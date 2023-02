Delio Onnis, goleador histórico de la Ligue 1: “La temporada de Alexis Sánchez en Francia ha sido mejor que la de Messi, de eso no hay dudas”

El caso del exdelantero Delio Onnis es particular. Nacido en Italia, en 1948, emigró a los tres años a Argentina. Después de jugar tres años en Gimnasia y Esgrima de La Plata, en 1971 fue transferido a Stade de Reims del fútbol galo, donde jugó 15 temporadas para consagrarse máximo artillero histórico del fútbol de ese país, tras anotar 172 goles. Desde Argentina, donde comparte su tiempo junto con su casa en Mónaco, el exdelantero atiende a El Deportivo para comentar la primera temporada de Alexis Sánchez, es que lo tiene entre “los mejores refuerzo”, como dice el ítalo-transandino.

Imagino que celebró la Copa del Mundo lograda por Argentina…

Claro que la disfruté, pero hasta ahí no más (ríe)… Lo que más me gustó fue cuando se confirmó que la final era entre Argentina y Francia. No te olvides que tengo hijos franceses. Entonces, estaba medio complicado por eso. Pero me dejó muy muy contento el título de Argentina.

¿Tuvo el corazón dividido en la final?

El partido en sí mismo fue muy lindo, llamativo, muy emocionante. Tuvo todos los matices, fue bárbaro. Para mí, fue una final muy familiar, compartida.

¿Qué le ha parecido esta la primera temporada de Alexis Sánchez en Marsella?

Lo he visto muy bien y no me sorprende para nada. Es un jugador de muy alto nivel y aunque ya tenga cierta edad todavía logra grandes performances. Ha sido una temporada perfecta.

¿Ha sido una de las buenas noticias de Olympique de Marsella?

Ha sido el jugador más determinante en la temporada para Marsella. Sobre todo, por los números que ha logrado. Incluso se ha perfilado como una de las grandes figuras del torneo. Está jugando bien, está haciendo muchos goles, con un fútbol a alto nivel. No hay nada malo que decir sobre el chileno.

Delio Onnis, máximo artillero de la liga francesa, cree que el tocopillano es uno de los mejores de la temporada.

¿Es el mejor futbolista Ligue 1 en estos momentos?

Yo creo que puede estar en un podio, pero no exageremos todavía. Hoy en día hay muchos monstruos en la liga francesa. Si bien estará dentro de los mejores, no creo que esté por sobre Kylian Mbappé, por ejemplo. Si hablamos del delantero de PSG, listo, se acaba la discusión.

¿Y cómo lo evalúa como refuerzo?

Sánchez está entre los mejores fichajes del torneo francés, incluso puede llegar a instalarse como el mejor. Pero me puedo equivocar… Es que yo tengo una predilección con Mbappé, lo conozco desde niño en el Monaco, es como mi hijo, tengo una debilidad por ese futbolista. Se me hace muy difícil, pero es un gran campeón.

¿Es el jugador más determinante del equipo en esta temporada?

Sánchez es uno de los grandes culpables de todo lo bueno que hoy está haciendo Marsella. Pero en Francia hay que ganarle a Paris Saint-Germain para ser campeón.

Ya lo eliminaron de la Copa de Francia…

Esta bien que lo hayan eliminado en la Copa de Francia, pero el torneo es otra cosa. Olympique tiene buenas armas, pero le falta la puntada final para llevarse el título más importante.

¿El chileno es una de esas armas?

Tiene 34 años y está en un gran momento. En Marsella la gente está muy caliente, lo quiere mucho. Es la figura del equipo en esta temporada. Si lo coronara con el título, sería otra la discusión. Pese a que el PSG no está jugando muy bien, será muy difícil arrebatarle el título.

¿Y cómo evalúa la temporada de Lionel Messi en Paris Saint-Germain?

Lionel Messi tiene muchos altibajos, porque jugó la Copa del Mundo, debe de estar un poco cansado y con la edad que tiene debe tener mucho cuidado, tiene que descansar mucho.

¿Quién ha hecho un mejor torneo en esta Ligue 1, Sánchez o Messi?

La temporada de Sánchez en Francia ha sido mejor que la de Messi. Por ahora el chileno lo supera, de eso no hay dudas.