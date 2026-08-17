SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Gobierno ingresa proyecto “Antibarricadas 2.0” y Arrau defiende la iniciativa: “Cortar el tránsito no es una forma legítima de protesta”

    La propuesta modifica el Código Penal para sancionar interrupciones totales o parciales de la circulación y de los servicios de transporte sin ser necesario el uso de violencia o intimidación.

    Por 
    Luis Cerda
    El ministro de Seguridad, Martín Arrau. SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    El ministro de Seguridad, Martín Arrau, informó este lunes que el gobierno ingresó al Congreso el proyecto de ley denominado “Antibarricadas 2.0”, iniciativa que busca modificar el Código Penal para ampliar las conductas sancionadas por interrupciones del tránsito.

    El secretario de Estado dio a conocer la presentación de la iniciativa a través de una publicación en X, donde sostuvo que la propuesta apunta a abordar situaciones que, a juicio del Ejecutivo, no quedaron contempladas en la legislación vigente.

    “Acabamos de ingresar nuestro proyecto de ley Antibarricadas 2.0. La señal es clara: modificaremos el Código Penal para abarcar las situaciones que no quedaron comprendidas en la ley, se acabó la impunidad para quienes bloquean calles, paralizan el Metro y vulneran la libertad de todos los chilenos”, afirmó Arrau.

    El titular de Seguridad también cuestionó que las interrupciones del tránsito sean utilizadas como una forma de manifestación y planteó que esas conductas deben ser sancionadas penalmente.

    Cortar el tránsito no es una forma legítima de protesta: es violencia y debe ser delito. En Chile, el orden, la seguridad y el derecho a circular libremente se respetan”, sostuvo.

    Quienes pretendan imponer su violencia deberán responder ante la ley”, cerró Arrau.

    Proyecto amplía sanciones a interrupciones del transporte

    La iniciativa busca ampliar las conductas sancionadas por interrupciones a la libre circulación, modificando el Código Penal para abarcar bloqueos totales o parciales que afecten el desplazamiento de personas y vehículos o el funcionamiento de servicios de transporte.

    El primero de los nuevos incisos sanciona, con la pena actualmente vigente de 61 a 540 días de presidio, a quien, sin autorización, “interrumpiere u obstaculizare, total o parcialmente, la libre circulación de personas, vehículos o el funcionamiento regular de cualquier medio o servicio de transporte, público o privado, de pasajeros o de carga”.

    La modificación precisa, además, que la norma comprenderá medios y servicios de transporte “terrestre, ferroviario, subterráneo, marítimo, fluvial, lacustre y aéreo, entre otros”, junto con los vehículos e infraestructura asociados a su funcionamiento.

    El tercer inciso establece las distintas modalidades en que podrá cometerse la conducta y determina que no será necesario que exista violencia o intimidación para configurar el delito. Al mismo tiempo, excluye aquellos casos en que la interrupción sea consecuencia de “accidente, desperfecto mecánico u otra causa justificada”.

    Entre sus fundamentos, el proyecto apunta a cerrar vacíos detectados a partir de la experiencia judicial. En particular, sostiene que la exigencia vigente de una interrupción “completa” ha derivado en absoluciones pese a existir obstáculos materiales, mientras que limitar la norma a la “vía pública” ha dejado fuera hechos ocurridos en infraestructura como la red del Metro de Santiago.

    “El proyecto resuelve ambas limitaciones de manera directa y proporcionada”, sostiene el texto, que además plantea que los cambios permitirán una persecución penal “más eficaz y oportuna” y extenderán “una protección largamente necesaria a toda la red de transporte del país”.

    La propuesta, asimismo, se presenta como complementaria a la iniciativa que actualmente se tramita en el Senado para reforzar la seguridad del transporte subterráneo del Metro de Santiago.

    Más sobre:GobiernoSeguridadBarricadasMartín Arrau

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Kast ingresa reforma de seguridad: mantiene inhabilidades en derechos para condenados y nuevo estado de excepción

    Caso Sartor: tribunal decide este martes petición de prisión preventiva para los hermanos Larraín Mery y Michael Clark

    Keiko Fujimori declara la “emergencia” por inundaciones en Perú en medio de polémicos dichos de ministro

    Tráfico aéreo de pasajeros en el aeropuerto de Santiago completa un año de caídas

    Gobierno presenta comisión de expertos para reformular el empleo público: tendrá 120 días para entregar propuestas

    CFA ve riesgos para cumplir meta fiscal 2026 y pide medidas adicionales para contener el gasto

    Lo más leído

    1.
    24 funcionarios con vínculos familiares o de amistad: Contraloría detecta que alcalde de El Tabo intervino en contrataciones

    24 funcionarios con vínculos familiares o de amistad: Contraloría detecta que alcalde de El Tabo intervino en contrataciones

    2.
    Encuentran con vida a exconcejala de Graneros que era buscada desde el 5 de agosto

    Encuentran con vida a exconcejala de Graneros que era buscada desde el 5 de agosto

    3.
    Caso SQM: exasesora de Longueira y exsecretaria de la UDI piden que la Fiscalía pague las costas de un juicio que duró 560 jornadas

    Caso SQM: exasesora de Longueira y exsecretaria de la UDI piden que la Fiscalía pague las costas de un juicio que duró 560 jornadas

