, en entrevista con El País, confirmó sus intenciones.

    ¿Por qué decide no continuar?

    Después de conversarlo con muchísimos parlamentarios, alcaldes, militantes de base, he tomado la decisión porque creo que es importante que ahora se inicie un nuevo proceso de cuatro años que pueda abarcar tanto la elección municipal, parlamentaria y presidencial, que viene en el siguiente ciclo, y para eso es necesario que asuma una nueva directiva. La historia demuestra que los mejores resultados se producen cuando el proceso se toma como un todo. Y así se lo he dicho a todos los que han manifestado interés en competir.

    ¿Qué balance hace de sus dos años al mando del partido?

    Me tocó asumir en un momento complicado, donde había causas judiciales que tenían a la UDI haciendo noticias por razones ajenas a la política. Tuvimos un avance muy importante: aumentamos en un 50% nuestra cantidad de alcaldes, tuvimos el mejor resultado en concejales en 20 años y obtuvimos más gobernadores regionales que cualquier partido de derecha. Y en la parlamentaria tuvimos un decepcionate resultado en senadores, pero a nivel de diputados tuvimos muy buen resultado con un recambio que va a ser muy importante para el futuro de la UDI y una directiva con nuevos liderazgos.

    En ese sentido, ¿considera injustas las críticas que han llegado desde figuras como Víctor Pérez?

    Por supuesto que no las comparto. Él ha hecho de una costumbre criticar a las directivas y no decir las cosas en privado. Lo hizo con Ernesto Silva, con Javier Macaya, conmigo y otros.

    Hay una sensación de que se está empezando a tensionar la elección…

    Es un hecho que vamos a tener una elección interna, de todas maneras, eso ya está definido. Pablo Longueira ha dicho que quiere competir y Jorge Alessandri ha dicho lo mismo.

    ¿Le gusta el nombre de Alessandri?

    Me daría mucha alegría que Jorge compita. Creo que va a ser una competencia muy interesante entre dos proyectos que son diferentes. Y a mí como presidente lo que me corresponde es garantizar que sea una elección con juego limpio y propositiva (...). El nombre de Alessandri es extraordinario. Conocimos que es el parlamentario mejor evaluado de acuerdo a la CEP. Su liderazgo es reconocido por todo Chile.

    Longueira anuncia su candidatura bajo la crítica de que se ha perdido la identidad de la “UDI popular”. ¿Qué le parece ese cuestionamiento?

    La impronta de la UDI popular no se ha perdido. Nuestros alcaldes obtienen grandes votaciones porque están todos los días en la calle. Lo mismo nuestros diputados que en las semanas distritales trabajan de sol a sol. Yo mismo tomé la decisión de cambiarme del distrito 11 al 9 porque entiendo que el presidente de la UDI tiene que ser representante de un sector popular. Esa impronta no se ha perdido.

    ¿Ha podido hablar con Longueira desde que lanzó su candidatura?

    No, no hemos conversado, pero siempre estoy abierto a hacerlo porque en mi calidad de presidente de partido pretendo ser lo más ecuánime posible durante la elección.

    Está la percepción que acá se reactivó una disputa generacional. ¿Comparte?

    Es innegable que algo de eso hay, pero no es lo único que explica la contienda que se va a producir. Acá hay una mirada respecto de cuáles deben ser las posiciones de la UDI, que yo creo que tienen que mostrarse con nitidez. Yo al menos tengo diferencias con las afirmaciones que se han hecho respecto a que el gobierno debería haber apoyado la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU, en circunstancias que ella es la candidata de la izquierda internacional. También estoy en desacuerdo con decir que que no se debería haber hecho lo que se hizo con el Mepco, en circunstancias de que el fisco está en una situación realmente precaria.

    ¿Le preocupa la postura más crítica que ha asumido Longueira respecto al gobierno?

    Es una postura válida, pero la postura que hemos tomado desde el inicio es que, al menos en esta primera etapa, nosotros debemos aportar con nuestra expertise ganada de los gobiernos del presidente Piñera. Por ejemplo, después de la aprobación del proyecto de recontrucción, la UDI va a promover nuevas reformas como la indemnización laboral a todo evento, profundos cambios al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental y la aprobación del proyecto de Sala Cuna bien diseñado para garantizar la reactivación del creciemiento económico.

