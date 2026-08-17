Tenis en vivo: Alejandro Tabilo enfrenta a Rafael Jódar en el Masters 1000 de Cincinnati

Tenista Juego Set 1 Set 2 Alejandro Tabilo* 40 2 1 Rafael Jódar 30 6 3

Jódar ratifica el quiebre y toma distancia en el segundo set

Quiebra Jódar

El chileno no puede sostener su servicio y el español pasa adelante en el segundo set.

Iguala Jódar

Con facilidad, el español empata 1-1 ante Tabilo.

Lo saca adelante Tabilo

En un game en el que Jódar tuvo para quebrar, Ale igual se impone en el inicio del segundo set.

Comienza el segundo set

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Set para Jódar

El español se queda con el primer set y se juega a tres mangas.

Sirve para el set

Jódar saca para quedarse con la primera manga del partido.

Debe mantener

Tabilo debe ganar con su servicio si no quiere ceder el set.

Nuevo quiebre

Tras un largo juego, el español nuevamente se queda con el servicio de Tabilo.

Aces

Con dos buenos primeros servicios se saca los dos break point.

Doble punto de quiebre

Tabilo nuevamente está a punto de ceder el servicio.

Mantiene

Tras un largo game, Jódar logra quedarse con su servicio.

Segundo

Tabilo logra otro break point y otra vez el español se lo saca.

Break point

Tabilo logra su primer punto de quiebre. El español lo salva con un buen primer servicio.

#1

Jódar será la raqueta principal de España en el enfrentamiento con Chile por Copa Davis en septiembre próximo.

Descuenta

Tabilo logra sumar su primer punto con su servicio.

Errático

Tabilo comete muchos errores no forzados. El español impone su servicio.

Sirve Jódar

El español saca para ratificar el quiebre.

Quiebre

El español nuevamente tiene un break point. Y quiebra.

Break Point

Segundo punto de quiebre para Jódar. Vuelve a salvarlo Tabilo.

Break Point

Jódar tiene su primer punto de quiebre. Tabilo logra zafar.

Inicio

Tabilo ganó el sorteo y comienza sirviendo en el primer set.

Previa

Tabilo y Jódar ensayan servicios antes de iniciar el juego.

A la cancha

Los jugadores salen a la pista tras una intensa lluvia.

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