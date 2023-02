Las dos caras de Roberto Tobar: las horas más difíciles del jefe de los árbitros tras la polémica suspensión de Gamboa

Roberto Tobar enfrentó su primera crisis en el arbitraje nacional. En La Florida, a eso de las 22 horas, Marcelo Díaz lanzó un duro dardo, que no dejó indiferente a nadie. Menos al ex juez FIFA, hoy a cargo de la comisión de árbitros del fútbol chileno.

“Cuando viene un árbitro como Nicolás Gamboa, que nos insulta y nos trata mal, desvirtúa el partido. No lo hace solo con los jugadores de Audax y la Católica, sino que con todos. Eso lo debemos parar. Por eso el partido termina así”, disparó el volante.

El dardo del volante audino fue recibido de inmediato por Tobar. A los pocos minutos, según información que pudo recabar El Deportivo, el jefe de la comisión de árbitros se puso en contacto con los jueces del encuentro para conocer detalles de la situación. Al mismo tiempo, pidió levantar los audios de los intercomunicadores de los jueces, que dejarían de lado cualquier duda que existiría respecto a la veracidad de los dichos de Marcelo Díaz.

Nicolás Gamboa ha sido protagonista debido a numerosas polémicas en torno a su desempeño arbitral.

Lo cierto es que Tobar, una vez que escuchó los audios, supo que tendría que actuar. El ex árbitro no quedó conforme con el manejo de Nicolás Gamboa, quien sí insultó a los jugadores durante varios pasajes del encuentro. El exárbitro, dentro de su molestia, incluso, pensó en darle un castigo mayor a su representado. Más cuando Pablo Milad, el presidente de la ANFP, le exigía explicaciones por las quejas que horas antes le había realizado Audax Italiano.

Entre los árbitros, de manera indirecta, miraban atentamente el manejo de Tobar. El puesto del jefe de los réferi siempre está siendo evaluado por todos. El mejor ejemplo es la situación de Javier Castrilli, a quien finalmente los mismos árbitros terminaron sacando por no estar conformes con su manejo.

Desde la interna de los jueces, a Tobar se le respeta por su carrera. Todos los árbitros decidieron subirse a su idea de juego, que se está implementando en las ligas más importantes de Europa, que consiste principalmente en sumar la mayor cantidad de minutos posibles jugados. El “siga, siga”, que también ha sumado cuestionamiento entre los clubes.

“Fue el día más difícil desde que asumió. A Tobar se le vio nervioso, medio complicado”, dicen desde la ANFP. Quizás, por lo mismo, le dio tantas vueltas a la idea de realizar un comunicado para publicar la suspensión de Gamboa, que previamente ya se le había informado al profesional. Lo conversó con Carlos Ulloa, quien forma parte de la comisión y hoy es uno de sus asistentes que lo calma en las crisis. También con Julio Bascuñán, Carlos Ulloa, Christian Schiemann, Julio Díaz, Barbra Bastías y Claudio Ríos, quienes cierran la mesa de jueces que dirigen el fútbol chileno.

La decisión de informarlo, sin embargo, fue bien recibido por los jueces que están bajo su dirección. Creen que Tobar está haciendo lo correcto, pues defiende a sus dirigidos cuando es necesario y, al mismo tiempo, reconoce sus errores públicamente para intentar limpiar la imagen de un gremio que se ha llenado de cuestionamientos durante los últimos años.

“Tobar ha sido claro en cómo quiere mejorar y renovar el arbitraje, y ha sido directo en decir que su atacan a un árbitro o lo cuestionan injustamente defenderá al equipo con todo, tal como lo hizo con Vejar ante Gustavo Quinteros, pero si un árbitro comete errores graves como los de Gamboa, no duda en tomar medidas drásticas y rápidas”, dice un árbitro que prefiere mantener en reserva su identidad.

En la memoria de los jueces sigue latente cuando Tobar denunció a Gustavo Quinteros por sus dichos contra Véjar. El estratega de Colo Colo no tuvo problemas en poner en duda la imparcialidad de Véjar, en el duelo válido por Supercopa, entre el Cacique y Magallanes. “No sé si es malo o cobra a propósito en contra Colo Colo. Pero para que no tengamos problemas con los jugadores, que no nos dirija más, le diré al club que haga algo. Cada vez que dirige nos perjudica mucho”, dijo la cabeza del plantel de Macul.

La respuesta de Tobar no demoró en llegar. No solo le respondió públicamente. También lo denunció al Tribunal de Disciplina, que finalmente lo terminó sancionando con dos fechas. “Las declaraciones del señor Quinteros creo que son muy desafortunadas. En nada aportan al desarrollo del fútbol ni mucho menos a la actividad en todas sus facetas. Este tipo de opiniones exponen ante la opinión pública e hinchas a un árbitro que realizó una muy buena labor y que no podemos aceptar”, lo increpó el ex FIFA.

Tobar intenta dejar atrás los días más difíciles desde que asumió. Sabe que cada fin de semana estará en la mira de todos, más cuando los clubes se preparan para dar otra batalla: el “siga, siga”, que ya incomoda a los diferentes planteles del fútbol chileno.