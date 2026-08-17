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    El Deportivo

    Tenis en vivo: Alejandro Tabilo enfrenta a Rafael Jódar en el Masters 1000 de Cincinnati

    El chileno se mide ante el número 11 del mundo en la tercera ronda del torneo estadounidense. Vive toda la emoción del encuentro en el siguiente relato virtual.

    Por 
    El Deportivo
    Foto: @tabilo97
    TenistaJuegoSet 1Set 2
    Alejandro Tabilo*4021
    Rafael Jódar3063

    Jódar ratifica el quiebre y toma distancia en el segundo set

    Quiebra Jódar

    El chileno no puede sostener su servicio y el español pasa adelante en el segundo set.

    Iguala Jódar

    Con facilidad, el español empata 1-1 ante Tabilo.

    Lo saca adelante Tabilo

    En un game en el que Jódar tuvo para quebrar, Ale igual se impone en el inicio del segundo set.

    Comienza el segundo set

    Únete

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    Set para Jódar

    El español se queda con el primer set y se juega a tres mangas.

    Sirve para el set

    Jódar saca para quedarse con la primera manga del partido.

    Debe mantener

    Tabilo debe ganar con su servicio si no quiere ceder el set.

    Nuevo quiebre

    Tras un largo juego, el español nuevamente se queda con el servicio de Tabilo.

    Aces

    Con dos buenos primeros servicios se saca los dos break point.

    Doble punto de quiebre

    Tabilo nuevamente está a punto de ceder el servicio.

    Mantiene

    Tras un largo game, Jódar logra quedarse con su servicio.

    Segundo

    Tabilo logra otro break point y otra vez el español se lo saca.

    Break point

    Tabilo logra su primer punto de quiebre. El español lo salva con un buen primer servicio.

    #1

    Jódar será la raqueta principal de España en el enfrentamiento con Chile por Copa Davis en septiembre próximo.

    Descuenta

    Tabilo logra sumar su primer punto con su servicio.

    Errático

    Tabilo comete muchos errores no forzados. El español impone su servicio.

    Sirve Jódar

    El español saca para ratificar el quiebre.

    Quiebre

    El español nuevamente tiene un break point. Y quiebra.

    Break Point

    Segundo punto de quiebre para Jódar. Vuelve a salvarlo Tabilo.

    Break Point

    Jódar tiene su primer punto de quiebre. Tabilo logra zafar.

    Inicio

    Tabilo ganó el sorteo y comienza sirviendo en el primer set.

    Previa

    Tabilo y Jódar ensayan servicios antes de iniciar el juego.

    A la cancha

    Los jugadores salen a la pista tras una intensa lluvia.

    Buenas tardes

    Bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo de La Tercera.

    Más sobre:TenisMasters 1000Alejandra TabiloRafael JódarCincinnati OpenEn vivo

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