Chile lidera la región en trabajadores que vivieron o presenciaron daño laboral por publicaciones en redes sociales

La mitad de las personas trabajadoras en Chile (50%) afirma que experimentó o presenció algún caso en que las publicaciones en redes sociales personales tuvieron “consecuencias negativas” en el ámbito laboral, según la edición 2026 del estudio Redes Sociales y Empleo de Laborum.

La cifra sube nueve puntos porcentuales respecto de 2025, cuando el 41% lo afirmaba, y ubica al país a la cabeza de la región: le siguen Argentina con 46%, Panamá con 42%, Ecuador con 36% y Perú con 35%.

Entre quienes reconocen ese tipo de experiencias, el 71% señala que le ocurrió a alguien de su entorno laboral o personal y el 29% afirma que le sucedió a sí mismo.

La consecuencia más mencionada es reputacional. El 52% menciona una reputación dañada en el ámbito laboral, con pérdida de confianza y credibilidad; el 35% indica que el episodio terminó en pérdida del empleo; el 32%, en pérdida de oportunidades de ascenso dentro de la organización; el 10% señala un cambio de rubro laboral producto de la cancelación, y el 5%, pérdida de clientes o clientes potenciales por las controversias generadas.

Consultados por las medidas que tomaron las organizaciones frente a estos casos, el 35% responde que hubo medidas severas, como despido o suspensión; el 25% no sabe qué ocurrió; al 22% se le pidió eliminar la publicación; un 17% marca otras respuestas; un 8% menciona charlas sobre temáticas relacionadas y otro 8%, campañas de concientización.

Chile controla más sus publicaciones

El estudio muestra un segundo indicador en que Chile encabeza la comparación regional: el 64% de las personas trabajadoras controla lo que publica en sus redes sociales por miedo a que tenga una repercusión negativa en su carrera. Detrás aparecen Ecuador, Panamá y Perú, los tres con 63%, y Argentina con 57%.

En la misma línea, el 65% de los trabajadores chilenos cree que sus publicaciones podrían afectar su imagen profesional o laboral, mientras que un 31% no lo cree y un 4% declara no usar redes sociales.

Facebook e Instagram, las redes sociales de Meta Richard Drew

Ese cuidado convive con un rechazo mayoritario al escrutinio empresarial: el 84% considera que no es correcto que las organizaciones evalúen las redes sociales personales de los talentos, frente a un 16% que cree que sí debería hacerse.

“ Las redes sociales se convirtieron en una extensión de la identidad profesional . Los resultados muestran que muchas personas ya no solo piensan qué publicar para su círculo personal, sino también cómo ese contenido podría ser interpretado en el ámbito laboral. La reputación digital dejó de ser un aspecto secundario y hoy influye directamente en la manera en que los talentos gestionan su presencia pública”, señaló Diego Tala Tala, director de Laborum.cl.

Las empresas miran menos que en el resto de la región, pero cada vez más

Del lado de las organizaciones, el 22% de los especialistas en recursos humanos afirma que tiene en cuenta las redes sociales de los candidatos durante los procesos de selección, mientras que el 78% indica que no las revisa.

El 35% indica que el episodio terminó en pérdida del empleo DADO RUVIC

Entre quienes sí las consideran, el 47% sostiene que lo hace porque las redes permiten conocer aspectos de la personalidad e intereses del candidato; el 26% verifica que la información presentada sea consistente; otro 26% evalúa la reputación online; el 21% marca otras razones; el 16% mide profesionalismo y el 16% busca identificar posibles conductas controversiales.

El monitoreo de redes de los propios trabajadores es todavía minoritario en Chile, pero está creciendo. El 19% de los especialistas dice que monitorea las redes sociales de los talentos, ocho puntos porcentuales más que en 2025, cuando la cifra era 11%.

Aun así, es el registro más bajo de los cinco países: en Perú monitorea el 38% de los especialistas; en Argentina, el 30%, y en Ecuador y Panamá, el 26%.

Cuando ese monitoreo existe en Chile, es amplio: el 64% de quienes lo hacen revisa las redes de toda la organización, el 29% las de personas con cargos directivos y el 7% las de quienes representan a la empresa, como voceros.

El 22% de los especialistas en recursos humanos afirma que tiene en cuenta las redes sociales de los candidatos DADO RUVIC

En Argentina, el 54% de los especialistas dice monitorear las redes de toda la organización; en Perú, el 50%; en Ecuador, el 37%, y en Panamá, el 30%. Respecto de la frecuencia, el 43% de las organizaciones chilenas que monitorean lo hace de forma metódica y regular, el 36% ante casos puntuales o de crisis y el 21% ocasionalmente.