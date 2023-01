Tobar se lanza contra Gustavo Quinteros tras sus duras críticas por el arbitraje de la Supercopa

Las declaraciones de Gustavo Quinteros tras el partido de la Supercopa trajeron coletazos en la Comisión de Árbitros. Roberto Tobar, presidente de dicha institución, habló fuerte y claro sobre el trabajo de los colegiados en el partido entre Colo Colo y Magallanes, lanzando duras palabras ante el DT de los albos.

El domingo tras la derrota de los albos por penales, el entrenador argentino apuntó directamente a Fernado Véjar, pidiendo incluso que no les arbitre durante el Campeonato Nacional. “Ojalá que el campeonato no sea dirigido por árbitros que no están capacitados, como este. En la fecha 7 le pegaron un codazo a Costa que no cobró. En el gol de ellos el delantero se apoya en Ramiro González. Cada vez que nos dirige es difícil ganar un partido. Conmigo no tiene nada, pero debe de tener algo contra Colo Colo”, comentó molesto. Hoy, y a menos de 24 horas de dicha frase, tuvo su respuesta.

“Las declaraciones del señor Quinteros son muy desafortunadas y no aportan al desarrollo del fútbol y mucho menos a la actividad en todas sus facetas. Este tipo de opiniones exponen ante la luz pública e hinchas a un árbitro que realizó una muy buena labor. Como Comisión Arbitral no podemos aceptar esto”, expuso Tobar.

Pero el ex árbitro fue más allá y valoró el trabajo realizado los árbitros encargados de dirigir el duelo entre los campeones de la temporada 2022. “El desempeño de Fernando Véjar nos dejó muy satisfechos como comisión de árbitros, ya que estuvo a la altura de una final muy competitiva y no insidió bajo ningún punto de vista en el resultado del encuentro. Fernando desarrolló un trabajo claro y de mucha dinámica en el juego, junto a todo el cuerpo arbitral. Por tanto evaluamos muy bien su cometido con una buena sensación”, lanzó.