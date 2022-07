La feroz crítica de Tiane Endler al trabajo de la Roja femenina: “Nos merecemos más; si queremos conseguir un cupo al Mundial no podemos jugar así”

La Roja femenina debió llegar a la definición a penales para conseguir el quinto puesto de la Copa América y así obtener un lugar en el repechaje para el Mundial de Australia-Nueva Zelanda 2023. Pese a este objetivo alcanzado, una especie de premio de consuelo ya que el plantel aspiraba a más, las sensaciones no fueron del todo satisfactorias. La capitana del equipo sacó la voz, y con fuerza. Christiane Endler, quien no tuvo su mejor actuación en Colombia, fue muy crítica con el accionar del equipo.

“Estoy contenta con el triunfo, pero tengo rabia porque no debimos llegar hasta aquí. Como equipo nos merecemos más, deberíamos estar más arriba, necesitamos trabajar mejor, no debimos llegar a estas instancias. Tenemos suerte, una nueva posibilidad de clasificar al Mundial y debemos tomarlo con la seriedad que corresponde a un proceso de Selección”, partió diciendo la golera del Lyon, post partido.

“Uno siempre quiere hacerlo mejor, no tuve mis mejores partidos. Uno quiere estar en las mejores condiciones, fui algo irregular. No creo que pase por nosotras los resultados, no nos podemos conformar con lo que hemos logrado hasta ahora”, añadió Endler en su alocución.

La 1 de Chile continuó, deslizando una crítica al cuerpo técnico liderado por José Letelier, cuyo puesto podía quedar en entredicho si no se alcanzaba la repesca. “Necesitamos seguir creciendo como Selección, necesitamos que nos indiquen como hacerlo, que nos acompañen. Hay que mejorar, debemos ser autocríticos todos, todo el equipo y el cuerpo técnico porque si queremos conseguir un cupo al Mundial no podemos jugar así”, manifestó.

“No estoy satisfecha, queremos pelear los primeros puestos, estar en semifinales. No cumplimos con los objetivos, hay que replantear todo lo que está pasando, no estoy contenta con la Copa América que hice, pero la autocrítica la debemos hacer todos”, añadió.

Respecto a la situación del seleccionador, Endler planteó: “No lo sé, eso lo tendrá que ver la ANFP, ellos deben evaluar los procesos y resultados, es decisión de ellos. También debemos evaluarlo nosotras si seguimos en esto o no. Ahora vamos a celebrar a las compañeras, el término de un proceso largo, lucharon hasta el final. Creemos que nos merecemos más que esto”.