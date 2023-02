“En el fútbol hay códigos”: Jean Beausejour le raya la cancha a Marcelo Díaz tras la denuncia contra Nicolás Gamboa

Dentro de la cancha compartieron momentos inolvidables, pero fuera de esta, de momento, no. En los últimos días, el volante de Audax Italiano, Marcelo Díaz, ha sido portada por las críticas que ha expresado sobre el arbitraje chileno y, en especial, sobre el desempeño del juez Nicolás Gamboa. El encuentro en La Florida, sin duda, dejó polémicas. “Cuando un árbitro nos viene a insultar y a tratar mal dentro de la cancha, él desvirtúa el partido. Y no solo a los jugadores de Audax ni a los jugadores de Católica, sino que a todo el mundo. Esas cosas las debemos parar, porque por eso después termina así el partido”, acusó el volante.

Frente a lo expuesto, uno de los referentes de la generación dorada, Jean Beausejour, también quiso abordar el tema y aseguró no compartir la postura del itálico. El hoy panelista de la Radio ADN apuntó que “en el fútbol hay códigos no escritos que se deben resguardar y eso no significa justificar agresiones ni tener banda ancha para insultarse, pero vienen desde hace mucho tiempo y hay que guardarlo”, describió el ex azul sobre los dichos de Díaz.

“Hay un tema generacional. Antes este tipo de discusiones tenía un poco más de margen en la vara. El fútbol es atractivo también por este tipo de condimentos en la interna, donde a veces las exigencias se hacen más acaloradamente. Yo soy más conservador, de la vieja escuela, debemos salvaguardar, pero con todo lo que pasa dentro de una cancha, más en una época donde todo va en otra dirección” explicó Palmatoria.

En esa línea, el panelista enfatiza en la idea que “no digo que Marcelo Díaz haya roto códigos, pero sí que hay que salvaguardar situaciones se dan en la cancha. Quizás Marcelo se sintió agredido, pero hay un margen que todavía se puede guardar, la intimidad de lo que pasa dentro de un campo de juego. Todos nos hemos sentido perjudicados en algún momento de un compromiso”, complementa en el espacio radial el bicampeón de América.

Marcelo Díaz y Mauricio Isla discuten en el duelo que midió a Audax Italiano frente a Universidad Católica.

Jean Beausejour recuerda su trayectoria por el fútbol y resalta que muchas veces se vio envuelto en situaciones similares, pero que nunca llegaron al nivel de lo que sucede actualmente en el caso de Díaz y Gamboa. “Tuve muchas veces entreveros con árbitros, con compañeros, donde muchas veces se excedieron los límites de lo posible y en lo personal siempre preferí salvaguardar eso. Quizás a un costo que no correspondía, pero es lo único que nos va quedando como intimidad entre jugadores, cuerpo técnico y arbitral”, sentenció el ex compañero de Carepato.

Actualmente, Gamboa se encuentra suspendido y alejado de sus funciones por la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) tras las acusaciones de Marcelo Díaz y una investigación que realizó el ente rector del fútbol nacional.