¿Por qué no juega Lucas Assadi?: las razones de Mauricio Pellegrino para dejar en la banca al 10 de la U

El partido entre Universidad de Chile y Palestino quedó grabado en la cabeza de Mauricio Pellegrino. Los azules perdieron por 0-2, con una baja presentación del equipo laico. Más allá de la opaca presentación, y de las posteriores críticas, hay una imagen que el estratega retuvo en su cabeza. Bruno Barticcioto tomó el balón, eludió a varios rivales y anotó un golazo. A pocos metros, sin mucha actitud de intentar frenar el embate, Lucas Assadi miró como el jugador árabe definía frente a la salida de Cristóbal Campos.

Esa jugada, de alguna manera, resume lo que hoy tiene en la banca a Lucas Assadi, quizás el jugador más talentoso en Universidad de Chile. El 10 azul no logra acomodarse a un esquema en el que el DT exige que todos defiendan. El transandino se lo ha dicho y lo ha repasado en diferentes oportunidades con el volante azul. Incluso, le ha exhibido videos de Mbappé, entre otras estrellas mundiales, en la que les demuestra que todos ayudan en las fases defensivas.

Es que de la marca nadie queda liberado en los equipos de Pellegrino. Ni siquiera Darío Osorio, quien en Rancagua, al momento de bajar a volantear por la zona izquierda, en el cambio de esquema que dispuso Xavier Tamarit, se salvó de perseguir a los jugadores celestes. Muchos valoran el esfuerzo que realizó el jugador estudiantil y lo anotan como una de sus mejores presentaciones en la era Pellegrino.

Pellegrino sabe que Assadi está en una etapa clave de su formación. Por eso mismo, el DT quiere aprovechar su experiencia en Europa para transmitirle cada elemento que pueda ser clave para que logre triunfar, si es que logra dar el paso al Viejo Continente.

Ayer, en conferencia de prensa, Mauricio Pellegrino hizo un fuerte llamado de atención frente a las constantes preguntas sobre la titularidad de Assadi. Muchos esperaban que llegando desde el Sudamericano Sub 20, el talentoso volante fue titular indiscutido. Sin embargo, apenas ha sumado 29′ frente a Palestino, los últimos 16′ contra Magallanes y contra O’Higgins no saltó al campo de juego.

“Nosotros elegimos lo que creemos que es mejor para cada partido, eso no quita el potencial que tenga Lucas ni desmerecerlo a él por sobre otro”, comenzó diciendo el DT. “Tanto a él como a los otros jugadores jóvenes hay que ayudarlos y apoyarlos para que sigan creciendo. Nos va a ayudar mucho, cada semana entrena mejor, es un chico que nos tiene que dar” apuntó el técnico transandino.

El DT quiso ahondar en la situación de Assadi. “Cada vez que preguntamos por él, no lo ayudamos, porque siente que el fútbol es injusto con él, y nosotros debemos ser justos con la U antes que con las personas, el club está por encima de todo”.

“He escuchado también ‘juegan en una posición que se desgastan’ y yo digo que el alto rendimiento es desgaste constante, es esfuerzo. Cuando hay un talento que trabaja, ¿es mejor o es peor? No tienen por qué recibir un trato diferente, tienen que ser uno más. El talento es un agregado y se multiplica por la ambición y el espirítu que le pongan”, explicó.

Finalmente, Pellegrino confesó que le ha sorprendido la disposición de algunos juveniles del club. “El otro día hablaba con ellos y muchos se han criado con hábitos como ‘no te esfuerces mucho porque juegas bien’” señaló en primera instancia. “¿Alguien cree que en la vida no debes esforzarte porque eres mejor que los demás? Les he mostrado imágenes de figuras como Mbappé y Dembélé, ¿creen que ellos trabajan o no trabajan? A veces creemos que por tener un don de la naturaleza no hay que esforzarse, y no es así. Tienen que trabajar en equipo, ser humildes, deben ser uno más”, cerró.