“Le faltó personalidad, liderazgo, espíritu guerrero”: históricos excluyen a Matías Fernández de la lucha por ser el mejor 10 del fútbol chileno

Durante la tarde de este martes, Matías Fernández anunció su retiro del fútbol profesional. El volante ofensivo de 36 años dejó atrás una extensa trayectoria, en la cual se incluyen diversos éxitos y jugadas que marcaron época en el fútbol chileno. Ante esta situación, se genera el debate sobre si puede ser considerado como uno de los mejores ‘10′ en la historia del balompié nacional.

Si se miran las estadísticas del “14 de los blancos”, el volante disputó en total 680 partidos, entre los cuales se incluyen sus participaciones en La Roja Sub 17 y Sub 20. En dicha cantidad de encuentros, anotó 124 goles y entregó 111 asistencias, dando un total de 235 aportes directos a gol, lo cual equivale a un promedio de 0.35 por partido.

En su palmarés, Fernández obtuvo mayoritariamente campeonatos locales: el Apertura y Clausura de 2006 con Colo Colo; una Supercopa de Italia con el Milan; Copa y Supercopa de México con el Necaxa; un torneo de Apertura con el Junior (Colombia) y la Copa Chile de 2019 en su retorno al Cacique.

Su oportunidad más cercana de obtener un título internacional a nivel de clubes fue la Sudamericana de 2006, en la cual los albos cayeron en la final frente a Pachuca. Eso sí, nueve años después tuvo su revancha, aunque a nivel de selecciones, coronándose campeón de la Copa América 2015.

Para conocer la postura en el debate, El Deportivo se contactó con distintos jugadores históricos del fútbol chileno, quienes decidieron no incluir a Matigol en el listado de los mejores volantes creativos de la historia nacional.

Constancia y actitud

Leonardo Véliz, por ejemplo, fue tajante en su postura: “No, de ninguna manera se merece estar entre los mejores volantes creativos de Chile. Le faltó mucho, aunque fue mejor de América una vez, yo creo que no entra” señaló el ex jugador de Colo Colo.

Para justificar su postura, el Pollo especifica: “No miro por los logros o donde jugó, a muchos jugadores los miden por el pasaporte, pero no por las habilidades”, a continuación, argumenta: “Al Mati le faltó personalidad, carácter, liderazgo. Siempre se le vio como un jugador muy débil en ese aspecto, no prevalecía como un líder dentro de la cancha. Sí era talentoso, pero no cuenta con lo que han tenido los otros ‘10′: un liderazgo en la cancha cuando las cosas no salen bien. No se echaba el equipo al hombro”.

Colo Colo festejando la obtención del Torneo de Clausura 2006, con Matías Fernández levantando el trofeo.

Adicionalmente, el otro elemento que apunta Véliz en su argumentación es: “Le faltó constancia, porque después de la Copa América no sonó más como un jugador imprescindible en la selección”. Precisamente, después de la Copa América 2015, Matías disputó solamente cinco encuentros oficiales por la selección, siendo titular únicamente en dos ocasiones, de las cuales en una (contra Argentina) alcanzó a jugar solo siete minutos y debió salir sustituido producto de una lesión.

Jorge Aravena, por su parte, elogió a Fernández, pero se mostró contrario a la idea de ubicar por posiciones a los mejores dentro de un listado: “Fue un gran futbolista. Para mí, eso de ubicar en primer o segundo lugar me parece una idiotez, pero de que fue un buen futbolista, sí lo fue, y un extraordinario profesional del fútbol”.

Eso sí, el Mortero compartió la opinión de Véliz a la hora de describir las cualidades que le faltaron a Matías: “Sí, tal vez le faltó constancia y actitud, Matías fue siempre un hombre muy pasivo, le faltó quizá un poco más de espíritu guerrero, pero las cualidades técnicas las tenía para regalar”.

Jorge Contreras, subcampeón de la Copa América 1987 con Chile, apoya la idea de reconocer a Matías en esta categoría, pero con un límite: “Como uno de los mediocampistas ofensivos destacados de Chile, sí, pero como el mejor ‘10′ no”.

