Marcelo Barticciotto repasa la carrera de Matías Fernández: “Quizás no alcanzó su mejor rendimiento en Europa, pero por algo se quedó tanto tiempo”

Ayer, Matías Fernández informó que había tomado la decisión de retirarse de la competición tras casi 20 años de carrera. Ante la noticia, las palabras de agradecimiento y halagos no se hicieron esperar.

Marcelo Barticciotto, hoy panelista de radio Cooperativa, aprovechó su espacio de analista deportivo para brindar unas palabras de despedida a Fernández tras oficializar su retiro del profesionalismo. “Su carrera es envidiable. Muchos de nosotros la quisiéramos tener, jugó en equipos grandes de Europa, salió campeón de América”, expresó el emblema albo.

Posteriormente, Barticciotto repasó su paso por el extranjero. “Se mantuvo en Europa muchísimo tiempo, que eso no es fácil, más allá de no poder alcanzar el rendimiento que había tenido acá. Es un chico muy bueno como persona, humilde y profesional, yo lo que puedo decir son puras cosas buenas”, enfatizó el ex Cacique.

Continúo agregando que: “la verdad es que hablar de Matías es hablar de un gran tipo, posee una carrera notable. Quizás no alcanzó su mejor rendimiento en Europa, pero por algo se quedó tanto tiempo”, dice. Asimismo, también hace la contraparte al indicar que “como lo vi acá, no lo presencie en ningún otro lado. En ese Colo Colo simplemente brilló, que además era un gran equipo”, apuntó Barti.

Ante lo expuesto, deja en claro que “no quiere decir que haya andado mal en el resto de los equipos, porque uno cuando va a Europa tiene que cambiar su forma de jugar, no puede jugar igual, y se transformó en un jugador más táctico y más a la orden de lo colectivo que de la forma individual que muchas veces lo hizo brillar”, argumento Barticciotto.

En el cierre de sus palabras, también dejó unos segundos para abordar el icónico penal de Mati Fernández ante Argentina por la final de la Copa América 2015. “Inalcanzable para el guardameta. No es fácil patearla ahí, hay que pegarle muy bien a la pelota. Con mucha dirección y fuerza, es muy riesgoso patear un penal de esa forma”, expresó.

Bajo lo descrito, argumenta: “El arquero se la jugó hacia ese costado y la pelota se le metió arriba porque iba con fuerza y dirección. Sin duda, muy bien pateado el penal. Además, ser el primer pateador y concretar, siempre te da una seguridad para los compañeros que van a patear después”, sentenció.