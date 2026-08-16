SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    “Tenemos que estar a la altura”: El mensaje de Boric tras triunfo de Yeomans en elecciones del Frente Amplio

    El expresidente valoró la renovación de la directiva del partido y comprometió su respaldo a la nueva presidenta, junto con reconocer el papel de la saliente timonel Constanza Martínez en la consolidación de la colectividad.

    Por 
    Roberto Martínez
    Expresidente Gabriel Boric DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    El expresidente Gabriel Boric felicitó a la diputada Gael Yeomans tras su triunfo en las elecciones internas del Frente Amplio y comprometió su respaldo a la nueva presidenta de la colectividad, cuyo resultado aún debe ser ratificado formalmente por el Tribunal Supremo del partido.

    “Felicito a la diputada Gael Yeomans que ha sido electa Presidenta del Frente Amplio. Hablé con ella recién y sabe que contará conmigo durante estos tiempos intensos en esta tremenda responsabilidad”, señaló Boric.

    El exmandatario también tuvo palabras para Constanza Martínez, quien dejará la presidencia del partido para asumir como secretaria general de la nueva directiva.

    “Agradezco a Constanza Martínez quien ha liderado al partido durante hitos claves en su historia, como la fusión que dio vida al FA, las elecciones y el primer congreso ideológico. Una compañera gigante, de las imprescindibles”, afirmó.

    El otrora Jefe de Estado además felicitó a quienes resultaron electos en la dirección nacional, las estructuras regionales, el Comité Central y otros cargos orgánicos de la colectividad.

    En su mensaje, el expresidente planteó como desafío para el partido fortalecer su estructura interna y reivindicar la actividad política como instrumento de transformación.

    La tarea de construir partido y reivindicar día a día la política como herramienta honesta de transformación social con convicción y esperanza es un desafío gigante en esta época. Tenemos que estar a la altura”, sostuvo.

    El resultado preliminar de los comicios internos dio la victoria a la lista encabezada por Yeomans, que obtuvo el 54,71% de los votos, frente al 42,03% alcanzado por la lista vinculada a Martínez. La participación llegó a 10.358 militantes, equivalente al 18,45% del padrón habilitado.

    La nueva conducción deberá asumir el desafío de reorganizar al Frente Amplio tras las recientes derrotas electorales de la izquierda.

    Más sobre:Frente AmplioGabriel BoricGael YeomansConstanza MartínezOposiciónElecciones internasFAPolítica

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Constanza Martínez reconoce triunfo de Gael Yeomans en elección interna del Frente Amplio: “Seguiremos construyendo”

    Gael Yeomans se impone en elección interna del Frente Amplio: liderará el partido por los próximos dos años

    GORE RM volverá a ser citado por auditoría de $55 millones anulada por Tribunal de Contratación Pública

    Trump anuncia una “reducción sustancial” de los ejercicios militares conjuntos con Corea del Sur

    EE.UU. promete a Hamas retirada israelí de Gaza en paralelo al desarme de las milicias

    Carmona critica conducción del gobierno de Kast y plantea que “deberíamos pedir que renuncie todo el gabinete”

    Lo más leído

    1.
    RN presenta proyecto que impediría a abogados defensores de imputados por asociación criminal ingresar a organismos públicos

    RN presenta proyecto que impediría a abogados defensores de imputados por asociación criminal ingresar a organismos públicos

    2.
    Gael Yeomans se impone en elección interna del Frente Amplio: liderará el partido por los próximos dos años

    Gael Yeomans se impone en elección interna del Frente Amplio: liderará el partido por los próximos dos años

    3.
    Carmona critica conducción del gobierno de Kast y plantea que “deberíamos pedir que renuncie todo el gabinete”

    Carmona critica conducción del gobierno de Kast y plantea que “deberíamos pedir que renuncie todo el gabinete”

    4.
    Guillermo Ramírez: “En las condiciones actuales, la UDI no puede apoyar las reformas constitucionales de seguridad porque dañan la institucionalidad”

    Guillermo Ramírez: “En las condiciones actuales, la UDI no puede apoyar las reformas constitucionales de seguridad porque dañan la institucionalidad”

    5.
    La apuesta de Jackson y la ausencia de Boric en la elección interna del FA

    La apuesta de Jackson y la ausencia de Boric en la elección interna del FA

    6.
    Cuestionamientos de Ramírez (UDI) a reformas constitucionales abren flanco en oficialismo y suman reparos opositores

