Mineduc anuncia suspensión de clases por sistema frontal: revisa las zonas donde no habrá actividades este martes 18 de agosto

El Ministerio de Educación (Mineduc) informó la suspensión de clases para este martes 18 de agosto en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Atacama, además de cinco comunas de la Región de Antofagasta, debido a una baja segregada, con precipitaciones concentradas y episodios de alta intensidad que ya han generado interrupciones de conectividad, activación de quebradas y evacuaciones preventivas.

La medida contempla a establecimientos públicos y privados que imparten educación parvularia, básica y media, y tiene como objetivo resguardar la seguridad de estudiantes, docentes, asistentes de la educación y demás integrantes de las comunidades escolares.

En Antofagasta, la suspensión regirá en las comunas de Antofagasta, Tocopilla, Taltal, Sierra Gorda y Mejillones.

La decisión se adopta mientras los organismos de emergencia mantienen el monitoreo de los efectos del sistema meteorológico, que ha generado precipitaciones, activación de quebradas, anegamientos y fuertes vientos en distintos puntos del norte.

En particular, Tocopilla ha concentrado parte importante de las afectaciones. Durante este lunes se activaron quebradas en distintos sectores de la comuna, situación que llevó al Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) a emitir mensajes SAE para solicitar evacuaciones preventivas en sectores determinados.

Pronóstico de precipitaciones y viento

El episodio meteorológico está asociado a una baja segregada, sistema que ha generado condiciones inestables en distintos sectores del Norte Grande.

En la Región de Antofagasta, el pronóstico contempla precipitaciones que podrían concentrarse en períodos acotados, especialmente en sectores del litoral y la Cordillera de la Costa. A ello se suman vientos de intensidad moderada a fuerte.

De acuerdo con los antecedentes meteorológicos entregados para la zona, en sectores cordilleranos las ráfagas podrían alcanzar entre 80 y 100 km/h, mientras que en la Pampa se esperan velocidades de entre 50 y 70 km/h.

Las condiciones llevaron a las autoridades a mantener medidas preventivas y reforzar el llamado a evitar desplazamientos innecesarios en las zonas afectadas.