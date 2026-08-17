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    Política

    La doble derrota de los rostros del FA que se la jugaron por Martínez

    Las listas de la actual timonel del Frente Amplio, Constanza Martínez, fueron derrotadas por la alianza que construyeron los sectores de Gael Yeomans y Diego Ibáñez. Tomás Vodanovic, Gonzalo Winter y Giorgio Jackson, en tanto, no lograron incidir en favor de la exdelegada presidencial de la RM.

    David TralmaPor 
    David Tralma

    Ni su relación histórica con el expresidente Gabriel Boric ni los respaldos públicos de figuras tan preponderantes al interior del partido como Tomás Vodanovic, Gonzalo Winter y Giorgio Jackson. Nada de eso sirvió para ayudar a Constanza Martínez a ser reelegida este fin de semana como presidenta del Frente Amplio.

    En las elecciones internas, la lista por la dirección de la tienda que encabezó la exdelegada presidencial de la RM alcanzó solo el 42,03% de los votos, mediante 4.353 sufragios. Esto de un total de 10.358, equivalente a un 18,45% del padrón del FA. Al frente, Martínez fue sorprendida por la diputada Gael Yeomans, cuya lista obtuvo 5.667 respaldos (el 54,71%).

    La derrota no era lo esperado por el sector de Martínez, quien encabezó al FA en los últimos dos años, en representación del ala interna que es ligada al expresidente Boric y a otras figuras históricas del partido como Gonzalo Winter. La exdelegada también consiguió los respaldos del grupo de exautoridades de Revolución Democrática, entre cuyas principales figuras se consideran al alcalde Vodanovic y al exministro Jackson.

    Al frente, Yeomans firmó una alianza con el mundo del senador Diego Ibáñez y la exministra Antonia Orellana. Su apuesta fue un éxito, pues no solo se alzó con la victoria, mediante un discurso más duro que el de su contendora, en la elección por la mesa del partido, sino que también por la composición del comité central de la colectividad, órgano conformado por más de 100 dirigentes donde se toman las principales decisiones políticas.

    Primero, Yeomans y su alianza con el sector de Ibáñez no solo se quedaron con la presidencia del partido, sino que también con seis de los once cargos de la mesa directiva. Además de la diputada, la dirección también estará integrada por Magda Cottet, como secretaria ejecutiva; Leonardo Jofré, en despliegue; Marco Verdugo, en frentes; Javiera Cabello, en comunicaciones, y Jaime Figueroa, en la primera secretaría ejecutiva.

    Constanza Martínez y los sectores que la respaldaron quedaron en minoría, con cinco de esos puestos, ya que las elecciones del FA son integradas. La aún timonel quedó como secretaria general; el todavía secretario general, Andrés Couble, quedó relegado al sexto cargo, de contenidos; el exministro Giorgio Boccardo quedó en el noveno rol, en formación. Además, también alcanzaron la tesorería del partido y la segunda secretaría ejecutiva.

    La nueva lista se reunió este lunes en la sede de calle Esmeralda. En el entorno de Martínez aún no se han transmitido recriminaciones, pues advierten que todavía se está masticando el resultado.

    La derrota en el comité central

    La lista de Martínez alcanzó 4.353 votos, mientras que en las elecciones por la integración del comité central obtuvieron 5.589. Si se suman los resultados de la nómina del sector de la exdelegada, existe una diferencia de 1.236 votos entre una elección y otra.

    ¿Qué pasó? En el lote de Martínez aún no tienen una respuesta clara, pero la situación dejó transparentado que los grupos internos del FA no tienen el poder para ordenar a sus votantes.

    Al separarse en dos listas, los sectores de Martínez y el mundo de los ex-RD de Jackson y Vodanovic, le dieron la oportunidad al grupo aliado de Yeomans e Ibáñez para alzarse con la segunda victoria del fin de semana.

    Esto porque la unión pasó a ser la más votada del comité central, con el 34,86% de los votos; seguido por la lista del “boricismo”, con 33,91%, donde compitieron exasesores del Segundo Piso como Carlos Durán y Manuel Guerrero; en tercer lugar por los ex-RD, con 20,01%, y finalmente con la nómina que levantó la diputada Consuelo Veloso, que obtuvo el 7,74%.

    Si bien la alianza entre Yeomans e Ibáñez fue la más votada en el comité central, lo cierto es que no quedó con una fuerte mayoría en la interna del órgano que le permita alinear sus posiciones de manera fácil con la postura de la diputada, lo que forzará la búsqueda de mayores consensos para momentos en los que deban decidir candidaturas y alianzas.

    A continuación los 10 más votados para representar, a nivel nacional, al FA en el comité central, entre los que hay cuatro del sector aliado de Yeomans con Ibáñez, cuatro de Martínez, uno de los ex-RD y la diputada Consuelo Veloso:

    1. Jaime Bassa (sector Martínez): 594 votos.
    2. Simón Ramírez (sector Yeomans-Ibáñez): 482 votos.
    3. Consuelo Veloso (sector propio): 482 votos.
    4. Rodri Mallea (sector Yeomans-Ibáñez): 390 votos.
    5. Carla Amtmann (sector Vodanovic): 368 votos.
    6. Ignacio Achurra (sector Martínez): 366 votos.
    7. Emilia Schneider (sector Martínez): 363 votos.
    8. Constanza Schönhaut (sector Martínez): 319 votos.
    9. Carolina Tello (sector Yeomans-Ibáñez): 298 votos.
    10. Francisca Perales (sector Yeomans-Ibáñez): 295 votos.
    Más sobre:FAFrente AmplioConstanza MartínezGiorgio JacksonTomás VodanovicGonzalo Winter

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