El Betis de Pellegrini y Bravo enfrentará al Manchester United en la Europa League

El Betis de Manuel Pellegrini y Claudio Bravo conoció este viernes a su próximo rival para los octavos de final de la Europa League. Tras el sorteo quedó determinado que el conjunto verdiblanco se enfrentará al Manchester United.

La serie, se llevará a cabo en partidos de ida y vuelta. El primero tendrá a la escuadra hispana como visitante el próximo 9 de marzo, mientras que la revancha será en el Benito Villamarín el 16 del mismo mes.

Este será un rival muy complicado para el técnico nacional, considerando que en la ronda de dieciseisavos de final los Diablos Rojos dejaron en el camino al Barcelona de Xavi Alonso. Tras igualar 2-2 en el duelo de ida, los ingleses debieron remontar para quedarse con el segundo partido por 2-1.

“Tenemos muchos jugadores con carácter en este equipo: Varane, Casemiro, Bruno... Son ganadores. No se pueden ganar títulos con solo once jugadores, necesitas una plantilla completa, necesitas rotaciones, diferentes variantes”, aseguró el técnico Ten Hag tras ganar a los azulgranas.

Así, quien salga victorioso de esta llave avanzarán a los cuartos de final donde deberán esperar un nuevo sorteo (17 de marzo) para determinar los cruces de dicha ronda y las semifinales.

Otros duelos interesantes que quedaron fijados son el Sevilla de Jorge Sampaoli contra el Fenerbahce de Turquía, además del Sporting de Lisboa contra el Arsenal, actual líder de la clasificación de la Premier League.

Concentración

Por lo pronto, el foco del Real Betis deberá estar puesto en el Elche, su próximo rival en la liga española al que enfrentan hoy desde las 17.00 horas de Chile. Un partido muy importante para reafirmar a la escuadra dentro de los primeros puestos de la clasificación.

“En cada partido uno tiene que tener la confianza de poder sumar en la medida en que hagas las cosas bien dentro del campo. Si creemos que contra el Elche podemos hacer menos cosas no vamos a sacar los tres puntos. No estamos pensando en la Europa League ni en el Madrid, estamos pensando en sumar tres puntos más que nos mantendrían en la misma posición en la tabla y ya veremos qué hacen nuestros rivales, tanto los que vienen por abajo bastante cerca, como Atlético de Madrid o Real Sociedad que tienen partidos fuera para ver si podemos recortar puntos. Tenemos que estar centrados en los partidos y no en buscar el objetivo final”, aseguró ayer Pellegrini en la conferencia de prensa previa al duelo.

Sobre su rival indicó además que “es bastante extraño que el Elche esté en esa posición, venía haciendo buenas campañas con buenos jugadores y todavía los tiene. Si tiene nueve puntos refleja una realidad, pero creo que hay muchos partidos en los que quizás ha merecido mejor resultado. Es un equipo que tiene jugadores técnicamente bien dotados, que son peligrosos en ataque así que tenemos que entrar al campo no pensando en lo que ha hecho el Elche esta temporada si no en lo que tenemos que hacer nosotros, que es intentar jugar ante un equipo en su casa de la mejor manera si queremos puntuar. Porque aunque ha tenido pocos puntos, recién se impuso al Villarreal y el Espanyol le ganó en el último minuto”.

Por último, se refirió a la salida del director deportivo Antonio Cordón y a la búsqueda del club por un reemplazante. “Yo he trabajado con muchos directores deportivos, la relación entre técnico y director deportivo es muy importante, sin lugar a dudas. Pero no soy yo la persona encargada de decirle al club a quién tiene que contratar porque no me corresponde. Es el club el que tiene que elegir un director deportivo que crea que le puede dar al club lo que necesita para su desarrollo. Habrá distintas alternativas, pero no es mi tarea designar a alguien ni dar nombres”.

Las llaves de los octavos de final de la Europa League