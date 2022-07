La UC pierde en el último minuto y la “operación remontada” es una quimera

La “operación remontada” de Universidad Católica es una quimera. Tal cual. En pleno desarrollo de la segunda rueda, el campeón del fútbol chileno no tenía más margen de error. Cualquier punto regalado significaba reducir las opciones de una corona que tiene en Colo Colo a su principal aspirante, al día de hoy. Considerando también la derrota en Curicó, el domingo anterior, un desliz ante Palestino estaba prohibido. Pero pasó. Otra derrota, esta vez por la mínima, y en el minuto final, deja a los estudiantiles atornillados en la zona baja de la tabla.

Los signos de la irregularidad de la UC en la temporada 2022 se notan de diversas maneras. Una de ellas dice relación con la dicotómica campaña jugando en San Carlos y fuera de ahí. Católica es uno de los mejores locales del campeonato y, al mismo tiempo, uno de los peores visitantes. Al frente, los árabes del intenso Gustavo Costas, que empezó la segunda parte del año con rendimiento impecable: tres victorias en tres encuentros. Ahora son cuatro de cuatro.

En la búsqueda por dar con un equipo ideal, Ariel Holan mandó a la cancha a Gary Kagelmacher, quien debutó con la camiseta franjeada, como central izquierdo (acompañando a Ampuero). A su vez, Felipe Gutiérrez entró en el eje del mediocampo, reemplazando al suspendido Ignacio Saavedra (después de la historiada tarjeta amarilla que no le contabilizaron).

A este Palestino, ya sin Jiménez ni Villanueva, con un modelo más propio a lo que juega Costas, no le incomoda ceder la iniciativa y espacio en el campo. Apuesta más por cerrarle los caminos al rival y el ataque directo. A una Católica que no profundiza lo suficiente, este tipo de equipos le complican. En el primer tiempo, el dominio del balón le correspondió a los cruzados, sin embargo no fue de la mano con una generación mayor de peligro.

Con el correr del partido, la UC fue tomando más peso en campo contrario. En los 26′, el local se perdió la apertura de la cuenta. Primero fue un mano a mano fallado por Zampedri y, posteriormente, un remate de Marcelino Núñez rechazado de cabeza por Suárez, cuando el golero Sappa no estaba en su posición. Tres minutos más tarde, el 26 de los cruzados casi concreta un gol olímpico. El elenco de Holan terminó bien la primera parte del partido, sin embargo requería afinar el último pase para abrir la resistencia árabe.

Aunque el marcador estaba en blanco, el duelo estaba movido, atractivo. El complemento entregó desde el inicio acciones de peligro en las dos áreas. El remate de distancia de Marcelino Núñez era una herramienta que la UC tenía y que casi produjo el 1-0 en los 46′. Luego, un par de apariciones de Matías Dituro (a Barticciotto y Carrasco, respectivamente) evitaron la apertura de los cisterninos. En los 59′, Zampedri tuvo una clarísima, pero inexplicablemente elevó un remate en el área chica.

Luego de una hora de partido, Holan no cambiaba su estructura, considerando que no tenía muchas variantes ofensivas en el banquillo. La UC trataba de explotar la velocidad de Gonzalo Tapia por la franja izquierda de su ataque, sin embargo el 20 era incapaz de finalizar bien las jugadas. La zurda no es su perfil. Cuando el Sub 21 de los cruzados logre mejorar la definición (y calmar su ímpetu), evolucionará notoriamente.

En la recta final, Palestino renunció a atacar y se empeñó en atrincherarse para salir del reducto precordillerano con un punto. La Católica, sin ideas claras, no lograba penetrar la muralla que planteó Costas. Mientras, el aliento de los fanáticos cruzados era más intenso para motivar a una escuadra ávida de puntos.

El empate estaba clavado. El cero a cero parecía inamovible. El resultado le servía mucho más a la visita que al local. Pero en el tiempo añadido algo cambió. Una grosera falla de Marcelino Núñez le permite a Maximiliano Salas capturar el balón, esquivar a Dituro y anotar el tanto de la victoria para los árabes. Desazón en los cruzados, que ven directamente esfumarse cualquier opción de pentacampeonato. Las matemáticas pueden dar alguna ilusión efímera, sin embargo la realidad es más cruel para la UC.

Ficha del partido

U. Católica 0: M. Dituro; M. Isla, B. Ampuero, G. Kagelmacher, A. Parot; M. Núñez, F. Gutiérrez (84′, F. Orellana), L. Aued (69′, C. Pinares); J. P. Fuenzalida, F. Zampedri y G. Tapia. DT: A. Holan.

Palestino 1: D. Sappa; B. Véjar, J. Bizama, C. Suárez, V. Fernández; B. Carrasco (75′, B. Rojas), A. Martínez (89′, F. Chamorro), M. Dávila, J. Benítez; B. Barticciotto (75′, F. Pardo) y M. Salas. DT: G. Costas.

Gol: 0-1, 90′+3′, Salas, tras un error de Núñez.

Árbitro: P. Maza. Amonestó a Aued (UC); Martínez, Salas, Rojas (P).

Estadio San Carlos de Apoquindo. Asistieron 8.892 personas.

En cursiva, jugadores juveniles.