    ¿Sería un retroceso que se eligiera a Longueira?

    No creo que en una interna el lenguaje adecuado sea decir que su elección va a ser un retroceso. Todos los militantes de la UDI merecen el mayor de los respetos.

    Pero al mismo tiempo plantea la necesidad de dar el espacio a nuevos liderazgos…

    Esa ha sido una postura que hemos mantenido siempre. Hemos hecho un esfuerzo importante por abrirle espacios a nuevas generaciones al interior del partido, pero eso no quiere decir que pueda haber un retroceso.

    ¿Hay espacio para una lista de consenso?

    Veo a los dos candidatos muy decididos en competir. Por supuesto que me gustaría una lista de consenso porque las elecciones internas dejan heridos al interior de los partidos. Pero por como están las cosas hoy día, va a haber competencia de todas maneras.

    ¿Cuál va a ser su rol en la campaña? ¿Estará en la lista con Alessandri?

    La decisión sobre la lista y quiénes lo van a acompañar será de Jorge. Él hoy día cuenta con el apoyo de prácticamente todos los parlamentarios, de la gran mayoría los alcaldes y otros militantes destacados, así que tiene muy buenas opciones.

    Más sobre:UDILa Tercera PMGuillermo RamírezElección internaPablo LongueiraJorge Alessandri

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    La pasada de cuentas del PS-PPD al PC por revivir Nain-Retamal

    Contraloría detecta que municipios renovaron más de 146 mil permisos de circulación de manera irregular en periodo 2022-2025

    El gesto del Presidente Kast con Cecilia Morel en firma para implementación de Ley Integral de Adultos Mayores

    Orrego por vandalización a monumentos en Santiago: “Antes de pensar en penas nuevas, apliquemos las que tenemos”

    Fiscalía investiga ingreso de niños desde Haití por reunificación familiar “en condiciones de deficiente control” en 2025

    Casi 400 víctimas de homicidio y 39 secuestros extorsivos se han registrado en lo que va de 2026

    Lo más leído

    1.
    Tono de ministro Quiroz complica consensos con la oposición en la antesala de la votación de la megarreforma en el Senado

    Tono de ministro Quiroz complica consensos con la oposición en la antesala de la votación de la megarreforma en el Senado

    2.
    Jefa de bancada del FA sube el tono ante AC contra Grau y señala que “podría juzgar con la misma vara al ministro Quiroz”

    Jefa de bancada del FA sube el tono ante AC contra Grau y señala que “podría juzgar con la misma vara al ministro Quiroz”

    3.
    “Desproporción inaceptable”: diputados de oposición entregan carta dirigida a Kast para que frene cobros a deudores del CAE

    “Desproporción inaceptable”: diputados de oposición entregan carta dirigida a Kast para que frene cobros a deudores del CAE

    4.
    El gesto del Presidente Kast con Cecilia Morel en firma para implementación de Ley Integral de Adultos Mayores

    El gesto del Presidente Kast con Cecilia Morel en firma para implementación de Ley Integral de Adultos Mayores

    5.
    Presidente de la DC afirma que senadores del partido votarán contra la idea de legislar la megarreforma

    Presidente de la DC afirma que senadores del partido votarán contra la idea de legislar la megarreforma

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Quién era Gaspi, el youtuber argentino con raíces chilenas que murió en un accidente aéreo en Brasil

    Quién era Gaspi, el youtuber argentino con raíces chilenas que murió en un accidente aéreo en Brasil

    Soy oftalmólogo y esto es lo que dice la ciencia sobre los filtros de luz azul en los lentes

    Soy oftalmólogo y esto es lo que dice la ciencia sobre los filtros de luz azul en los lentes

    Cuándo llega el próximo sistema frontal a la Región Metropolitana y zona central, según el pronóstico

    Cuándo llega el próximo sistema frontal a la Región Metropolitana y zona central, según el pronóstico

