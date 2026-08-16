“Tenemos que estar a la altura”: El mensaje de Boric tras triunfo de Yeomans en elecciones del Frente Amplio

El expresidente Gabriel Boric felicitó a la diputada Gael Yeomans tras su triunfo en las elecciones internas del Frente Amplio y comprometió su respaldo a la nueva presidenta de la colectividad, cuyo resultado aún debe ser ratificado formalmente por el Tribunal Supremo del partido.

“Felicito a la diputada Gael Yeomans que ha sido electa Presidenta del Frente Amplio. Hablé con ella recién y sabe que contará conmigo durante estos tiempos intensos en esta tremenda responsabilidad”, señaló Boric.

El exmandatario también tuvo palabras para Constanza Martínez, quien dejará la presidencia del partido para asumir como secretaria general de la nueva directiva.

“Agradezco a Constanza Martínez quien ha liderado al partido durante hitos claves en su historia, como la fusión que dio vida al FA, las elecciones y el primer congreso ideológico. Una compañera gigante, de las imprescindibles”, afirmó.

El otrora Jefe de Estado además felicitó a quienes resultaron electos en la dirección nacional, las estructuras regionales, el Comité Central y otros cargos orgánicos de la colectividad.

En su mensaje, el expresidente planteó como desafío para el partido fortalecer su estructura interna y reivindicar la actividad política como instrumento de transformación.

“ La tarea de construir partido y reivindicar día a día la política como herramienta honesta de transformación social con convicción y esperanza es un desafío gigante en esta época. Tenemos que estar a la altura ”, sostuvo.

El resultado preliminar de los comicios internos dio la victoria a la lista encabezada por Yeomans, que obtuvo el 54,71% de los votos, frente al 42,03% alcanzado por la lista vinculada a Martínez. La participación llegó a 10.358 militantes, equivalente al 18,45% del padrón habilitado.

La nueva conducción deberá asumir el desafío de reorganizar al Frente Amplio tras las recientes derrotas electorales de la izquierda.