Zoom al empleo agrícola: casi la mitad es informal y el ingreso promedio en el sector es de $630 mil

Hector Retamal Correa - Neg - Temas - 11 de Marzo de 2009 Vendimia en Via Undurraga. Esta maana se llevo a cabo en la Via Undurraga de Talagante parte de la Vendimia 2009, la cual terminara en el mes de mayo. En la foto Vendimia en Via Undurraga. VENDIMIA - UVA - EXPORTACION - RECOLECCION - TEMPOREROS - TRABAJADORES -

Las visas laborales subieron en el primer semestre un 11%. Se entregaron 121.977, un 11,1% más que el primer semestre del año pasado. De ese total, el 70% corresponde a visas para ciudadanos bolivianos, que en número son 84.717.

Por lo mismo, para aproximarse a cómo es el trabajo en este sector, el Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales (OCEC-UPD) caracterizó a este sector productivo.

De acuerdo al director del OCEC-UDP, Juan Bravo, “históricamente la rama agropecuario-silvícola-pesca ha tenido una alta relevancia como fuente de empleo. Sin embargo, su peso se ha reducido en una perspectiva de largo plazo”. Mientras en el trimestre abril-junio 2013 la rama agropecuario-silvícola-pesca representaba el 8% del empleo total, al trimestre abril-junio 2026 representaba solo el 5,4% del empleo total.

Por esta razón, el economista plantea que “esta rama enfrenta desafíos relevantes en materia laboral. Por un lado, empleadores del rubro agrícola han señalado que se enfrentan a la falta de trabajadores locales dispuestos a desempeñar labores en el agro. Ante ello, la solución migratoria se ha planteado como una de las herramientas para sortear los déficits de mano de obra local y al mismo tiempo garantizar la continuidad de la producción agrícola”.

Pero en paralelo, añade que “las condiciones laborales en esta rama de actividad revelan una elevada informalidad laboral y alta prevalencia de trabajadores que ejercen sus labores bajo subordinación pero que no cuentan con un contrato de trabajo escrito a plazo indefinido, muy por sobre el promedio nacional”.

Así, al trimestre abril-junio 2026 en la rama agropecuario-silvícola-pesca había 290.063 ocupados formales y 213.961 ocupados informales. Con ello, la tasa de ocupación informal en dicha rama se ubicó en 42,5%, siendo la tercera rama de actividad con la tasa de ocupación informal más alta del país, solo por debajo de las ramas Hogares como empleadores y Otras actividades de servicios, y muy por sobre el valor de 27% registrado a nivel de toda la economía.

Su ingreso promedio mensual es de $630.701, siendo la tercera rama con los ingresos laborales más bajos. Esta cifra es significativamente menor al promedio nacional de $962.945. “Esto se debe, entre otros factores, a la baja prevalencia de ocupados que cuentan con educación superior completa y la elevada tasa de ocupación informal en esta rama de actividad”, precisa Bravo.

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Otro dato importante que arroja el informe es que el 68,6% de los ocupados en la rama agropecuario-silvícola-pesca declaran ejercer su empleo bajo subordinación (es decir, como empleado u obrero para un empleador o para el negocio o actividad por cuenta propia de un miembro de su familia a cambio de un sueldo). Sin embargo, existen realidades diversas en materia de la modalidad contractual.

De los 345.785 ocupados que declaran trabajar bajo subordinación en esta rama al trimestre abril-junio 2026, 82.126 no tenían contrato escrito, 76.914 tenían un contrato escrito a plazo definido, 184.833 tenían un contrato escrito a plazo indefinido, y 1.912 no pudieron ser clasificados en ninguna categoría.

“Esto implica que en la rama agropecuario-silvícola-pesca, sólo el 53,8% de los ocupados que declaran trabajar bajo subordinación tiene un contrato escrito a plazo indefinido, un elemento relevante desde el punto de vista de la estabilidad laboral”, resaltó el informe.

Así, esta es la tercera rama de actividad económica con el menor porcentaje de ocupados que declaran trabajar bajo subordinación cubiertos con contrato escrito a plazo indefinido, solo siendo menor este porcentaje en las ramas de la construcción y de hogares como empleadores.

Baja proporción de trabajadores bolivianos

Las cifras revelan que, al trimestre abril-junio 2026, el 93,1% de los ocupados de la rama agropecuario-silvícola-pesquera es de nacionalidad chilena, mientras que el 3% es de nacionalidad boliviana y el restante 3,9% es de otras nacionalidades. De esta manera, el porcentaje de ocupados extranjeros en esta rama (6,9%) es menor a lo observado a nivel nacional, en donde alcanzó el 10,8%.

¿Cómo se explica entonces el alto número de visas? Juan Bravo lo explica así: “Las visas indican los permisos para trabajar, pero esto no significa que esto sea igual al número de ocupados bolivianos en la rama agropecuario-silvícola porque los que obtienen la visa no necesariamente se desempeñan en el sector agropecuario, pueden hacerlo en el comercio, restaurantes y hay personas que pueden haber conseguido un empleo y luego haber dejado de estar ocupadas, pueden haberse devuelto a sus países”. De esta manera apunta que “el número de ocupados mide a quienes declararon haber trabajado al menos una hora a la semana en la semana de referencia (la semana anterior a la encuesta). Entonces, el total de visas difiere del total de ocupados”.

En su ubicación geográfica, las cifras muestran que mientras en la Región de Tarapacá y en la Región Metropolitana esta rama solo representa el 1,6% del empleo total, en la Región del Ñuble representa el 13,6%, en la Región del Maule el 13,7% y en la Región de O’Higgins el 14,4% del empleo regional. Las cifras muestran con claridad que el peso de esta rama en el empleo total tiende a ser mayor en la zona centro-sur de Chile, en las regiones comprendidas entre O’Higgins y Los Lagos.

Y por calificación, solo el 14,4% de quienes están ocupados en la rama agropecuario-silvícola-pesquera tiene educación superior completa (excluyendo no clasificados), lo que contrasta con la prevalencia de 42,7% que tiene este segmento en el empleo total. Así, esta rama de actividad económica tiende a absorber relativamente más a trabajadores con niveles educativos más bajos.