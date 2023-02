Unión Española cierra el Santa Laura y ficha al canchero que Marcelo Bielsa catalogó como “el mejor del país”

La cancha del Santa Laura ya no resiste más. Pese a los intentos de la dirigencia hispana de recuperarla lo antes posible, con tratamientos que significaron millonarias inversiones, la seguidilla de encuentros que se están disputando por el Torneo Nacional frenan cualquier atisbo de mejoría.

La condición del césped, que debió ser reparado después del daño que sufrió tras la disputa del choque entre los Cóndores y Estados Unidos, por la clasificación para el Mundial de Rugby, que se jugó bajo una intensa e inusual lluvia, es materia de críticas. Ni siquiera los plazos que puso el propio Cristian Rodríguez, gerente general del club, se han ido cumpliendo. La situación alborota al fútbol chileno. “Es lo que me iban diciendo a mí. Yo repetía los plazos que me señalaban los encargados recuperar la cancha”, dice Rodríguez, al ser consultado por El Deportivo.

El escenario contiguo a la Plaza Chacabuco es uno de los pocos disponibles para albergar partidos de equipos tras el cierre del Estadio San Carlos de Apoquindo y el Estadio Nacional. Por eso mismo, Universidad de Chile y Universidad Católica firmaron millonarios acuerdos para no mover la localía de Santiago. Sin embargo, ambos elencos han desechado la opción de jugar en Independencia. La UC prefirió trasladarse a Concepción, mientras que los azules, si bien jugaron la primera fecha ante Huachipato, en el Santa Laura, hoy prefieren jugar en La Portada de La Serena antes que volver a utilizar el histórico reducto del elenco hispano. “En Primera División no me tocó nunca jugar en una cancha así: mucha arena, poco pasto y es muy difícil jugar al fútbol. Me da mucha pena que como fútbol chileno tengamos que pasar por esto”, se quejó Juan Pablo Gómez, lateral de la U.

Las imágenes de la cancha destruida solo suman críticas. El duelo de Unión Española frente a O’Higgins, que se jugó este sábado, no fue la excepción. Esta vez, sin embargo, fue el Sindicato de Futbolistas Profesionales el que sacó la voz. “Por los jugadores, por la gente, por el espectáculo, por todo… Lo de Santa Laura es impresentable; se arriesgan lesiones graves”, manifestaron desde la entidad que agrupa a los futbolistas del país. “No podemos seguir avalando este tipo de recintos. Los profesionales del fútbol merecen respeto”, lanzaron, en una crítica dirigida no solo a los clubes, sino que también a la ANFP como ente rector del fútbol chileno.

Frente a tal escenario, en Unión Española reaccionan. Hoy, a las 9.30 horas, en el recinto de Chacabuco, se agendó una cita para evaluar los pasos a seguir. Se quiso medir sobre el césped la gravedad de la situación. Y, de entrada, se tomaron decisiones: el reducto de Independencia se cerrará por todo febrero. Recién el 2 de marzo podrá ser utilizado, en caso que Universidad de Chile decida medirse en Independencia frente a Unión La Calera. Los laicos, sin embargo, miran de reojo Valparaíso.

“No me gusta el término cerrarla, porque tiene una carga media negativa. Yo diría que se van a intensificar los trabajos. Cerrar es para no hacer algo, y este no será el caso. Hemos consensuado con Católica, con la U y lo más razonable es que la cancha no se use en febrero. Cada progreso que va teniendo la cancha se expone a quedar sin efecto. Cada partido se ve peor a nivel de vegetación, porque el pasto que sale lo hace muy débil y se destruye”, dice Rodríguez, el gerente de Unión Española.

Los trabajos que hoy se realizan en el Santa Laura.