Al igual que en los casos anteriores, el ex Universidad Católica apuntó a la falta de constancia que tuvo Fernández en su trayectoria: “Llegó un momento en su carrera que se frenó. Tras todo lo que había logrado jugando por Colo Colo, hubo un freno y se empezó a perder esa magia, ahí es donde él ya cambia un poquito y no vuelve a ser el mismo que conocimos. En eso, creo que le faltó la continuidad para poder seguir repitiendo actuaciones como las que nos había mostrado”.

Autoproclamación de Valdivia

En julio de 2022, el Mago Valdivia declaró que, en su opinión, es el mejor ‘10′ en la historia de Chile. En dicha ocasión, los históricos del fútbol nacional negaron rotundamente que fuera el número uno, aunque lo reconocieron como uno de los mejores. Ahora, siete meses después, Pollo Véliz sigue valorando el fútbol de Valdivia: “Entra dentro de los ‘10′ más talentosos del fútbol chileno, concuerdo plenamente. Cuando el equipo se nublaba, él aclaraba el juego, esos son los jugadores valiosos, aunque no concuerdo con muchas cosas de su personalidad”.

Mago Valdivia vistiendo su clásico dorsal '10' en la selección chilena.

El Mortero es rotundo en su decisión: “No, pero sí fue un gran habilitador y pasador. Su gran virtud es que era un gran habilitador entre líneas, tenía una visión entre los espacios increíble”. Eso sí, también señala cuál era el principal problema de Valdivia: “Que siempre había algo que no le permitía mostrar toda su capacidad, como las lesiones, por ejemplo”.

En favor del Mago, Coke Contreras lo elogia con plena seguridad, aunque tampoco lo posiciona como el número uno: “Sí entra en el listado, es uno de los mejores”. De hecho, el nacido en Lo Barnechea establece su propio podio de los mejores volantes creativos de la historia chilena: “Me quedo con Chamaco Valdés, Coto Sierra y Jorge Valdivia, yo gozaba viéndolo jugar porque era muy inteligente. De igual forma hay muchos más, como Carlos Reinoso, Jorge Aravena, Jaime Riveros, etc.”.

Los favoritos de los históricos

A la hora de referirse a los mejores volantes creativos que presenció, Leonardo Véliz declaró: “Carlos Reinoso para mí es excelente, jugué con él y es un talento tremendo. Para qué hablar de Chamaco Valdés, Cuá Cuá (Enrique) Hormazábal, y así hay muchos más que tenían cualidades como las de Matias, pero con gran personalidad, que es lo que le faltó”.

Jorge Aravena, a pesar de expresar que no le gusta posicionar a los jugadores en listados, sí tiene la idea clara sobre quien es el mejor ‘10′ que vio jugar: “Jorge Toro, sin ninguna duda. Era un hombre de gran capacidad de juego y un ícono del Mundial del ‘62, donde marcó gran diferencia, su partido contra Yugoslavia me convenció de que es el mejor mediocampista de nuestro fútbol”.

Jorge Toro recibiendo un homenaje en el Estadio Monumental. Foto: Agencia Uno.

Jorge Toro disputó cinco de seis encuentros posibles en el Mundial que se jugó en territorio nacional. Anotó dos goles: uno contra Italia en la “batalla de Santiago”, y otro contra Brasil en semifinales. Además, fue capitán en el mencionado partido frente a la Verdeamarela, y en el encuentro por el tercer puesto frente a Yugoslavia. Adicionalmente, fue el primer chileno en ser transferido al fútbol italiano, específicamente a la Sampdoria.

A modo de sentencia, el Mortero aprovechó de expresar: “¿Cuál fue el mejor mediocampista goleador? Jorge Aravena, las estadísticas lo dicen”. El “Cañonero de América” tiene el registro de ser el máximo goleador chileno en un año calendario, con 58 anotaciones en 1983 siendo mediocampista. Además, es el chileno con más goles de tiro libre en toda la historia, con 62, cuatro más que Jaime Riveros, quien ostenta el segundo lugar.