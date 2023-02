El oscilante momento de Brayan Cortés que inquieta en Colo Colo

Brayan Cortés hoy es uno de los referentes del camarín de Colo Colo. El arquero fue una de las figuras del Cacique durante la temporada pasada, donde levantó el título del Torneo Nacional y cerró la temporada con la valla menos batida. Sin embargo, el presente no es del todo auspicioso para el iquiqueño, quien tuvo gran responsabilidad en el gol del empate de Everton el domingo pasado y ha recibido ocho goles en cuatro fechas, casi la mitad de lo que recibió durante todo 2022 en el certamen local.

En el Monumental hay un cierto grado de inquietud por el portero. Su rendimiento ha sido oscilante, pero también gran parte de ello se explica en la irregularidad de la defensa, algo que, según su entorno, es una situación que no lo tiene contento y que le inquieta. Las salidas de Óscar Opazo y de Gabriel Suazo más la lesión de Emiliano Amor y las complicaciones de la dupla de centrales compuesta por Maximiliano Falcón y Ramiro González han resentido el funcionamiento en el fondo del Cacique y eso se ha traducido en la gran cantidad de goles que ha recibido. Otro dato más: el adiós de Leandro Stillitano, el asistente encargado de trabajar con los puestos defensivos que decidió tomar la banca de Independiente, también ha sido una ausencia difícil para el plantel.

Un ejemplo de eso fue lo que sucedió en Rancagua, donde la banda derecha, a cargo de Jeyson Rojas, fue un verdadero pasadizo para los jugadores de O’Higgins. Y sin ir más lejos, el tanto de Alejandro Henríquez se dio por una arranque por esa misma zona. Lo que vino después fue un tanto extraño para el nivel del Cortés, quien tardó en el despegue y no logró reaccionar a tiempo al disparo del jugador oro y cielo.

Internamente también existe una competencia interesante en el arco popular, ya que con la llegada de Fernando de Paul, la segunda valla menos batida del año pasado, la vara en los entrenamientos se elevó, a diferencia de la temporada anterior en la que su suplente fue Omar Carabalí, quien terminó saliendo a préstamo por no estar en los planes de Gustavo Quinteros. El Tuto apuesta a pelear mano a mano la titularidad y su llegada también responde a una eventual transferencia al extranjero del 1 del Cacique. E, incluso, más atrás también hay otra disputa: la de Eduardo Villanueva y el ex Universidad Católica, Martín Ballesteros, quien se sumó la semana pasada.

Asimismo, De Paul ya cuenta con el antecedente de su paso por Universidad de Chile, donde terminó quitándole el puesto a Johnny Herrera, lo que terminó acelerando la salida del emblemático portero azul.

La Roja y Europa

Y si de la Selección se trata, a Cortés le aparece otro competidor: Matías Dituro. El arquero de Universidad Católica recibió hace un par de semanas la nacionalidad chilena, por lo que es elegible para defender a la Roja. Eso generaría una lucha más por el arco, a la que eventualmente podría sumarse Gabriel Arias, todo esto pensando en que Eduardo Berizzo ha intentado buscar alternativas a Claudio Bravo, quien cumple 40 años en abril.

Por otro lado, el portero no esconde su deseo de partir. Lo ha manifestado en varias ocasiones. “Estoy acá muy feliz, orgulloso. Tengo sueños de emigrar, si se llegase a dar la oportunidad, pero eso lo decide el tiempo, mi estilo de juego y cómo me desarrollo en cada partido”, comentó durante la pretemporada. Y precisamente esos sueños de emigrar lo han puesto en la órbita de equipos del extranjero, pero hasta ahora no se ha podido concretar.

La preocupación del portero también pasa porque, a un paso de cumplir 28 años, está en una edad ideal para fichar en el extranjero. Ha sido sondeado desde varios clubes europeos y su agente Fernando Felicevich maneja alternativas. Si bien el portero renovó en Colo Colo, esto no sería un impedimento para partir. Así, junio aparece como un mes clave para dar el esperado salto.