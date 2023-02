“El número uno es chileno”: Universidad Católica anuncia la nacionalización de Matías Dituro

Universidad Católica tiene un nuevo chileno en sus filas. El portero Matías Dituro finalmente consiguió la carta de nacionalización chilena y con esto le permite a los franjeados liberar un cupo para un futbolista extranjero.

“¡Ceachei! ¡El número uno es chileno!”, comenzó señalando la escuadra de San Carlos de Apoquindo a través de su cuenta de Twitter. “Nuestro portero Matías Dituro recibió su carta de nacionalización y por fin podemos decir esto oficialmente: ¡es un compatriota más!”, continuaron.

“¡Felicidades por esta noticia, Mati! Las Cruzadas y Los Cruzados estamos muy contentos”, cerraron en la publicación que fue acompañada por una imagen del guardameta con su apellido con letras azules, blancas y rojas.

Una noticia que también es celebrada por el técnico de la UC Ariel Holan, quien hace algunos días comentaba esta posibilidad, teniendo en mente la posible llegada de un nuevo refuerzo para el equipo.

“Si no tenemos el cupo, tenemos un plantel que tiene alternativas para seguir adelante. Estamos dependiendo de ese refuerzo y, si no llega, hemos arrancado el año sin él y seguiremos igual. Soy optimista porque sé que estamos dentro de los tiempos que este trámite normalmente sale. Así que, de ese punto de vista, baso mi optimismo. Esperemos que así sea”, declaró el argentino.

Además, el propio Dituro había comentado a finales de enero a El Deportivo lo que significa para él este paso para consolidar su carrera en territorio nacional. Mientras aún esperaba el documento, indicaba que “no podría decirlo exactamente, porque al final cada trámite es personal, pero sí estoy dentro de los seis meses desde que inicié el trámite. Creemos que estamos bastante avanzados y que en cualquier momento tendré la nacionalidad”.

Consultado sobre si se sentía chileno o el trámite lo veía más por un ámbito profesional, aseguró que “No, tengo dos hijos chilenos. Imagínate que llevo viviendo en el país más de seis años. Mi cantidad de amigos dentro del país, del fútbol y fuera del fútbol, es mucha. Claro que me siento uno más de este país. Me han recibido increíblemente. Me demuestran muchísimo cariño, como en ningún otro lugar, así que como no voy a sentirme de esta manera”.

Y ahora podrá definir si se siente preparado para enfrentar el desafío de un posible llamado por La Roja. “Esperemos que llegue la carta de nacionalización, que esté todo bien, que se pueda completar y después de eso podría contestar esa pregunta”, respondió en su momento.

Por lo pronto, Dituro deberá prepararse para enfrentar este domingo a Cobresal en Rancagua, duelo que sufrió un cambio en su programación. Durante este martes el propio club confirmó que la ANFP los autorizó a adelantar el duelo para las 19.00 horas de este domingo 12 de febrero.