La ANFP le da un portazo a O’Higgins y los obliga a recibir a los hinchas de Universidad de Chile

En la ANFP no accedieron a la petición de O’Higgins. Desde la sede de Quilín, en una carta que va dirigida a Pablo Hoffman, el presidente del cuadro celeste, la casa que rige al fútbol chileno notifica a los de la Sexta Región que deberán recibir a los hinchas de Universidad de Chile, pese a la negativa inicial de la escuadra que dirige Pablo de Muner.

La misiva asegura que “luego de analizada la situación, la normativa que regula a la Asociación y otros antecedentes tenido a la vista tales como el correo electrónico de la autoridad regional de Estadio Seguro, señor Pablo Yarra, donde manifiesta que por su parte no hay inconveniente para cumplir con el 5% del público visitante, según señalan las bases del torneo; el directorio de la ANFP ha resuelto no acceder a lo solicitado, por no acompañarse antecedentes fundados que motiven tal decisión”, advierte el documento de la ANFP.

Durante esta mañana, la delegación de provincial culpó directamente al equipo de la Sexta Región de querer excluir a los fanáticos estudiantiles. “El pasado martes 7 de febrero, el club O’Higgins realizó una propuesta de partido que incluía acceso de público visitante. En reunión de coordinación, considerando la emergencia que se vive en el centro sur del país y la redistribución de las fuerzas policiales en apoyo hacia esta catástrofe, se le solicitó al club organizador O’Higgins, que redujera en un 50% el aforo para el público visitante”, advierte la oficina pública.

Es más, en la misma información establecen que “permitiría respetar tanto el principio de la equidad deportiva, como el mínimo que establece la normativa de la asociación que cobija la competencia”. Incluso, la delegación presidencial insiste que “esta autoridad regional manifestó, nuevamente, su disponibilidad para respetar el aforo mínimo señalado por las bases del Campeonato de Primera División”.

La carta de la ANFP, en tanto, ahonda en los reclamos del cuadro celeste. “Los partidos disputados sin público de Universidad Católica en el Estadio San Carlos de Apoquindo en el transcurso de 2022- no tuvieron su origen en autorizaciones de directorio de la ANFP, sino en resoluciones de la autoridad”, cierran.

En la U, en tanto, ya habían advertido a O’Higgins por su intención de dejar a sus fanáticos fuera del duelo. “Lamentamos que O’Higgins anuncie que este domingo ante la U solo recibirá “público local”. Esperamos que el club recapacite y las autoridades reviertan esta decisión”. Posteriormente, agregan: “Como institución creemos en un trato igualitario. Los derechos y deberes son para todos”.

Finalmente, el club sentencia con la siguiente advertencia: “De mantenerse esta medida, que va en contra de las bases del Campeonato, nos reservamos el derecho de hacer las denuncias respectivas ante los tribunales de la ANFP”.

El duelo entre O’Higgins y Universidad de Chile se disputará este domingo a las 18 horas, en el estadio El Teniente de Rancagua.