    Científicos identifican una masiva red de hongos subterráneos que se extiende por 110 billones de kilómetros

    Científicos identifican una masiva red de hongos subterráneos que se extiende por 110 billones de kilómetros

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Bélgica vs. Egipto en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Bélgica vs. Egipto en TV y streaming

    Estas las fechas de las vacaciones de invierno de los escolares para 2026

    Estas las fechas de las vacaciones de invierno de los escolares para 2026

    Comienza la PAES de Invierno 2026: fechas y horarios de las pruebas

    Comienza la PAES de Invierno 2026: fechas y horarios de las pruebas

    La pasada de cuentas del PS-PPD al PC por revivir Nain-Retamal
    Chile

    La pasada de cuentas del PS-PPD al PC por revivir Nain-Retamal

    Contraloría detecta que municipios renovaron más de 146 mil permisos de circulación de manera irregular en periodo 2022-2025

    El gesto del Presidente Kast con Cecilia Morel en firma para implementación de Ley Integral de Adultos Mayores

    Quiroz anticipa baja de hasta $100 por litro para las bencinas desde este jueves
    Negocios

    Quiroz anticipa baja de hasta $100 por litro para las bencinas desde este jueves

    Komax sumará tiendas de Lacoste en centros comerciales tras aprobación de la FNE

    El detalle de las indicaciones del gobierno para reactivar proyecto de sala cuna

    Raúl Vallecillo, el cerebro de Panini en la región: “Por lejos, este ha sido el álbum más exitoso en la historia de Chile”
    Tendencias

    Raúl Vallecillo, el cerebro de Panini en la región: “Por lejos, este ha sido el álbum más exitoso en la historia de Chile”

    Quién era Gaspi, el youtuber argentino con raíces chilenas que murió en un accidente aéreo en Brasil

    Cuándo llega el próximo sistema frontal a la Región Metropolitana y zona central, según el pronóstico

    El lamento de Luis de la Fuente tras el empate de España ante Cabo Verde en el Mundial: “Aquí cuesta muchísimo ganar”
    El Deportivo

    El lamento de Luis de la Fuente tras el empate de España ante Cabo Verde en el Mundial: “Aquí cuesta muchísimo ganar”

    La historia de Cabo Verde: cómo el país más pequeño del Mundial sorprendió a España

    Sorpresa Mundial: la España de Lamine Yamal decepciona en su debut ante un aguerrido Cabo Verde que hace historia

    ASUS lanza en Chile las nuevas Zenbook DUO y ROG Zephyrus DUO 2026: precios y características
    Tecnología

    ASUS lanza en Chile las nuevas Zenbook DUO y ROG Zephyrus DUO 2026: precios y características

    Review de la Eufy X10 Pro Omni: limpieza que cuida el bolsillo

    Samsung inaugura su línea de televisores Micro RGB 2026 apostando por la inteligencia artificial y el gran formato

    Oliver Tree y su insospechado idilio con Chile: la historia de un artista que amó Valparaíso y grabó en la Antártida
    Cultura y entretención

    Oliver Tree y su insospechado idilio con Chile: la historia de un artista que amó Valparaíso y grabó en la Antártida

    Melanie Martinez se despide de su exnovio Oliver Tree: “Sé que estás haciendo reír a los ángeles”

    Muere a los 77 años Anne Schedeen, la recordada actriz que interpretó a la “madre” de Alf

    Las dudas sobre el acuerdo entre EE.UU. e Irán que marcan la cumbre del G7
    Mundo

    Las dudas sobre el acuerdo entre EE.UU. e Irán que marcan la cumbre del G7

    Zelenski revela que propuso invitar a Putin a la cumbre del G7: “Es una buena oportunidad para reunirse”

    El líder de la oposición israelí acusa a Netanyahu de “perder la guerra” y “colapsar en el momento de la verdad”

    El papel de la melatonina durante la menopausia
    Paula

    El papel de la melatonina durante la menopausia

    Totoy Zamudio, un hombre a colores

    Ser madre con trastorno bipolar