    4.
    Los pinchazos a Camilo Huerta, su nexo con los dispensarios de marihuana y las menciones a Marité Matus y Arturo Vidal

    Los pinchazos a Camilo Huerta, su nexo con los dispensarios de marihuana y las menciones a Marité Matus y Arturo Vidal

    5.
    Colegios alertan que Junaeb redujo sus raciones de alimentos y organismo lo atribuye a mecanismo habitual de ajuste

    Colegios alertan que Junaeb redujo sus raciones de alimentos y organismo lo atribuye a mecanismo habitual de ajuste

    6.
    Abogado de Camilo Huerta explica participación de su defendido en dispensario: “La estructura de negocio está normada”

    Abogado de Camilo Huerta explica participación de su defendido en dispensario: “La estructura de negocio está normada”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué se sabe de la muerte de Hayden Panettiere, la icónica actriz que falleció a los 36 años

    Qué se sabe de la muerte de Hayden Panettiere, la icónica actriz que falleció a los 36 años

    Así fueron las últimas horas de Hayden Panettiere, actriz que falleció a los 36 años

    Así fueron las últimas horas de Hayden Panettiere, actriz que falleció a los 36 años

    El fármaco que podría prevenir enfermedades cardíacas en un solo tratamiento, según un ensayo clínico

    El fármaco que podría prevenir enfermedades cardíacas en un solo tratamiento, según un ensayo clínico

    Las últimas palabras de Hayden Panettiere sobre su hija Kaya

    Las últimas palabras de Hayden Panettiere sobre su hija Kaya

    Servicios

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Show de drones gratis en Santiago este lunes: ¿A qué hora y dónde verlo?

    Show de drones gratis en Santiago este lunes: ¿A qué hora y dónde verlo?

    Cuáles son los montos del Aguinaldo de Fiestas Patrias para los trabajadores del sector público

    Cuáles son los montos del Aguinaldo de Fiestas Patrias para los trabajadores del sector público

    Kast ingresa reforma de seguridad: mantiene inhabilidades en derechos para condenados y nuevo estado de excepción
    Chile

    Kast ingresa reforma de seguridad: mantiene inhabilidades en derechos para condenados y nuevo estado de excepción

    Plan Cancerbero llega a la Contraloría: Leiva pide a Dorothy Pérez dictaminar si es legal grabar en cárceles y el traslado de reos

    Proyecto de barreras dinámicas del MOP, Las Condes y CDUC busca frenar los aluviones en San Carlos de Apoquindo

    Caso Sartor: tribunal decide este martes petición de prisión preventiva para los hermanos Larraín Mery y Michael Clark
    Negocios

    Caso Sartor: tribunal decide este martes petición de prisión preventiva para los hermanos Larraín Mery y Michael Clark

    Tráfico aéreo de pasajeros en el aeropuerto de Santiago completa un año de caídas

    Gobierno presenta comisión de expertos para reformular el empleo público: tendrá 120 días para entregar propuestas

    Así fueron las últimas horas de Hayden Panettiere, actriz que falleció a los 36 años
    Tendencias

    Así fueron las últimas horas de Hayden Panettiere, actriz que falleció a los 36 años

    Cómo el entrenamiento de fuerza podría prolongar la longevidad, según un nuevo estudio

    Cómo el ejercicio contribuye a la salud cerebral a medida que se envejece, según una investigación

    Lucas Cepeda inicia la temporada desde la banca en valioso empate de Elche ante el Deportivo La Coruña
    El Deportivo

    Lucas Cepeda inicia la temporada desde la banca en valioso empate de Elche ante el Deportivo La Coruña

    Alejandro Tabilo sucumbe ante el español Rafael Jódar en el Masters 1000 de Cincinnati

    Revisa la estrepitosa caída de Alejandro Tabilo ante Rafael Jódar en el Masters 1000 de Cincinnati

    Review del JBL Cinema SB180: el upgrade de audio que no sabías que tu televisor necesitaba
    Tecnología

    Review del JBL Cinema SB180: el upgrade de audio que no sabías que tu televisor necesitaba

    Nothing llega a Chile: cómo son los celulares transparentes que buscan reducir la adicción a las pantallas

    Revelan a los mejores futbolistas de EA Sports FC 27

    Los Jaivas lanzarán cancionero y firmarán artículos en encuentro gratuito en el GAM
    Cultura y entretención

    Los Jaivas lanzarán cancionero y firmarán artículos en encuentro gratuito en el GAM

    Actor Camilo Arancibia es premiado en Locarno por su rol en Il Cileno

    El tormento de Hayden Panettiere, la fallecida actriz de Heroes y Sueños Sobre Hielo

    Keiko Fujimori declara la “emergencia” por inundaciones en Perú en medio de polémicos dichos de ministro
    Mundo

    Keiko Fujimori declara la “emergencia” por inundaciones en Perú en medio de polémicos dichos de ministro

    Cómo la situación en Cisjordania puede condicionar el plan de paz en Gaza

    Meta enfrenta en California la batalla más importante hasta la fecha sobre los daños que las redes sociales causan a los niños

    Una sentencia que no repara una ausencia: el duelo por Isabella
    Paula

    Una sentencia que no repara una ausencia: el duelo por Isabella

    Ariana Grande, la extrema delgadez y el “no se habla de cuerpos ajenos”

    El peso de la carga mental también puede afectar al corazón