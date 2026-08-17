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    “¿Acá manda el Presidente o el ministro de Justicia?”: Kast reconoce que no ha revisado indultos y desata reclamos en la derecha

    Esta mañana, el Mandatario transparentó que las solicitudes de indultos no han llegado a su escritorio. Sus palabras profundizaron la incomodidad en el sector, que desde hace semanas presiona para que se otorgue este beneficio a uniformados. “Esto lo está estancando el ministro (Rabat)", dijo el senador Ignacio Urrutia (Partido Republicano).

    Cristóbal FuentesPor 
    Cristóbal Fuentes
    DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    El Presidente José Antonio Kast se acerca a los seis meses en La Moneda. De momento, no ha indultado a absolutamente nadie.

    El tiempo que ha pasado sin entregar ese beneficio a uniformados condenados -sobre todo, en el marco del estallido social- mantiene en alerta a la derecha, desde donde presionan para que este beneficio se entregue pronto.

    Esta mañana, en entrevista con Radio Duna, el Mandatario fue consultado por las solicitudes de indultos. Aseguró que el Ejecutivo actualmente revisa “cuáles son las realidades de cada persona en la medida que solicite el indulto”.

    Y profundizó: “Yo no he visto, todavía, hasta ahora, ningún indulto”. Kast precisó que “eso no quiere decir que no se hayan solicitado y que el Ministerio de Justicia pueda estar haciendo los distintos análisis”. Pero reconoció: “Yo no he visto ningún indulto. Yo no los tengo en mi escritorio”.

    Lejos de calmar los ánimos, sus palabras profundizaron la incomodidad en la derecha. El senador republicano Ignacio Urrutia, quien es parte de la bancada de legisladores por los indultos, apuntó al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat.

    “Lo que hay que preguntarse es quién manda en el gobierno. ¿Acá manda el Presidente de la República o manda el ministro de Justicia? Si el Presidente tiene como prioridad, por lo menos así lo dijo en su campaña, el tema de los indultos, bueno, él tiene que dar la orden de que el ministro de Justicia se apure con las causas. Si el Presidente no da la orden, da la impresión aquí de que el que manda es el ministro de Justicia", dijo el senador.

    Esto lo está estancando el ministro de Justicia, sin ninguna duda. Estoy 100% seguro de eso, está cagado de susto. No es como la izquierda, que le importa una pelota. A la derecha le da susto, le da miedo la reacción de la izquierda. Ese es el tema”, agregó el republicano.

    Foto: Andres Perez Andres Perez

    “El tema de los indultos era tal vez la prioridad número uno del gobierno. Es muy curioso que no esté sobre el escritorio del Presidente, porque significa que su ministro de Justicia no está andando a la par con él. Hay más de 80 peticiones de indultos presentadas. Que no le haya llegado ninguna al Presidente en más de cinco meses quiere decir que algo está fallando... O Presidencia o el Ministerio de Justicia”, argumentó Urrutia.

    Por su parte, la diputada Javiera Rodríguez, también del Partido Republicano, sostuvo que “es preocupante que quien toma la decisión aún no tenga los nombres sobre la mesa. Pero los tiempos y los listados los maneja el Ejecutivo y frente a eso solo nos queda seguir insistiendo”.

    La parlamentaria añadió que “esto es un trabajo conjunto con el ministro de Justicia, así que se subentiende que la primera evaluación la está haciendo él. Para mí, la agenda de seguridad va aparejada del apoyo a Carabineros. Obviamente eso incluye indultos”.

    Rodríguez lanzó un sitio web, llamado “Presos x servir”, que tiene el objetivo de concentrar apoyo ciudadano por los indultos de uniformados condenados durante el estallido social.

    Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Otros republicanos se alejan de ese tono confrontacional, pero insisten en que esperan que se avance en la materia.

    El diputado Sebastián Zamora, de la misma bancada republicana, sostuvo: “Existe un sentido de urgencia, porque detrás de cada solicitud hay funcionarios y familias que llevan años soportando las consecuencias de haber defendido a Chile en uno de sus momentos más difíciles”.

    El excabo de Carabineros agregó que “esta es una preocupación muy sentida por la ciudadanía: en pocos días, más de 200 mil personas han firmado en ”Presos x servir” para respaldar los indultos (...). Confiamos en que los antecedentes van a ser revisados responsablemente y esperamos que el proceso avance pronto, porque para quienes continúan privados de libertad cada día cuenta".

    Foto: Andres Perez Andres Perez

    La senadora Camila Flores, de Renovación Nacional, recordó que en campaña Kast “hizo compromisos respecto, por ejemplo, a indultar al capitán Patricio Maturana”. Por lo mismo, dijo, “lo que uno espera es simplemente que esos compromiso, que son personales, el Presidente los cumpla”.

    “Él hizo un compromiso durante su campaña, en la candidatura presidencial, y lo que se espera es que hoy día cumpla con eso”, añadió.

    Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    “Nosotros, como diputados, vamos a seguir impulsando los indultos. Nos gustaría que los plazos fueran más rápidos, pero entendemos que la potestad en cuanto a mérito y plazos depende exclusivamente del presidente de la República. Esperemos que una decisión tan importante y sentida por nuestros uniformados se tramite de una forma más expedita”, dijo el diputado Francisco Orrego, también de RN.

    Andres Perez

    En la derecha no oficialista también hubo reacciones. “Esperamos que pronto puedan estar libres todas aquellas personas que defendieron nuestro país del golpe de Estado del 18 de octubre de 2019 (...) y que no hicieron más que cumplir con su deber. Esperamos que así lo haga este gobierno y el Presidente de la República”, sostuvo el jefe de bancada de los diputados del Partido Nacional Libertario, Cristóbal Urruticoechea.

    “A estas alturas, van casi seis meses, entonces me encantaría saber si es real que el taco está en el Ministerio de Justicia o dónde. Porque sabemos que se han presentado solicitudes de indulto. ¿Por qué todavía no se tramita ninguno", cuestionó la diputada Gloria Naveillan, también libertaria.

    Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE
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