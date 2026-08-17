Meta enfrenta en California la batalla más importante hasta la fecha sobre los daños que las redes sociales causan a los niños

Mark Zuckerberg, director ejecutivo de Meta, durante una comparecencia ante el Congreso de Estados Unidos, en enero de 2024. Foto: Archivo

De las miles de demandas que enfrenta Meta por la seguridad infantil en sus plataformas, ninguna es tan trascendental como la que se juzga esta semana en California. Los responsables del grupo tecnológico fundado por Mark Zuckerberg comparecerán este martes ante un tribunal federal de Oakland, donde la compañía ha sido demandada por varios estados que reclaman una indemnización superior a 1,4 billones de dólares y exigen cambios en la forma de operar de Facebook e Instagram.

La demanda acusa al gigante de las redes sociales de contribuir a la crisis de salud mental juvenil al diseñar, a sabiendas y deliberadamente, funciones que generan adicción en los niños a sus plataformas. También alega que Meta recopila datos de menores de 13 años de forma rutinaria sin el consentimiento de sus padres, en violación de la ley federal, detalla ABC News.

Asistentes visitan el stand de Meta en la Game Developers Conference 2023, el 22 de marzo de 2023, en San Francisco. Foto: Archivo Jeff Chiu

“Meta ha utilizado tecnologías poderosas y sin precedentes para atraer, involucrar y, en última instancia, atrapar a jóvenes y adolescentes. Su motivación es el lucro y busca maximizar sus ganancias financieras”, afirma la demanda.

“En nuestra demanda alegamos, y estamos preparados para probar en el juicio, que están engañando a los consumidores sobre los peligros de Facebook e Instagram”, declaró la fiscal general de Nueva Jersey, Jennifer Davenport, en una entrevista con el medio NPR. “Están anteponiendo las ganancias a la salud de una generación de jóvenes”.

Decenas de estados presentaron la demanda hace tres años. El juicio, que comenzará el martes en el tribunal federal de Oakland cuenta con cuatro de los estados como demandantes: California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey. Se espera que los juicios de los otros 25 estados se celebren posteriormente.

Meta afirmó que refuta las acusaciones y que las pruebas presentadas en el juicio demostrarán su compromiso con el apoyo a los jóvenes. “Hemos escuchado a los padres, colaborado con expertos y las fuerzas del orden, y realizado una investigación exhaustiva para comprender los problemas más importantes”, declaró la empresa en un comunicado.

Los estados buscan asestar un duro golpe a Meta. Para grupo tecnológico de Zuckerberg, que ya perdió dos casos cruciales por daños a niños y adolescentes este año, lo que está en juego es mucho. La empresa reportó una inusual caída en sus ganancias el mes pasado, en parte debido a 2.400 millones de dólares en gastos legales. Entre abril y junio, Meta ganó 15.848 millones de dólares, un 14% menos pese a facturar 60.801 millones, un 28% más.

La indemnización de 1,4 billones de dólares es casi tan alta como la capitalización bursátil total de la empresa con sede en Menlo Park, California; es decir, el valor de todas sus acciones en circulación en el mercado de valores. Pagar esta suma llevaría inevitablemente a Meta Platforms a la bancarrota y posiblemente la convertiría en propiedad estatal.

If Meta loses this trial, Instagram and Facebook could change forever https://t.co/cMZBFovIJg — BBC News (UK) (@BBCNews) August 17, 2026

No obstante, los expertos legales creen que los magistrados suavizarían la cuantía de la indemnización para evitar la desaparición de una de las mayores empresas del mundo, apunta el diario español El País. La compañía acumula denuncias en todo el mundo por su comportamiento agresivo con sus plataformas sociales, por la falta de moderación de contenidos, desinformación, estrategias para enganchar usuarios, y recopilación de datos sin consentimiento, detalla el periódico.

De hecho, el juicio se celebra apenas 10 días después de uno de los mayores reveses judiciales sufridos por la compañía tecnológica. Un tribunal estatal de Nuevo México condenó a Meta a pagar 567 millones de dólares a un fondo de salud mental para jóvenes y le obligó a modificar el funcionamiento de sus redes sociales al considerar que son responsables de perjudicar el bienestar de los menores y no protegerlos frente a la explotación sexual en sus plataformas.

Como el “caso de las grandes tabacaleras”

Respecto a la demanda que se comienza a ver este martes, los expertos del sector lo denominan el equivalente en redes sociales al “caso de las grandes tabacaleras”, con Meta como protagonista. En la década de 1990, las compañías tabacaleras se vieron obligadas a pagar miles de millones de dólares por engañar al público sobre la seguridad y los posibles daños de sus productos, y posteriormente vieron su poder e influencia drásticamente reducidos.

“California es más importante que cualquier otra jurisdicción en los Estados Unidos”, dijo Julia Powles, directora ejecutiva del Instituto de Tecnología, Derecho y Política de la Universidad de California, Los Angeles (UCLA). “Es donde están sujetos al mayor alcance legal, y es una jurisdicción vigilada en todo el mundo”.

El fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, tras su reciente victoria judicial, declaró a CNBC que las consecuencias podrían ser “astronómicas” para una empresa que obtiene el 98% de sus ingresos de la publicidad en línea. El director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, confía en los fondos generados por el dominante negocio publicitario de la compañía para financiar su enorme apuesta por la inteligencia artificial, que podría costar hasta 145 mil millones de dólares este año.

Attorneys general from across the country agree that Meta has built an addictive and exploitative product, just like tobacco executives did 30 years ago.



The social media giants have already lost two jury trials this year.



Strike one: A $342 million penalty after a jury in New… — Rahm Emanuel (@RahmEmanuel) August 17, 2026

Torrez calificó su triunfo de “sentencia bastante sustancial”, pero rápidamente señaló que palidece en comparación con lo que podría venir. “Este es un estado con unos dos millones de habitantes”, dijo Torrez. “Si aplicamos ese mismo argumento a California, Florida, Texas o Nueva York, nos referimos a una fuerza potencialmente enorme capaz de transformar el mercado”.

A principios de este mes, la sentencia de Nuevo México ordenó a Meta nuevas medidas de seguridad en las plataformas, incluyendo límites de tiempo para menores, restricciones a los chatbots de IA y advertencias obligatorias en las plataformas, pero su orden solo se aplicaba a los usuarios del estado.

“Instagram y Facebook podrían cambiar para siempre”

En los últimos años, Meta ha introducido numerosas funciones nuevas diseñadas para proteger a los menores. En 2024, lanzó las cuentas para adolescentes en Instagram, que son privadas por defecto e incluyen restricciones de mensajes y contenido, además de controles parentales. La empresa también utiliza inteligencia artificial para determinar si los menores de 13 años usan Instagram o si los adolescentes mienten sobre su edad para acceder a cuentas de adultos.

Pero los defensores de la seguridad han pedido a la empresa que haga más. Según la BBC, en esta oportunidad los estados que han demandado a Meta también están pidiendo muchos más cambios en la forma en que Instagram y Facebook funcionan para los jóvenes.

Quieren que Meta: implemente un proceso de verificación parental para usuarios adolescentes; cambie sus “algoritmos de recomendación que manipulan la dopamina”; elimine muchos filtros de imagen que alteran la apariencia en las fotos; detenga la reproducción automática de contenido de video; prohíba la creación de múltiples cuentas, y que elimine las publicaciones efímeras o que desaparecen, como las historias de Instagram.

Cómo fue la cena de Trump con líderes de la tecnología como Zuckerberg, Gates y Altman en la Casa Blanca.

“Todas estas características son fundamentales para la experiencia de usuario actual en las plataformas de Meta”, reconoce la cadena británica. “Si Meta implementara tales cambios, supondría una alteración significativa en la experiencia de sus plataformas (…) Instagram y Facebook podrían cambiar para siempre si Meta pierde el juicio sobre la privacidad infantil”, agregó.

Según los estados, estas funciones también están diseñadas para mantener a los usuarios, incluidos adolescentes y niños, en las plataformas con la mayor frecuencia y durante el mayor tiempo posible. Afirman que Meta incluso dificulta que los jóvenes reduzcan el uso de la plataforma, mediante acciones como las notificaciones frecuentes diseñadas para incitarlos a volver a usar las aplicaciones.

Torrez afirmó que el enfoque de los demandantes en las características de diseño de la aplicación y las supuestas declaraciones falsas sobre seguridad “realmente proporciona un modelo para que otros estados les exijan responsabilidades”. Este enfoque permite a los estados eludir la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones, que generalmente ha protegido a las empresas tecnológicas de responsabilidades legales debido al contenido de terceros en sus plataformas.

Meta y YouTube, propiedad de Google, perdieron un caso en marzo, cuando un jurado en Los Angeles determinó que las empresas fueron negligentes y no advirtieron a los usuarios de los peligros asociados con el uso de sus plataformas. En esa oportunidad, el Tribunal Superior de Los Angeles decidió conceder una indemnización por daños y perjuicios de seis millones de dólares a una joven identificada como K.G.M. o Kaley, quien aseguró que se enganchó y se convirtió en adicta a aplicaciones como Instagram y YouTube cuando era niña.

Mark Zuckerberg en la investidura presidencial de Donald Trump. Foto: Captura de Youtube C-SPAN

El jurado falló a favor del demandante, quien alegó que la negligencia de Meta y YouTube fue un factor determinante en los daños a su salud mental. La indemnización compensatoria se fijó en 3 millones de dólares, de los cuales Meta abonaría el 70% y YouTube el 30% restante. La indemnización punitiva asciende a otros 3 millones de dólares, de los cuales Meta debía pagar 2,1 millones y YouTube 900.000.

La cruzada contra los abusos de las redes sociales se está librando en Estados Unidos desde los estados, porque el gobierno federal que preside Donald Trump es un gran defensor de las compañías tecnológicas, apunta el diario El País. Suele alabar a sus directivos y los agasaja con frecuencia con encuentros reservados en la Casa Blanca. Como prueba de ello, los grandes ejecutivos tecnológicos, como Mark Zuckerberg, Elon Musk (Tesla), Sundar Pichai (Alphabet), Satya Nadella (Microsoft) o Tim Cook (Apple), entre otros, fueron invitados de lujo de la ceremonia de posesión de Trump para su segundo mandato.