Canal 13 reubica a Gabriel Polgati de presidente a director ejecutivo

El directorio de Canal 13, empresa ligada a Andrónico Luksic, anunció la reubicación de parte de sus principales ejecutivos y el retorno a la presidencia del directorio de un viejo conocido.

La señal televisiva explicó los cambios “en el marco del proceso de rediseño que la compañía viene impulsando con el objetivo prioritario de reafirmar su vocación como generadora de contenidos diferenciados y relevantes, en un ecosistema de consumo cada vez más diversificado”.

Ante este contexto, Gabriel Polgati, hasta esta fecha presidente del directorio, asumió el rol de director ejecutivo de Canal 13. Polgati había asumido el cargo en mayo de este año.

En su reemplazo, Rodrigo Terré Fontbona asume la presidencia del directorio. Terré fue nombrado para el mismo cargo en agosto de 2013 y su salida de dicha posición se anunció en enero de 2014.

Sin embargo, el ejecutivo siguió en Canal 13 y pasó a desempeñarse como gerente general de la empresa hasta abril de ese mismo año. Luego, en ese mismo 2014, Terré pasó a ser nombrado director y hasta antes de su nuevo rol seguía en dicha posición.

El ejecutivo es ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile y también es primo de Andrónico Luksic.

En tanto, Gabriel Polgati es periodista de la Universidad Andrés Bello.

“Durante 20 años lideró el negocio radial de RDF Media, lanzando los medios Play FM; Sonar FM, Tele13 Radio y Radio 13c, además de la plataforma de podcast Emisorpodcasting. En 2025 se integró al directorio de Canal 13″, resaltó la firma en un comunicado sobre Polgati.

Con su salida, también queda una vacante en el directorio de tres miembros, que hoy lo componen Alicia Zaldívar Peralta y Terré.

Por su parte, Cristián Núñez, hasta hoy director ejecutivo, asumirá la “dirección de gestión, tecnología y desarrollo” de Canal 13. La firma valoró su nuevo rol en “esta nueva etapa y (para) potenciar las capacidades de base que la compañía requiere para su sostenibilidad y evolución”.

Núñez asumió como director ejecutivo en mayo de 2024 de manera interina y fue oficializado en el cargo en octubre de ese mismo año. El ingeniero civil industrial, mención electricidad, de la Universidad Técnica Federico Santa María antes se desempeñaba en Canal 13 como gerente en la misma área en que fue nombrado este lunes.

“El directorio agradece a Gabriel Polgati y Cristián Núñez su compromiso y trabajo en las responsabilidades que han desempeñado hasta hoy, y les desea el mayor éxito en los nuevos desafíos que asumen”, dijo la empresa en el comunicado.