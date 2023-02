Henry no oculta su devoción por Alexis Sánchez: “En el Arsenal me hizo soñar; te sientes obligado a seguir su ejemplo”

Alexis Sánchez sigue sumando elogios. Su doblete frente al Clermont, en la victoria del Marsella por 2-0, hizo que otra vez los históricos del fútbol francés sacaran la voz para alabar sus condiciones.

Los primeros que destacaron su presentación fueron los medios locales. “Liderados por su amuleto, Alexis Sánchez, autor de un doblete, los olímpicos se impusieron 2-0 en el césped de Clermont, la noche del sábado en la jornada 23 de la Ligue 1. El OM se acerca al PSG, derrotado en Mónaco (1- 3)”, inicia diciendo el periódico L’Equipe.

“Ya como goleador esta semana, Sánchez anotó dos veces y permitió que el Marsella recuperara el segundo lugar, cinco puntos detrás del París Saint-Germain. Autor de un doblete, Alexis no ha perdido ninguno de los últimos 48 encuentros en los que ha marcado. El chileno anotó sus goles ocho y nueve de la temporada en la Ligue 1. Amuleto de la suerte”, agregan.

Por otra parte, el medio Foot Mercato también tuvo palabras positivas para el tocopillano. “En seis días, Alexis Sánchez tuvo que pasar por todas las emociones. Pero, sin duda, es uno de los hombres fuertes de la bella semana marsellesa. Acaba de vivir una semana completamente loca. Esto había comenzado el domingo pasado con el segundo tiempo del OM-Niza (derrota 1-3 para el OM) y culminó este sábado por la noche con la victoria del Olympique de Marsella en Auvergne, ante el Clermont Foot y un bonito doblete”, expresan.

Es que el tocopillano ha logrado firmar un arranque de temporada que no deja a nadie indiferente. En Marsella suma 11 goles en sus primeros 27 partidos, una cifra que no lograba desde 2015, cuando anotó 17 conquistas en igual cantidad de duelos.

Thiery Henry, el histórico delantero francés, quien también destacó con la camiseta del Arsenal, no esconde su admiración por Alexis.

“En Arsenal, me hizo soñar. Se fue, pero siempre me gustó su juego, la forma en que presiona. Todos sabemos que es de calidad, pero en el Inter me dije a mí mismo: ‘Ha empezado a declinar’. Pero honestamente, ahora en Marsella...”, comentó en Amazon Prime.

“Fui a verlo el día después de un partido. El hombre estaba en una cinta de correr para hacer sprints. Es un modelo a seguir, también en el campo y fuera de él. Cuando ves a un jugador así, que lo ha ganado todo, se comporta así, te sientes obligado a seguir su ejemplo”, agregó el exatacante.

Otro de los históricos franceses que destacó al chileno fue Bixente Lizarazu, quien destacó como uno de los integrantes del equipo galo que consiguió la Copa del Mundo en 1998. “Se adapta perfectamente al juego de Igor Tudor, es el más importante. Ha sido ultraeficaz y decisivo desde el comienzo de temporada. Trabaja para el equipo, es un líder en la lucha”, señaló.

Alexis Sánchez y Marsella se preparan para su próximo desafío. En la Ligue 1, en condición de visitante. el equipo del chileno visitará al Toulouse de Gabriel Suazo, el excapitán de Colo Colo.