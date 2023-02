¿Indirecta para Pellegrini?: capitán del Betis lanza duro mensaje en las redes sociales

El Betis de Manuel Pellegrini sumó este fin de semana una alegría que parecía calmar los ánimos. La victoria frente al Almería dejaba atrás las dos derrotas consecutivas (Barcelona y Celta de Vigo), que alejaron a la escuadra del Ingeniero de la zona de Champions.

Sin embargo, su capitán, Joaquín, envió un mensaje en las redes sociales que, según la prensa española, apunta directamente a Pellegrini. El futbolista de 41 años no está teniendo el protagonismo que espera, pues en la presente 2023 suma apenas 46 minutos. Se le suman los 60 que disputó de inicio en el duelo ante el Ibiza Islas Pitiusas en la Copa del Rey.

La situación tiene incómodo al volante, quien la temporada pasada renovó hasta diciembre de 2023. Y, en sus redes sociales, lo dejó en claro: “Soy de los que confía, demuestra y espera, pero también sé callar, irme y no perder el tiempo”, dijo en su cuenta de Instagram.

El berrinche de Joaquín no ha dejado de llamar la atención en la interna del club. Al momento de renovarle durante la temporada pasada, la dirigencia le advirtió que durante el 2023 cumpliría un rol más secundario. Se buscaba aprovechar su experiencia en el fútbol español.

La semana pasada, el histórico bético adelantaba su incomodidad. “Me sigo cabreando cada vez que no me veo en el once. Intento darle la vuelta a la tortilla y competir”, afirmaba Joaquín Sánchez. “Ha habido momentos en los que no lo ha pasado bien. No entendía muchas cosas, porque se entrena y lucha como el que más y es algo que no ha llevado bien. (...) Sé que no estoy para jugar 90 minutos todos los partidos porque es difícil, pero sé que estoy para algo más. Puedo aportar algo más y es una pelea interna mentalmente. He aceptado que mi papel es otro, pero ese punto de decir ‘pues no’ es lo que me mantiene vivo”, complementaba el capitán bético.

Pellegrini no ha dejado de hablar del jugador formado en el conjunto de Sevilla. Hace algunos meses destacaba su aporte al grupo. “Lo conozco de la etapa en Málaga, lo lleve de Valencia a Málaga estuvimos tres años y hay una gran relación. Ha vivido cambios posicionales conmigo, ya no era sólo un buen jugador de banda, sino que le daba mucha importancia a su capacidad técnica. Es muy fácil llevarle porque tiene virtudes importantes”, decía el Ingeniero. “(...) No es que tenga mucha edad, es que es un jugador viejo ya para jugar al fútbol, pero lo que hace no lo hace nadie, sólo él. Y lo hace, primero, porque tiene un físico absolutamente privilegiado. Segundo, porque tiene una capacidad técnica fuera de lo normal, de un nivel muy alto”, lo alabó.

Betis se medirá el próximo sábado frente a Valladolid, en su misión de seguir sumando unidades que lo acerquen a puestos de Champions League. Hoy marcha en la quinta posición, a cuatro unidades del Atlético de Madrid, el último clasificado al torneo más importante de clubes en Europa.