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    Política

    Senador Cristián Vial (IND. REP) por reforma de seguridad: “Las Fuerzas Armadas no están para el orden público”

    En conversación con el programa Desde la Redacción de La Tercera el integrante de la comisión de Seguridad del Senado, no obstante, defendió en general el paquete de medidas impulsadas por el gobierno y sostuvo que: "El que no esté en esto va a tener que dar sus argumentos y sus explicaciones no al Congreso, no al Ejecutivo, a la ciudadanía".

    Jorge ArellanoPor 
    Jorge Arellano

    Aunque solo se conoció un borrador sobre la denominada Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), el paquete de medidas de seguridad pública impulsados por el gobierno del Presidente José Antonio Kast, que incluye reformas constitucionales, el debate en el propio oficialismo está desatado.

    En conversación con el programa Desde la Redacción de La Tercera el senador e integrante de la comisión de Seguridad, Cristián Vial (IND. REP) respaldó en general las iniciativas del Ejecutivo en este ámbito y emplazó a apoyarlas, no obstante, se distanció del Ejecutivo respecto del uso de las Fuerzas Armadas en funciones de orden público.

    “Las Fuerzas Armadas no están para el orden público (...) Orden público, que es finalmente el respeto de la ley para la convivencia cotidiana, la manifestación, la protesta, eso es una función policial. Las Fuerzas Armadas no están para eso”, sostuvo el general (R) del Ejército.

    “Las Fuerzas Armadas nunca en orden público”, añadió Vial, asegurando que el Presidente Kast conoce su posición.

    “Lo entiende perfectamente, lo ha dicho el Presidente. Lo entiende también el ministro (Martín) Arrau. No es necesario hacer eso”, sostuvo.

    Puntualizó eso sí que: “Finalmente es el debate legislativo el que va a ajustar esto. Yo no sé cómo va a quedar. No sé cómo lo van a ingresar. Pero eso se tiene que perfeccionar en el debate legislativo”.

    No obstante, el senador dijo estar abierto, por ejemplo, a que se integre un nuevo estado de excepción en la Carta Magna.

    En lo general, Cristian Vial señaló estar de acuerdo con la agenda de seguridad e hizo un emplazamiento a quienes pudieran cuestionarla. “El que no esté en esto va a tener que dar sus argumentos y sus explicaciones. No al Congreso, no al Ejecutivo, a la ciudadanía”.

    Así expuso que: “Yo tampoco conozco el texto en detalle, mis inferencias son que hay motivos para poder dejarlo establecido (la seguridad pública) a nivel constitucional. No hay que alarmarse por esto. Hay gente que está muy reactiva a esto”, sostuvo.

    Y en esa línea agregó, ante los dichos del presidente de la UDI a La Tercera, donde sostuvo que su partido no podría apoyar las reformas constitucionales que hasta ahora se han conocido, Vial sostuvo que: “Guillermo Ramírez va a estar con nosotros. Guillermo Ramírez tampoco conoce esto y Guillermo Ramírez, sin duda, creo que va a ser de los que va a aportar en este sentido”-

    Revisa la entrevista completa acá:

    Más sobre:Desde la RedacciónACOTCristián Vialreforma de SeguridadReforma constitucional

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