En Argentina reaccionan con todo a la grave acusación de Chandía contra Tinelli: “Es poco serio, es un delirio”

Carlos Chandía generó una polémica que traspasó la frontera. El exárbitro FIFA acusó a Marcelo Tinelli, ex presidente de San Lorenzo y reconocido comunicador argentino, de intentar sobornarlo en la previa a un duelo de la Copa Libertadores 2009, en la que el equipo transandino se mediría frente Libertad de Paraguay.

Chandía confesó haber recibido un llamado sospechoso y quedó incrédulo. “Un día llegaron dos tipos a Concepción, me llamaron curiosamente de Santiago y me dijeron que venían a Concepción. Le pedí a un amigo de Coihueco que me acompañara porque no entendía nada”, comenzó expresando el ex árbitro a Radio Futuro.

En la entrevista, el actual alcalde de Coihueco detalló lo vivido en la ciudad penquista. “Fui al aeropuerto, los pasé a buscar, y luego me pidieron pasar a un banco para cambiar unos dólares. Posteriormente, fuimos a almorzar, y ahí los tipos me dijeron: ‘Tinelli lo único que desea es ser campeón’. Seguí escuchándolos, salimos a caminar a la playa y luego los voy a dejar al aeropuerto. Ahí les dije que se habían equivocado de individuo”, confesó.

Después de eso, el juez nacional fue aún más categórico y le dejó en claro a los individuos que no tenía ninguna intención de ser sobornado para el duelo de fase de grupos. “Díganle a ese tal Tinelli que si aparece en el camarín, le voy a pegar una patá en la raja (sic) que no se le va a olvidar nunca. Así que váyanse de aquí, no los quiero ver más y ojalá lleguen bien a sus casas no más, hueones (sic)”, comentó muy molesto. En el partido en cuestión, Libertad finalmente se impuso a San Lorenzo por 2-0.

Las palabras del exárbitro tuvieron rápida respuesta en Argentina. El medio Olé publicó un reportaje en el que aseguran que se comunicó con el círculo más cercano de Tinelli, que desmintió las acusaciones. “Olé fue a buscar el descargo del ex pope cuervo y desde su entorno lo tomaron casi como algo gracioso. “Es un delirio. Poco serio””, dice el medio Olé.

“En 2009 Marcelo no era dirigente, nunca lo vio a Chandía y jamás hizo eso. La verdad es que es cómico, o tragicómico, lo que dice ese señor”, agregó el mismo medio.

El portal argentino detalla que Tinelli, durante la época mencionada por Chandía, colaboraba como parte del Grupo Inversor que acercaba jugadores y encabezaba el área de marketing del club, pero no tenía ningún cargo dentro de la Comisión Directiva.

El mismo portal transandino cierra de la siguiente manera. “Lejos de generarles preocupación, desde el círculo más íntimo de quien fuera presidente del CASLA entre 2019 y 2022 cuando renunció tras estar un año de licencia, siguieron restándole seriedad a lo dicho por el ex árbitro. ‘Supuestamente denuncia a Tinelli, pero nunca lo vio a Tinelli. O sea, dice que se le aparecieron dos tipos en Chile como representantes de Marcelo y los sacó a patadas... ¡Es una locura!´”, cerraron.