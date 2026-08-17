Tenis en vivo: Alejandro Tabilo enfrenta a Rafael Jódar en el Masters 1000 de Cincinnati
El chileno se mide ante el número 11 del mundo en la tercera ronda del torneo estadounidense. Vive toda la emoción del encuentro en el siguiente relato virtual.
|Tenista
|Juego
|Set 1
|Set 2
|Alejandro Tabilo*
|40
|2
|1
|Rafael Jódar
|30
|6
|3
Jódar ratifica el quiebre y toma distancia en el segundo set
Quiebra Jódar
El chileno no puede sostener su servicio y el español pasa adelante en el segundo set.
Iguala Jódar
Con facilidad, el español empata 1-1 ante Tabilo.
Lo saca adelante Tabilo
En un game en el que Jódar tuvo para quebrar, Ale igual se impone en el inicio del segundo set.
Comienza el segundo set
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Set para Jódar
El español se queda con el primer set y se juega a tres mangas.
Sirve para el set
Jódar saca para quedarse con la primera manga del partido.
Debe mantener
Tabilo debe ganar con su servicio si no quiere ceder el set.
Nuevo quiebre
Tras un largo juego, el español nuevamente se queda con el servicio de Tabilo.
Aces
Con dos buenos primeros servicios se saca los dos break point.
Doble punto de quiebre
Tabilo nuevamente está a punto de ceder el servicio.
Mantiene
Tras un largo game, Jódar logra quedarse con su servicio.
Segundo
Tabilo logra otro break point y otra vez el español se lo saca.
Break point
Tabilo logra su primer punto de quiebre. El español lo salva con un buen primer servicio.
#1
Jódar será la raqueta principal de España en el enfrentamiento con Chile por Copa Davis en septiembre próximo.
Descuenta
Tabilo logra sumar su primer punto con su servicio.
Errático
Tabilo comete muchos errores no forzados. El español impone su servicio.
Sirve Jódar
El español saca para ratificar el quiebre.
Quiebre
El español nuevamente tiene un break point. Y quiebra.
Break Point
Segundo punto de quiebre para Jódar. Vuelve a salvarlo Tabilo.
Break Point
Jódar tiene su primer punto de quiebre. Tabilo logra zafar.
Inicio
Tabilo ganó el sorteo y comienza sirviendo en el primer set.
Previa
Tabilo y Jódar ensayan servicios antes de iniciar el juego.
A la cancha
Los jugadores salen a la pista tras una intensa lluvia.
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