    Cuestionamientos de Ramírez (UDI) a reformas constitucionales abren flanco en oficialismo y suman reparos opositores

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Las regiones donde más lloverá durante el nuevo sistema frontal, según el pronóstico

    Las regiones donde más lloverá durante el nuevo sistema frontal, según el pronóstico

    Cómo leer La Tercera gratis en el Metro de Santiago y sin restricciones
    gratis

    Cómo leer La Tercera gratis en el Metro de Santiago y sin restricciones

    ¿Qué es más dañino, el cigarro convencional o el tabaco para armar? Esto dice la ciencia

    ¿Qué es más dañino, el cigarro convencional o el tabaco para armar? Esto dice la ciencia

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Servicios

    Vientos, nevadas y precipitaciones: ¿Qué sectores han suspendido sus clases en el norte?

    Vientos, nevadas y precipitaciones: ¿Qué sectores han suspendido sus clases en el norte?

    DMC alerta por nevadas y vientos moderados a fuertes en regiones del norte grande y chico

    DMC alerta por nevadas y vientos moderados a fuertes en regiones del norte grande y chico

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. O’Higgins en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. O’Higgins en TV y streaming

    “Tenemos que estar a la altura”: El mensaje de Boric tras triunfo de Yeomans en elecciones del Frente Amplio
    Chile

    “Tenemos que estar a la altura”: El mensaje de Boric tras triunfo de Yeomans en elecciones del Frente Amplio

    Constanza Martínez reconoce triunfo de Gael Yeomans en elección interna del Frente Amplio: “Seguiremos construyendo”

    Gael Yeomans se impone en elección interna del Frente Amplio: liderará el partido por los próximos dos años

    Fontaine anuncia la entrega de resultados de Codelco por división y pide más facilidades para alianzas con los privados
    Negocios

    Fontaine anuncia la entrega de resultados de Codelco por división y pide más facilidades para alianzas con los privados

    Multimillonario y cofundador de Palantir ingresa a la propiedad de la petrolera argentina Vista

    La IA ya entró a los estudios de abogados

    Los perros pueden distinguir diferentes emociones negativas de los humanos, según un reciente estudio
    Tendencias

    Los perros pueden distinguir diferentes emociones negativas de los humanos, según un reciente estudio

    El café puede reducir el riesgo de padecer una enfermedad hepática, según un reciente estudio

    Por qué se restringen los cabezazos en el fútbol juvenil, investigador de la UEFA explica qué dice la ciencia

    El descargo de Javier Correa en Colo Colo: “Les duele vernos acá; nos tratan de desestabilizar”
    El Deportivo

    El descargo de Javier Correa en Colo Colo: “Les duele vernos acá; nos tratan de desestabilizar”

    A Colo Colo se le arranca la victoria sobre la hora ante O’Higgins y la U le acorta distancia justo antes del Superclásico

    ¿Por qué Colo Colo jugará de color metal frente a O’Higgins?

    Review de los Sony 1000X The Collexion: el salto definitivo al audio de lujo
    Tecnología

    Review de los Sony 1000X The Collexion: el salto definitivo al audio de lujo

    Presentan refrigerador con IA, empotrable y con ventana hacia el interior: llega a Chile el Bespoke AI con AutoView

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Guillermo Lorca: “Mis pinturas remiten a los cuentos de hadas; no llevan a un lugar perverso, porque no nacen desde ahí”
    Cultura y entretención

    Guillermo Lorca: “Mis pinturas remiten a los cuentos de hadas; no llevan a un lugar perverso, porque no nacen desde ahí”

    Manuela Martelli: “La generación que creció durante la transición es, para mi gusto, una generación muy dormida”

    Jungle, bajo el sol: “Siempre hemos escuchado mucha música latina”

    Trump anuncia una “reducción sustancial” de los ejercicios militares conjuntos con Corea del Sur
    Mundo

    Trump anuncia una “reducción sustancial” de los ejercicios militares conjuntos con Corea del Sur

    EE.UU. promete a Hamas retirada israelí de Gaza en paralelo al desarme de las milicias

    Alegatos de racismo y acoso: lo que se sabe tras la muerte de Jason Arday, exprofesor de Cambridge acusado de plagio

    Ariana Grande, la extrema delgadez y el “no se habla de cuerpos ajenos”
    Paula

    Ariana Grande, la extrema delgadez y el “no se habla de cuerpos ajenos”

    El peso de la carga mental también puede afectar al corazón

    Menopausia y trabajo: cuando las desigualdades acumuladas pasan la cuenta