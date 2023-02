Se le acabó el crédito: el DT de las Rojas sepulta su futuro en la selección en medio de una guerra con Tiane Endler

El ciclo de José Letelier en la selección femenina llegó a su fin. La derrota frente a Haití, por 2-1, en el repechaje que se jugó buscando un cupo al Mundial de Australia-Nueva Zelanda, terminó por lapidar la suerte de quien se anotase como uno de los estrategas más exitosos del fútbol femenino. Durante los próximos días, el DT será notificado de la decisión.

Lo cierto es que José Letelier viajó sumanente cuestionado al repechaje. En la ANFP asumían que frente a Haití se jugaría su continuidad, al menos, hasta el Mundial de Australiza-Nueva Zelanda, que se jugará en junio. Al estratega le penaba la pésima campaña de La Roja en los Juegos Olímpicos que se disputaron en Tokio (cayó en sus tres presentaciones) y su discretísima participación en la Copa América (terminó quinta, con goleada incluida frente a Colombia). Solo lo sostenía en la banca sus logros anteriores, como clasificar y participar por primera vez junto a la Selección en el Mundial de Francia. “A él se le mantuvo por todo lo que había logrado. Ya no tiene sentido que siga después de lo que pasó frente a Haití”, dicen un miembro de Quilín.

En su arribo a Santiago, el estratega se reunirá con Rodrigo Robles, el gerente de selecciones. Y más allá de que exponga el trabajo que realizó en la previa al repechaje, que también incluye una dura caída frente a Argentina, por 4-0, Letelier no seguirá en el cargo.

Una vez consumada la eliminación frente a Haití, Letelier reconocía que su adiós estaba cerca. “Lógicamente los resultados son los que mandan, el directorio de la ANFP tomará las decisiones, tengo claro el tiempo que tengo acá y lo que se ha hecho estos años”, señaló el estratega. De paso, confirmó la cita que terminará sentenciándolo. “Llegando a Santiago me reuniré con el directorio y el presidente, y llegaremos a la mejor conclusión para que la selección chilena femenina siga creciendo”, añadió.

En el plantel de la selección femenina asumen que el ciclo con Letelier está acabado. Tiane Endler, la capitana, lo ha pedido públicamente en diversas oportunidades. “Lamentablemente no lo logramos, creo que lo dejamos todo en la cancha, pero no teníamos más recursos. Se dijo hace tiempo y no se escuchó. Es un justo vencedor Haití, tuvo una oportunidad y la hizo, y al final estábamos todas arriba”, señaló la arquera del Olympique de Lyon. Cabe mencionar, sin embargo, que la planificación del repechaje, que incluyó partidos amistosos y trabajos en Chile, estuvo acorde a las exigencias del cuerpo técnico. Y, bajo ese punto, Endler no participó de los trabajos que se realizaron en Santiago.

“Ha sido complicado, hemos luchado en contra de muchos factores que han afectado a la selección y cuando tú haces una y otra vez lo mismo y no tienes resultados quiere decir que hay algo mal y que algo hay que cambiar (...) Cuando uno dice la verdad hacen mierda (sic) al que dice la verdad y no al responsable”, agregó la arquera.

Días antes, en la derrota frente a Argentina, la guardameta ya le había lanzado su primer dardo al entrenador. “Bajó mucho el nivel en el segundo tiempo, nos desordenamos, perdimos un poco las marcas. Los cambios no aportaron mucho ni hicieron algún cambio a lo que estábamos viviendo (...) Tácticamente fue un partido muy malo. Hay que aprender de los errores que cometimos hoy, nos queda un partido fundamental que es el que vale y tenemos que ir por todo ahí”, complementó.

Esta no fue la primera vez que Christiane Endler declaró abiertamente su descontento con la labor de la dirección técnica del seleccionado. Luego de la participación en la Copa América de Colombia, en la cual Chile accedió al repechaje mundialista pero no alcanzó una opción para entrar en los Juegos Olímpicos de París, la futbolista más laureada del fútbol nacional ya había planteado sus reparos.

“Estoy contenta con el triunfo, pero tengo rabia porque no debimos llegar hasta aquí. Como equipo nos merecemos más, deberíamos estar más arriba, necesitamos trabajar mejor, no debimos llegar a estas instancias. Tenemos suerte, una nueva posibilidad de clasificar al Mundial y debemos tomarlo con la seriedad que corresponde a un proceso de Selección”, dijo en aquella ocasión.

No fue solo eso. “Necesitamos seguir creciendo como Selección, necesitamos que nos indiquen como hacerlo, que nos acompañen. Hay que mejorar, debemos ser autocríticos todos, todo el equipo y el cuerpo técnico porque si queremos conseguir un cupo al Mundial no podemos jugar así”, disparó el año pasado.

Según conocedores de la interna de la Roja, Endler estaba cansada del método de trabajo de Letelier. No encuentra que sea una solución para las dificultades que se van presentando en el camino. La portera, incluso, puso en duda su continuidad en caso que no se realicen cambios. en la dirección técnica. “Uno nunca sabe, hay que esperar a ver qué pasa, cuáles son las condiciones con las que seguirá la selección y tomaré la decisión si sigo o no”. Sicológicamente, ha sido muy duro estar acá y debo replantearme mi continuidad dependiendo de lo que pase en la Selección”, enfatizó.