En la ANFP se abren a dar facilidades con tal de no jugar más en esa cancha. Incluso, el duelo de local que deben disputar los hispanos ante Magallanes, que se desarrollará el próximo 18 de febrero, podría ver alterado su orden. Es decir, que los rojos sean visitantes y en la próxima rueda ejerzan la localía frente al elenco carabelero. “Eso es efectivo. No sabemos si se podrá realizar el cambio, pero quiero agradecer de manera pública la gestión de Cristian Ogalde. Son muy buenas personas y siempre tendrán abierto el estadio de Unión Española”, complementa Rodríguez.

En el horizonte, sin embargo, aparece el concierto de Los Bunkers, que se realizará el próximo 11 y 12 de marzo. Las entradas ya están agotadas. Durante esta mañana hubo reuniones con la productora del evento. En Unión Española aseguran que la cancha será resguardada: “Nos reunimos con la gente y se está trabajando bajo la lógica de tener una estructura muy liviana. Por lo pronto, las carpetas donde se montan los pesos más grandes de las estructuras serán reemplazadas por unas superficies muy acotadas. La carpeta que se va a poner para el pasto es homologada mundialmente. Tiene perforaciones que permiten la fotosíntesis del proceso. Tenemos la certeza de que los efectos serán marginales y no gravitantes. Además, que vengan Los Bunkers será algo histórico para el Santa Laura”, agrega el gerente general hispano.

El canchero de Bielsa

Otra de las decisiones que se tomó en Santa Laura fue la contratación de un nuevo canchero. Los trabajos ya no seguirán a cargo de Sebastián Muñoz, quien se desempeña regularmente en la mantención de los campos de juego de Juan Pinto Durán y Quilín.

“Nosotros contratamos en un principio a una empresa muy calificada, muy prestigiosa. Confiamos como cualquier obra que uno encarga en que se entregaría en tiempo y forma. Lo que recibimos fue muy deficiente, eso es muy claro. Nosotros hicimos lo que correspondía, tuvimos la relación con gente que tenía un antecedente previo positivo. Es una empresa que también hizo la nivelación de nuestra ciudad deportiva, colocó los riegos. Parecía que iba a funcionar, pero una cosa es mantener una cancha y la otra es hacer una cancha”, dice Cristian Rodríguez.

Hoy, la función la asumirá Patricio Bustamante, el regalón de Marcelo Bielsa, que destaca como uno de los mejores del país. Trabajará de la mano con los encargados de levantar el predio de Santa Martina, club de polo y golf. “Bustamante en conjunto con gente del predio de Santa Martina están trabajando ahora. También les dejamos abierta las puertas a la U y la UC por si quieren sumar a sus especialistas. Nos duele harto ver la cancha así. Pero, se lo digo de manera objetiva, aunque puede parecer una versión interesada, la cancha este fin de semana ya estuvo un poco mejor. Ya está en proceso de nivelación”, agrega Gutiérrez.

Pero, ¿quién es el famoso canchero Patricio Bustamante? Corría el año 2008 y la Roja de Bielsa se preparaba en Calama para los duelos frente a Bolivia y Venezuela, por las Eliminatorias a Sudáfrica 2010. Bustamante, en ese momento, tenía a su cargo las canchas de Cobreloa, en Calama. Bielsa no dudó en reconocer su trabajo y le obsequió indumentaria de la Selección. Al mismo tiempo, lo catalogó como “el mejor canchero del país”, según Bustamante ha confesado en diferentes entrevistas.

Bustamante creció bajo la enseñanza de Florencio Ceballos (”Ceballitos”), el histórico encargado de cuidar el césped del Estadio Monumental en 1997. Por eso mismo, cuando los equipos iban de pretemporada a Constitución, su ciudad de residencia, no dudaban en llamarlo para que se encargada del césped. En uno de esos tantos viajes conoció a Fernando Díaz, quien posteriormente se lo llevó a Cobreloa.

Bustamante ya comenzó a trabajar la semana pasada en Independencia. Le aseguró a Ronald Fuentes que durante los primeros días sería imposible ver una mejora, pero que sí, al menos, la cancha estaría pareja. De momento, el canchero centra sus esfuerzos en Unión Española. Sabe que la tarea no será fácil.