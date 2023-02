Alexis Sánchez brilla más que Messi y Neymar: un notable Marsella elimina al PSG de la Copa de Francia

El Olympique de Marsella se dio un gran gusto: superar al París Saint-Germain y dejarlo fuera de carrera en la Copa de Francia. Haciendo el mejor partido del año, por el nivel mostrado y el linaje del rival, venció 2-1 al PSG y clasificó a los cuartos de final del torneo, con una destacada actuación de Alexis Sánchez. La figura de la cancha.

El Stade Velodrome recibió una nueva versión de Le Classique, el gran duelo del fútbol galo, cuya rivalidad ha ido acrecentándose a lo largo del tiempo. El seleccionado nacional fue el centrodelantero titular del local, con la 10 en la espalda. En esta competencia, los titulares deben salir ordenados del 1 al 11. En los parisinos, Lionel Messi y Neymar eran estelares, mientras que Kylian Mbappé era la principal ausencia por lesión. Además de tratarse de un clásico, era una eliminatoria a partido único. Por lo tanto, era todo o nada.

El OM lo entendió así en el primer tiempo, lapso en el cual fue muy superior. Si bien el marcador no lo demostraba, el equipo de Igor Tudor hizo del riesgo y la presión sus armas para minimizar el poderío del millonario cuadro de capitales qataríes. El duelo tuvo un arranque caliente, de alto voltaje. En una de las primeras jugadas del duelo, el Marsella reclamó un penal por mano, pero no hubo sanción. No hay VAR en esta etapa de la Copa.

Como se describe anteriormente, el cuadro más popular de la Ligue 1 asumió riesgos, atacando con mucha gente, por momentos arrinconando al PSG en su territorio. El sostén del líder de la liga era el portero. Gigio Donnarumma. Por contraparte, se exponía a los contragolpes de Messi y Neymar al quedar mano a mano en el fondo. En ese contexto de un equipo atrevido, Alexis Sánchez cumplió con una labor impecable. Siendo el centrodelantero, con características distintas a las de un 9 tradicional, salía de la posición para no referenciar a los zagueros y entrar en la interacción en todo el frente del ataque.

En los 29′, un dudoso penal se cobra a favor del Marsella, por falta de Sergio Ramos sobre el turco Ünder. El tocopillano asume la ejecución y concreta con distinción. El referente de la Roja engaña al golero italiano, lo manda hacia su derecha, y abre la cuenta en los 31′. El resultado era justo por el desarrollo del partido y erigía al chileno como uno de los mejores valores, más allá del gol.

Las acciones más peligrosas del PSG sucedieron en la parte final del primer tiempo. En los 40′, un remate bajo de Neymar dio en un poste. Ya en el tiempo agregado, llegó el empate. El Marsella perfectamente pudo irse al descanso con más de un gol de ventaja, sin embargo debió masticar un amargo 1-1. Un cabezazo de Ramos empató para los de París. Mucho premio para los de Galtier.

Para la segunda parte, el Olympique tenía que sacarse la frustración del empate y continuar con su planteo de presión alta, hasta que alcanzara el tanque de gasolina. Y llegó la ventaja en el minuto 57, mediante un potente remate de Ruslan Malinovskyi, quien capturó el balón tras un intento fallido de Sánchez, abortado por un rival. Un golazo para el 2-1. La obligación era del PSG en remontar el marcador y subir considerablemente su nivel.

Hacia la parte final del encuentro, fue la visita la que se adueñó del control de la pelota, sin una idea nítida. La esperanza era alguna acción individual de Messi o Neymar, o tal vez una combinación entre ambos cracks. El Marsella, que había hecho un gran esfuerzo físico, defendió más cerca del meta Pau López y aguantó los embates. En los 90′, bajo una ovación, salió reemplazado Alexis por Vitinha.

En los descuentos, se anula un gol de Ramos por fuera de juego. Un susto para el local. El zaguero español se fue de 9 en los minutos finales y estuvo a un paso de estirar la definición. El Marsella dio un golpe y se pone el cartel de candidato para la Copa de Francia.

Suazo clasifica

En otro partido del día, el Toulouse obtuvo su pase a la siguiente ronda tras vencer por 3-1 al Stade de Reims, con presencia en la cancha de Gabriel Suazo. En su retorno a la titularidad en la escuadra violeta, el ex Colo Colo tuvo una correcta participación por la franja izquierda. Paulatinamente, el seleccionado nacional se está ganando un espacio para el entrenador Philippe Montanier, pese al poco tiempo que lleva en Francia.

En los 23′, se pusieron en ventaja con un autogol de Yehvann Diouf. Los otros tantos del Toulouse fueron de Zakaria Aboukhlal (35′) y Farés Chaibi (62′). El descuento para la visita fue de Jens Cajuste (89′).