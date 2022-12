Los millones cambian de mano: el Manchester City es el club que más recibe por los jugadores que fueron al Mundial

El Mundial es, literalmente, una danza de millones de dólares. La cantidad que mueve es virtualmente infinita y, por cierto, alcanza para todos. Sin ir más lejos, la AFA se embolsó US$ 42 millones por levantar la Copa del Mundo. A Francia quizás los US$ 30 millones que percibió por llegar a la final le resulten un buen consuelo. Hasta por clasificar había premio: los combinados que solo llegaron hasta la fase de grupos se llevaron US$ 9 millones.

La repartición continúa. La torta también alcanza para devolverles la gentileza a los clubes que facilitaron a sus jugadores para la realización de la fiesta. Otra vez, los recursos que perciben son proporcionales a la cantidad de jugadores que faciliten y a los días en que, efectivamente, hayan estado al servicio de sus respectivas selecciones. En ese contexto, el que más recaudará será el Manchester City. Según el cálculo del sitio OnlineCasinosDeutschland.com, el club inglés ingresará US$ 5,36 millones por la participación de sus figuras. Más atrás se ubica el Barcelona, que aportó con Antoine Griezmann y Ousmane Dembélé para que el combinado de Didier Deschamps les peleara la corona a los trasandinos hasta último momento. Los catalanes se embolsarán US$ 5,34 millones. Está claro que para ambas entidades, por el poderío económico que ostentan, la cifra puede considerarse anecdótica. Sin embargo, aún así, sigue siendo una retribución poderosa.

Griezmann, en la premiación del Mundial (Foto: Reuters)

El Bayern Múnich también celebra

Alemania lo pasó mal en Qatar. El combinado germano es de los que se tuvo que conformar con el piso de los premios, una situación que no se condice con su presencia histórica en este tipo de eventos, pero uno de sus clubes, el Bayern Múnich, también allegará millonarios ingresos. Los bávaros rozaron los US$ 5 millones. La presencia del marroquí Noussair Mazraoui contribuyó considerablemente a alcanzar esa cifra.

Al PSG, que tenía finalistas de lado y lado, le llegarán US$ 4,65 millones, la misma cifra que al Manchester United. Ambos cierran la lista de los cinco clubes que más ingresos perciben a cuenta de haber facilitado a sus estrellas a las respectivas selecciones un trámite que, por cierto, es obligatorio.

La comparación se puede extender a las ligas. Ahí, los clubes de la Premier League son los más beneficiados, con US$ 47,99 millones. La competencia británica supera con largueza a los de la liga española, que totalizan US$ 26,2 millones. En el tercer puesto aparece la Bundesliga. Los clubes de la Serie A italiana y los de la Ligue 1 francesa cierran los puestos de mayor privilegio.

A nivel latinoamericano, el club que percibirá una mayor retribución será el Herediano, base de la selección de Costa Rica. La entidad centroamericana ingresará casi US$ 1,5 millones. Lo sigue el Monterrey, de México. De los sudamericanos, el que sonríe es River Plate, que recaudará US$ 1.065 millones. Los demás no superaron la barrera del millón de la moneda norteamericana, pero igualmente contarán con recursos que resultarán claves para sus respectivos ejercicios.